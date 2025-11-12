Loto Plus: resultado del sorteo 3830 del miércoles 12 de noviembre de 2025

Este miércoles 12 de noviembre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados. La modalidad Sale o Sale repartió $2.766.631 para 11 ganadores, cada uno.
Este miércoles 12 de noviembre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 7
Los números ganadores fueron: 03 - 04 - 12 - 13 - 14 - 18
6 aciertos: vacante. Premio: $530.177.526,52
5 aciertos: 16 ganadores. Premio: $11.815.141,65
4 aciertos: 646 ganadores. Premio: $2.363.027,55
Los números ganadores fueron: 01 - 10 - 21 - 33 - 34 - 44
6 aciertos: vacante. Premio: $5.582.895.917,46
5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $11.815.141,65
4 aciertos: 220 ganadores. Premio: $2.363.027,55
Los números seleccionados fueron: 05 - 08 - 11 - 34 - 41 - 44
6 aciertos: vacante. Premio: $1.781.276.190,40
Los números ganadores fueron: 04 - 05 - 11 - 25 - 27 - 35
5 aciertos: 11 ganadores. Premio: $30.432.942,15
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 15 de noviembre a las 22. POZO ESTIMADO: $23.900.000.000.
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.