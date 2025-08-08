Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 8 de agosto

El oficial del Banco Nación cayó unos $50 en los primeros cuatro días y se alejó del techo de la banda. Este jueves operó a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta. En tanto, el dólar blue subió $5 y sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar sigue a la baja: el oficial cayó $5 y se alejó del techo de la banda

Con el envío de dinero del Fondo, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista el jueves donde minimizó la fuerte suba semana del dólar y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados" .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $279,34 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial cotizó a $1.297,74 para la compra y $1.339,62 para la venta .

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue se movió a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.742.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.334,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.327,80.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.356,5.