Escalada del petróleo: el crudo superó los 100 dólares por barril por la guerra contra Irán

Por primera vez desde 2022, el precio del petróleo alcanzó los máximos históricos tras la ofensiva de EEUU e Israel. Donald Trump afirmó que "es un pequeño precio" que hay que pagar.

Por
Los mercados están en tensión porque el crudo vuelvió a los tres dígitos por la guerra. 

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produce tras cumplirse una semana del conflicto militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos.

Ras Laffan, la instalación de gas natural más grande del mundo, en Qatar fue bombardeada el 5 de marzo con drones por Irán.
Afirman que las reservas de gas de Gran Bretaña alcanzan solo para dos días por la guerra contra Irán

En la apertura de la Bolsa de Chicago, el precio del barril para entrega en abril se disparaba un 13,8% a 103,5 el barril, según informa la agencia AFP.

Por su parte, los precios del crudo Brent, de referencia en el Mar del Norte y en la Argentina, se dispararon hasta 15%, superando los USD 107 por barril, según reportaba el domingo por la noche la consultora Trading Economics.

Por su parte, el presidente Donald Trump minimizó el impacto económico al señalar que “es un pequeño precio que hay que pagar”, aunque los analistas advierten que la suba del crudo puede tener consecuencias globales en inflación, transporte y producción industrial. En este contexto, los inversores buscan información confiable para tomar decisiones más seguras. Herramientas como InvestingPro+ ofrecen datos de nivel institucional combinados con inteligencia artificial, lo que permite interpretar tendencias sin necesidad de ser experto en finanzas. Si bien no garantizan beneficios inmediatos, ayudan a reducir errores y a aumentar las probabilidades de acierto en un escenario marcado por la incertidumbre.

mojtaba khamenei
Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

Por su lado, Irán acaba de anunciar que Mojtaba Khamenei será el sucesor de su padre, Alí Jamenei, como líder supremo. El nombramiento confirma que la línea dura mantiene el control en Teherán, justo en medio de la tensión regional tras el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel. En paralelo, el ejército israelí informó que amplió sus ataques y alcanzó a comandantes iraníes en Beirut, lo que llevó la ofensiva al corazón de la capital libanesa y dejó cientos de víctimas.

La escalada bélica sin dudas repercute en la economía global: los expertos advierten que los consumidores y las empresas podrían enfrentar semanas o incluso meses de combustibles más caros. Aunque el enfrentamiento se resolviera pronto, los daños en instalaciones, la logística interrumpida y los riesgos para el transporte marítimo presionan al alza los precios de la energía, generando incertidumbre en los mercados internacionales.

La caída del empleo responde a una contracción directa de la actividad.

Según un informe de la UBA, la industria perdió 100.000 empleos desde que Milei es presidente

Hace 23 minutos
Afirman que las reservas de gas de Gran Bretaña alcanzan solo para dos días por la guerra contra Irán

Hace 28 minutos
Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

Hace 1 hora
Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Hace 1 hora
El Gobierno pondrá en marcha el proceso para cubrir más de 200 vacantes de jueces y fiscales

Hace 1 hora