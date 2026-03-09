9 de marzo de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 9 de marzo

El oficial cerró a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación., en un contexto de sacudones bursátiles y cambiarios en el mundo mientras recrudece el conflicto en Medio Oriente y se disparan algunos commodities.

El dólar oficial se mueve en un contexto de incertidumbre ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

El dólar oficial se mueve en un contexto de incertidumbre ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

El dólar oficial tuvo una semana de altibajos en plena escalada del conflicto en Medio Oriente.
El dólar arrancó marzo al alza y vuelve a tocar su máximo en más de un mes, en medio del confilcto en Medio Oriente

El oficial mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se mantuvo en $1.416 para la venta. El blue, en tanto, cotizó a $1.425 y los financieros cayeron a $1.472,48 el Contado con Liquidación (CCL) y $1.429,87 el MEP o Bolsa.

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produjo tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es “un pequeño precio a pagar” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

El dólar oficial subió $15 durante la semana pasada.

El dólar oficial subió $15 durante la semana pasada.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.416 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.865,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.472,48 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.429,87.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.439,50.

El dólar oficial culminó la semana con subas. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de marzo

La autoridad monetaria compra de manera ininterrumpida desde el 5 de enero.

Sigue la racha compradora del Banco Central: ya acumuló u$s3.000 millones en lo que va del año

El dólar oficial cerró la semana arriba de los $1.400.

El dólar volvió a subir: trepó por segunda semana consecutiva y tocó su pico en un mes

Los gurúes de la city pronosticaron una leve alza de la inflación en febrero.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para febrero

El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos.

El dólar se mantuvo por encima de los $1.400 en una jornada de presión global

El financiamiento en moneda local revirtió la caída de enero con un alza real del 0,6%.

El crédito bancario al sector privado repuntó en pesos y en dólares en febrero

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Silvester Stallone producirá la precuela de Rambo. 

La historia jamás contada: Rambo vuelve a la pantalla grande y con Sylvester Stallone detrás de escena

Santiago Del Moro adelantó que luego de la Placa Planta todos los participantes quedarán nominados para una placa positiva

Santiago Del Moro reveló una nueva decisión en Gran Hermano que podría sacudir la casa: "Pidió derecho a réplica"

Mavinga arremetió contra Danelik: Sos una perra

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

A menos de un mes de haber confirmado el romance, Juanita Tinelli terminó con su novio, Tomás Mazza

Reconocida modelo terminó con su novio streamer a poco de blanquear su relación: qué pasó

La producción cuenta con seis episodios y combina historias independientes en cada capítulo con el misterio central que rodea al personaje de Nanno.
play

Esta serie de misterio y suspenso llegó a Netflix y rápidamente alcanzó las tendencias: ¿cómo se llama?

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe

Hace 9 minutos
Trump y Putin dialogaron por primera vez en el año, luego del encuentro en persona que tuvo lugar en diciembre pasado.

Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Ucrania y Venezuela

Hace 19 minutos
Fate fue fundada en 1940.

Conflicto en Fate: la Justicia revocó la orden de desalojo de la planta de San Fernando

Hace 22 minutos
Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

Hace 23 minutos
Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Hace 1 hora