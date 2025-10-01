IR A
IR A

La impresionante transformación de Juli Poggio: un cambio de look notorio

La influencer sorprendió con un nuevo color de cabello y la elección de destacados diseñadores para su paso por la alfombra roja.

El nuevo look rubio de Juli Poggio deslumbró en su paso por los Martín Fierro.

El nuevo look rubio de Juli Poggio deslumbró en su paso por los Martín Fierro.

Redes Sociales

Juli Poggio volvió a captar la atención con una renovación estética que no pasó desapercibida. La actriz y bailarina, que actualmente brilla en la obra “Buscando a Patito Feo” en la calle Corrientes, mostró en sus redes sociales el look que llevó a la gala de los Martín Fierro, donde finalmente deslumbró con un estilo distinto y elegante.

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
Te puede interesar:

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

En un video compartido en sus historias, reveló su nuevo tono rubio luminoso, que según contó la hace sentir más radiante y natural. “Me ilumina un montón, quedó súper sano y natural”, expresó, agradeciendo al colorista que la acompaña hace más de siete años en cada transformación.

Este cambio, además, llegó acompañado de la complicidad de reconocidos diseñadores como Fabián Paz y Gustavo Pucheta, quienes fueron los encargados de vestirla en la ceremonia. La imagen de Juli posando junto a ellos en el atelier transmitió la buena energía del equipo.

La foto de Juli Poggio recién levantada que sorprendió a todos

En paralelo a su paso por la gala, Poggio sorprendió al publicar un video en el que se mostró recién despertada, sin maquillaje y con un look relajado. Con un remerón rosa oversized y el cabello alborotado, la ex Gran Hermano dejó en claro que no necesita producciones para conquistar a sus millones de seguidores.

Los comentarios de sus fans no tardaron en llegar: “Hermosa al natural”, escribió una usuaria, mientras otra destacó “Más linda que nunca”. En pocos minutos, el clip acumuló miles de reacciones y se volvió tendencia, reforzando la cercanía que genera con su audiencia.

Julieta poggio 1200 x 675
Sus seguidores destacaron la autenticidad de Juli frente a la perfección de las producciones.

Sus seguidores destacaron la autenticidad de Juli frente a la perfección de las producciones.

En tiempos en que la perfección suele dominar las redes, Juli eligió mostrarse auténtica. Ese gesto fue interpretado por muchos como un acto de rebeldía frente a los cánones de glamour, y sus seguidores lo celebraron como una de sus facetas más genuinas.

Noticias relacionadas

últimas noticias

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20.

Las multas de tránsito en la Ciudad ahora se resolverán por videollamada: cómo es el trámite

Hace 10 minutos
play
Pequeño J fue detenido este martes en Perú.

La Policía de Perú dio detalles sobre la detención de Pequeño J y Matías Ozorio: cuándo serán trasladados a la Argentina

Hace 15 minutos
La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

El duro mensaje de Cristina para Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

Hace 16 minutos
El dólar oficial cerró septiembre con un alza de $45,37.

Sube el dólar en el Banco Nación en el arranque del mes de elecciones

Hace 41 minutos
Del Potro y Federer están nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Juan Martín Del Potro y Roger Federer, nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Hace 55 minutos