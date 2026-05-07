7 de mayo de 2026 Inicio
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Javier Milei anunció un "súper RIGI": prometió "mayores ventajas" que el original

El Presidente realizó el anuncio con un curioso mensaje en sus redes sociales. "No me queda otra que tirar una bomba desde el avión presidencial", lanzó el mandatario. Aseguró, además, que "aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina".

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Milei llega este jueves de su viaje por Estados Unidos.

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El presidente Javier Milei anuncio este jueves en sus redes sociales la creación de un "súper RIGI", el cual prometió que traerá "mayores ventajas" que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones puesto en marcha en agosto de 2024. "No me queda otra que tirar una bomba desde el avión presidencial", lanzó el mandatario desde el avión presidencial que lo trae de su cuarto viaje a los Estados Unidos en lo que va del año.

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"Anuncio en puerta. Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", publicó Milei en su cuenta de X.

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Luego analizó que gracias al nuevo proyecto, el cual deberá contar con la aprobación de la Cámara de Diputados y Senadores, "se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".

La noticia fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien replicó el mensaje presidencial en X y acompañó la publicación con la sigla libertaria TMAP (Todo marcha acorde al plan) junto al emoji de una bandera argentina.

Cuál fue el primer proyecto de RIGI aprobado por el Gobierno

En enero de 2025, se concretó la primera adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto aprobado se refería al Parque Solar El Quemado, que comenzó a desarrollarse en Mendoza con una inversión que supera los u$s200 millones.

La medida se implementó a través de la Resolución 1/25 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Caputo.

El artículo 1° de la normativa señala que el proyecto, presentado por la empresa Luz de Campos S.A., contará con una capacidad instalada total de 305 megavatios (MW) y estará ubicado en Jocolí, en el departamento mendocino de Las Heras. Además, la resolución establece como "fecha de adhesión al RIGI el 16 de diciembre de 2024".

Además, se dispuso que "durante el primer y segundo año contados desde la notificación de esta resolución, el Vehículo de Proyecto Único (VPU) deberá acreditar haber completado un monto de inversión en activos computables igual o superior al 40% del monto de inversión mínima, tal como lo prevén los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 173 de la ley 27.742".

Luz de Campos S.A declaró que la inversión total será de u$s211.600.072, superando el monto mínimo de inversión impuesto por ley. Será en activos computables para el primer y segundo año contados desde la fecha de la solicitud de adhesión, que asciende a u$s205.544.000.

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