Los 2 mejores bodegones de Buenos Aires que sirven tremendos platos adentro de un pan

En estos restaurantes, el pan no es un simple acompañamiento sino un recipiente que absorbe todo el sabor de la comida. De pastas a guisos, las mejores opciones para disfrutar.

El pan casero es la debilidad de la mayoría, y hay bodegones en la Ciudad de Buenos Aires que lo tienen tan claro que lo convirtieron en parte integral de su menú. Es que hay platos que se sirven dentro de los mismos, de modo que la propuesta es totalmente innovadora.

En estos locales, el pan no es un simple acompañamiento sino el recipiente en el que la comida llega a la mesa. Se trata de preparaciones artesanales, crocantes por fuera y tiernas por dentro, de manera que mantienen la estructura mientras la salsa o caldo del plato impregna el interior.

Esta fórmula "2 en 1" da como resultado verdaderas bombas de sabor que enamoran a los comensales y se vuelven furor en internet. Si querés sumarte a la tendencia, estos son los dos mejores bodegones de Buenos Aires que sirven tremendos platos adentro de un pan. No te vas a arrepentir.

Monti destaca por su amplia gama de lasañas y por permitir a cada cliente personalizar su plato en el momento, seleccionando la salsa y el tipo de pasta según sus preferencias.

Este no es el típico bodegón: se presenta como "el primer fast food de pastas" de la Ciudad de Buenos Aires, y su novedosa propuesta no tardó en volverse viral en redes sociales. Combina la rapidez para despachar la comida con la calidad de los verdaderos platos de autor.

La estrella del menú es el volcán de ñoquis, un pan de masa madre relleno de ñoquis artesanales, bañado en el clásico tuco Monti y coronado con una erupción de queso muzzarella. Tiene sucursales en Boedo, Colegiales, Villa Crespo, Agronomía, Barrio Norte, Caballito y Barracas.

Alba Bodegón Cervecería

Guiso de lentejas en pan artesanal de Alba Bodegón Cervecería Instagram @albabodegoncerveceria

Este restaurante de San Telmo combina dos de los lugares preferidos de los porteños: sirve los platos típicos de los tradicionales bodegones en el ambiente relajado de una cervecería artesanal. Las porciones son abundantes, perfectas para compartir con amigos mientras se toma algo rico para acompañar.

Un plato imperdible es el guiso de lentejas en pan de campo: sale bien cargado, con chorizo colorado, trozos de cerdo, verduras y un caldo bien espeso que se impregna en la miga. Queda en Perú 1172. Abre los miércoles y jueves de 18 a 23; viernes y sábado de 10 a medianoche, y domingos de 10 a 20.