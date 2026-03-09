Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 9 de marzo

El dólar oficial se mueve en un contexto de incertidumbre ante el conflicto bélico en Medio Oriente. Freepik

El dólar oficial minorista se mantuvo estable y cerró a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación luego de una semana con altibajos en la que subió $15, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, que disparó el valor del oro y petróleo y siembra incertidumbre bursátil y cambiaria en todo el mundo.

El oficial mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se mantuvo en $1.416 para la venta. El blue, en tanto, cotizó a $1.425 y los financieros cayeron a $1.472,48 el Contado con Liquidación (CCL) y $1.429,87 el MEP o Bolsa.

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produjo tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es “un pequeño precio a pagar” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial subió $15 durante la semana pasada. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cerró a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.