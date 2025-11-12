IR A
Llegó el tráiler de la película El diablo viste a la moda 2: cuándo se estrena en cines

La secuela de The Devil Wears Prada (2006) tiene fecha de lanzamiento y traerá de regreso a Meryl Streep como Miranda Priestly.

Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizarán The Devil Wears Prada 2.

Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizarán The Devil Wears Prada 2.

20th Century Studios
Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.
Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

A través de sus cuentas de redes sociales, 20th Century Studios compartió el primer tráiler oficial de El diablo viste a la moda 2 y llenó de expectativa a los fanáticos de la primera entrega. "¿Una secuela? ¿Para otoño? ¡Increíble! Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan en The Devil Wears Prada 2, en cines el 30 de abril de 2026", expresaron junto al video.

Streep, Hathaway, Blunt y Tucci vuelven a las elegantes calles de Nueva York casi 20 años después de sus icónicas interpretaciones como Miranda, Andy, Emily y Nigel, respectivamente. Pero no solo eso, sino que también estarán de regreso en las sofisticadas oficinas de la revista Runway.

The Devil Wears Prada 2 El diablo viste a la moda 2
Tras mucha espera, llegó el póster oficial de The Devil Wears Prada 2.

Tras mucha espera, llegó el póster oficial de The Devil Wears Prada 2.

La película reúne a estos cuatro con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, además de Tracie Thoms y Tibor Feldman como Lily e Irv, e introduce un nuevo elenco de personajes. Según revelaron, estarán Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora.

Adele
Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

