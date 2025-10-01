La impresionante transformación de Juli Poggio: un cambio de look notorio La influencer sorprendió con un nuevo color de cabello y la elección de destacados diseñadores para su paso por la alfombra roja.







El nuevo look rubio de Juli Poggio deslumbró en su paso por los Martín Fierro. Redes Sociales

Juli Poggio volvió a captar la atención con una renovación estética que no pasó desapercibida. La actriz y bailarina, que actualmente brilla en la obra “Buscando a Patito Feo” en la calle Corrientes, mostró en sus redes sociales el look que llevó a la gala de los Martín Fierro, donde finalmente deslumbró con un estilo distinto y elegante.

En un video compartido en sus historias, reveló su nuevo tono rubio luminoso, que según contó la hace sentir más radiante y natural. “Me ilumina un montón, quedó súper sano y natural”, expresó, agradeciendo al colorista que la acompaña hace más de siete años en cada transformación.

Este cambio, además, llegó acompañado de la complicidad de reconocidos diseñadores como Fabián Paz y Gustavo Pucheta, quienes fueron los encargados de vestirla en la ceremonia. La imagen de Juli posando junto a ellos en el atelier transmitió la buena energía del equipo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@poggiojulieta)

La foto de Juli Poggio recién levantada que sorprendió a todos En paralelo a su paso por la gala, Poggio sorprendió al publicar un video en el que se mostró recién despertada, sin maquillaje y con un look relajado. Con un remerón rosa oversized y el cabello alborotado, la ex Gran Hermano dejó en claro que no necesita producciones para conquistar a sus millones de seguidores.

Los comentarios de sus fans no tardaron en llegar: “Hermosa al natural”, escribió una usuaria, mientras otra destacó “Más linda que nunca”. En pocos minutos, el clip acumuló miles de reacciones y se volvió tendencia, reforzando la cercanía que genera con su audiencia. Julieta poggio 1200 x 675 Sus seguidores destacaron la autenticidad de Juli frente a la perfección de las producciones. Redes sociales En tiempos en que la perfección suele dominar las redes, Juli eligió mostrarse auténtica. Ese gesto fue interpretado por muchos como un acto de rebeldía frente a los cánones de glamour, y sus seguidores lo celebraron como una de sus facetas más genuinas.