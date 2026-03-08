Escalada del petróleo: el crudo superó los 100 dólares por barril por la guerra contra Irán Por primera vez desde 2022, el precio del petróleo alcanzó los máximos históricos tras la ofensiva de EEUU e Israel. Donald Trump afirmó que "es un pequeño precio" que hay que pagar. Por + Seguir en







Los mercados están en tensión porque el crudo vuelvió a los tres dígitos por la guerra.

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produce tras cumplirse una semana del conflicto militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos.

En la apertura de la Bolsa de Chicago, el precio del barril para entrega en abril se disparaba un 13,8% a 103,5 el barril, según informa la agencia AFP.

Por su parte, los precios del crudo Brent, de referencia en el Mar del Norte y en la Argentina, se dispararon hasta 15%, superando los USD 107 por barril, según reportaba el domingo por la noche la consultora Trading Economics.

Por su parte, el presidente Donald Trump minimizó el impacto económico al señalar que "es un pequeño precio que hay que pagar", aunque los analistas advierten que la suba del crudo puede tener consecuencias globales en inflación, transporte y producción industrial.

mojtaba khamenei Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán. Por su lado, Irán acaba de anunciar que Mojtaba Khamenei será el sucesor de su padre, Alí Jamenei, como líder supremo. El nombramiento confirma que la línea dura mantiene el control en Teherán, justo en medio de la tensión regional tras el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel. En paralelo, el ejército israelí informó que amplió sus ataques y alcanzó a comandantes iraníes en Beirut, lo que llevó la ofensiva al corazón de la capital libanesa y dejó cientos de víctimas.