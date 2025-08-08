8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 8 de agosto

El oficial del Banco Nación cayó unos $50 en los primeros cuatro días y se alejó del techo de la banda. Este jueves operó a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta. En tanto, el dólar blue subió $5 y sigue siendo el más barato del mercado.

Por
El dólar oficial sigue corrigiendo a la baja.

El dólar oficial sigue corrigiendo a la baja.

Pexels
El dólar oficial sigue corrigiendo a la baja.
Te puede interesar:

El dólar sigue a la baja: el oficial cayó $5 y se alejó del techo de la banda

Con el envío de dinero del Fondo, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $279,34 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.297,74 para la compra y $1.339,62 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue se movió a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.742.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.334,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.327,80.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.356,5.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial retrocede luego de haberse acercado al techo de la banda de flotación definida por el Gobierno.

El dólar sigue a la baja: el oficial se alejó de los $1.400 y el blue ya es el más barato del mercado

En el sector del consumo masivo ya avizoran la aparición del “desgramaje”, 

Se viene el "desgramaje", un viejo ardid conocido por los argentinos

El dólar oficial tuvo un inicio de semana calmo luego de una semana al rojo vivo.

El dólar bajó levemente tras el ingreso de los nuevos fondos del FMI

play

Roberto Feletti: "El Fondo hoy prácticamente le está diciendo al Gobierno lo que tiene que hacer"

Sigue la expectativa por el devenir del dólar oficial.

El dólar se mantuvo estable mientras que el blue presentó una leve baja

Desembolso del FMI, datos del Indec y expectativas del mercado : las claves económicas de la semana

Desembolso del FMI, datos del Indec y expectativas del mercado : las claves económicas de la semana

Rating Cero

Una periodista viaja en el tiempo al ocaso del Imperio Otomano y al nacimiento de la Turquía moderna.
play

Es una serie adictiva, está en Netflix y no vas a poder creer lo buena que está

Esta comedia romántica cautivó a los suscriptores de Netflix.
play

Es atrapante, está en Netflix y trata sobre un triángulo amoroso: una película imperdible

Su objetivo era alcanzar los 94 kilos, partiendo de los 140.

La impresionante transformación de Camilota tras 2 años de dieta y entrenamiento

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.
play

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

HBO Max ya no se podrá compartir con varias personas.

HBO Max confirmó el fin de las cuentas compartidas: desde cuándo copiará a Netflix y Disney+

últimas noticias

Una versión saludable, pero igual de deliciosa de los brownies de chocolate.

Ni harina ni azúcar: la receta de brownie saludable que te va a volar la cabeza

Hace 12 minutos
Los espacios inscribieron las alianzas para las elecciones de octubre. 

Cómo quedaron las alianzas partidarias de cara a octubre

Hace 14 minutos
play
Se puede trabajar en el barco utilizado en el stream.

Cómo postularte para trabajar en el barco del streaming del Conicet en Mar del Plata

Hace 20 minutos
Brutal choque de un colectivo contra un semáforo en Recoleta: al menos tres heridos

Brutal choque de un colectivo contra un semáforo en Recoleta: al menos tres heridos

Hace 26 minutos
play

El crudo relato de los padres de Prandi: "Nos robaron cinco años de la vida de nuestra hija"

Hace 32 minutos