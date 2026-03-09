Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 9 de marzo
El oficial cerró a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación., en un contexto de sacudones bursátiles y cambiarios en el mundo mientras recrudece el conflicto en Medio Oriente y se disparan algunos commodities.
El oficial mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se mantuvo en $1.416 para la venta. El blue, en tanto, cotizó a $1.425 y los financieros cayeron a $1.472,48 el Contado con Liquidación (CCL) y $1.429,87 el MEP o Bolsa.
El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produjo tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es “un pequeño precio a pagar” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cerró a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.416 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.865,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.472,48 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.429,87.