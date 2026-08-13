13 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno flexibilizó los requisitos para prestarle dólares a las empresas

Se trata de una medida que las empresas habían reclamado al Ejecutivo. Aunque se mantienen algunas exigencias "macroprudenciales": los bancos podrán prestar hasta un 15% de sus depósitos en la moneda estadounidense y habrá límites a la exposición crediticia.

Por
Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves una "flexibilización parcial" de los préstamos en dólares a las empresas. Incluye "solo a personas jurídicas, no personas humanas", remarcó el funcionario en conferencia de prensa. Los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda estadounidense.

Luis Caputo habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba. 
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"También va a haber medidas macroprudenciales con respecto a la exigencia de requisitos de capitales mínimos para estos créditos y de límites a la exposición crediticia", aclaró Caputo y aseguró que se trata de una medida que "muchas empresas" venían pidiéndole al Ejecutivo.

Los detalles de la medida estarán disponibles en las próximas horas en un decreto en el Boletín Oficial y los requisitos se explicaron en un comunicado del Banco Central de la República Argentina (BCRA). "No altera ninguna de las normas que más dolores de cabeza generaron previo a la salida de la Convertibilidad", aseguró el economista.

El objetivo de la medida es lograr "un mayor nivel de crédito" al ofrecer una alternativa a las altas tasas en pesos y al complementar la ley de Inocencia Fiscal. "Que haya una tasa más competitiva en dólares, en esta competencia de monedas, puede generar una baja de la tasa en pesos", consideró Caputo.

"Si ustedes sacan sus dólares de abajo del colchón y van a un banco y el banco porque no tiene capacidad prestable en dólares les ofrece una tasa de 1% al año por un plazo fijo, probablemente cualquier persona humana va a estar menos tentada a sacar los dólares del colchón que si el banco puede pagarle 4, 5 o 6%", estimó el ministro.

Caputo insistió que dejar los dólares debajo del colchón "no le conviene a la gente y no le conviene al país" y reiteró: "Si esos dólares van al sistema financiero los bancos los pueden estar prestando a empresas a una tasa que puedan hacer que esas empresas tengan un negocio más rentable".

El futuro de las tasas en pesos y en dólares según Luis Caputo

Al ser consultado por la competencia de tasas en pesos y en dólares, Caputo aclaró: "Es mercado, no lo podemos saber". "El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante también tenga un interés que le justifique sacar sus dólares del colchón", insistió el funcionario.

"Este es el objetivo que se busca y las tasas las determinará el mercado", concluyó el economista.

El comunicado del Banco Central sobre el anuncio de Luis Caputo

El BCRA explicó cómo será el "tratamiento prudencial más exigente" para que los bancos otorguen créditos en dólares y enumeró tres puntos principales:

  • El requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones de características comparables.
  • A los efectos de los límites de exposición crediticia, estas financiaciones computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería de no encontrarse alcanzadas por este tratamiento específico.
  • Las entidades deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores bajo escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud.

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