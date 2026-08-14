14 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de agosto

El oficial minorista operó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, en una semana marcada por el dato de inflación de julio y la flexibilización de los requisitos para prestarle dólares a las empresas anunciado por Luis Caputo.

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El dólar oficial se mantuvo arriba de los $1.500. 

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El dólar oficial acumuló una caída de $5 en los primeros tres días de la semana.
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Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El BCRA sostiene su intervención en bonos para administrar la volatilidad cambiaria, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y de los instrumentos vinculados al dólar. Sin embargo, el foco ya no está solamente en el comportamiento diario del tipo de cambio, sino también en la evolución de la demanda privada de divisas y en cómo puede comportarse a medida que avance el segundo semestre y el mercado comience a incorporar con mayor fuerza el escenario electoral de 2027.

El Banco Central sigue acumulando reservas de dólares.

El Banco Central sigue acumulando reservas de dólares.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.487,50 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.583,92 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.514,78.

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