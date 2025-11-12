13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una "tormenta solar severa" amenaza con colapsar este jueves redes eléctricas y GPS: qué lugares afectará

La Eyección de Masa Coronal (CME) de categoría G4 impactará la magnetósfera terrestre en las próximas horas. La Agencia Espacial Europea (ESA) moviliza a gobiernos e infraestructura crítica para mitigar el riesgo de apagones masivos y fallas en telecomunicaciones.

Por
Tormenta solar de categoría G4 impactará lamagnetósfera terrestre en las próximas horas. 

Tormenta solar de categoría G4 impactará la magnetósfera terrestre en las próximas horas. 

Redes sociales

La Agencia Espacial Europea (ESA) emitió una alerta de nivel máximo por la llegada de una "tormenta solar severa", un fenómeno geomagnético que no se registraba con tal intensidad desde hace más de dos décadas. El impacto de una poderosa Eyección de Masa Coronal (CME), una nube masiva de plasma solar, está previsto para las próximas 24 a 48 horas, lo que puso en vilo a los operadores de redes eléctricas, satélites y sistemas de navegación GPS en todo el mundo.

Lula, anfitrión de la COP30, recibió a representantes de todo el mundo.
Te puede interesar:

Empezó la cumbre climática COP30 en Brasil, sin Estados Unidos y con una "austera" delegación argentina

La tormenta ha sido clasificada, preliminarmente, como de nivel G4 (severa) en la escala de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), lo que implica una amenaza real de fallas generalizadas en distintos sistemas tecnológicos.

Apagones masivos afectarían a las redes eléctricas, los satélites de los sistemas de comunicación y GPS podrían sufrir daños por radiación, y las aerolíneas aplicarían protocolos de seguridad, como ajustes de rutas, para evitar mayores inconvenientes.

Alarma internacional ante la tormenta solar: las medidas de mitigación

La ESA, a través de su centro de predicción del clima espacial, monitorea el evento en tiempo real. Los gobiernos de todo el mundo activaron protocolos de emergencia que no se utilizaban desde el llamado "Evento Carrington", en 1859, la mayor tormenta solar registrada.

Las compañías de servicios públicos y las operadoras satelitales han recibido la orden de tomar medidas preventivas: protección de transformadores, con la reducción de su uso o apagado temporal de los mismos y pasar los satélites a modo "seguro" o "hibernación", con el fin de minimizar el impacto de las partículas que provienen de la tormenta solar.

Según informa el diario español El País, los expertos de la ESA advierten que el riesgo de interrupción tecnológica es real y que la situación subraya la vulnerabilidad de nuestra sociedad hiperconectada y expuesta al Sol.

Este evento es una prueba para la preparación global para los sorpresivos eventos externos. Además, en un recordatorio de la importancia de la inversión en tecnología de vigilancia espacial para proteger la infraestructura crítica que depende de un entorno delicado y estable para que el mundo "funcione".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Conferencia de las Partes llega por primera vez a la Amazonía.

Comienza la cumbre climática COP30 en Brasil: todo lo que tenés que saber

Por el momento no se reprogramó su regreso. 

¿Tres astronautas chinos varados en el espacio? Se retrasa el regreso a la Tierra de la misión Shenzhou-20

Los siete presos suman condenas de más de 500 años por delitos de tráfico de drogas, asesinatos y fugas de cárceles.

Brasil trasladó a siete jefes del Comando Vermelho a cárceles federales de máxima seguridad

Giuffre es conocida como una de las acusadoras de los delincuentes sexuales Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Qué dice el libro póstumo de Virginia Giuffre, la víctima de abuso que impulsó las denuncias contra Jeffrey Epstein

https://www.c5n.com/mundo/del-lujo-al-terror-asi-era-la-siniestra-mansion-jeffrey-epstein-manhattan-n220702

Del lujo al terror: así era la siniestra mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan

Jeannete Jara, militante del Partido Comunista desde sus 14 años, fue la elegida por el presidente Gabriel Boric para continuar su gobierno.

Jeannete Jara y José Antonio Kast cerraron campaña presidencial en Santiago de Chile con ataques cruzados

Rating Cero

Jorge Lorenzo como Capece en El Marginal. 

Tristeza: murió Jorge Lorenzo, reconocido actor que destacó en "El Marginal" y "Casi Ángeles"

Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizarán The Devil Wears Prada 2.
play

Llegó el tráiler de la película El diablo viste a la moda 2: cuándo se estrena en cines

Mandinha Martinez y el Dibu, juntos en Mar del Plata.

Así es la impresionante casa que Dibu Martínez y su esposa Mandinha se compraron en Argentina

El jurado del reality de Telefe debutará en teatro con una comedia musical.

De MasterChef a Broadway: el impresionante cambio físico de Damián Betular para su debut teatral

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi.

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi: "No lo conozco..."

El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

últimas noticias

Jorge Lorenzo como Capece en El Marginal. 

Tristeza: murió Jorge Lorenzo, reconocido actor que destacó en "El Marginal" y "Casi Ángeles"

Hace 2 horas
Los siete presos suman condenas de más de 500 años por delitos de tráfico de drogas, asesinatos y fugas de cárceles.

Brasil trasladó a siete jefes del Comando Vermelho a cárceles federales de máxima seguridad

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del miércoles 12 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3830 del miércoles 12 de noviembre de 2025

Hace 2 horas
Tormenta solar de categoría G4 impactará lamagnetósfera terrestre en las próximas horas. 

Una "tormenta solar severa" amenaza con colapsar este jueves redes eléctricas y GPS: qué lugares afectará

Hace 2 horas
Giuffre es conocida como una de las acusadoras de los delincuentes sexuales Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Qué dice el libro póstumo de Virginia Giuffre, la víctima de abuso que impulsó las denuncias contra Jeffrey Epstein

Hace 2 horas