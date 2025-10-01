1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cierre del gobierno de Estados Unidos: sin acuerdo entre demócratas y republicanos por el presupuesto

Se trata del decimoquinto cierre desde la década del 80 y ocurre en el marco del debate para financiar la administración federal. Cerca de 750 mil empleados podrían quedar suspendidos.

Por
Tensión en EEUU entre demócratas y republicanos.

Tensión en EEUU entre demócratas y republicanos.

El gobierno de Estados Unidos entró en cierre tras el rechazo del Partido Demócrata en el Senado, frente a la última propuesta del Partido Republicado para financiar la administración federal. Se trata del decimoquinto cierre desde 1981, cerca de 750 mil empleados podrían quedar suspendidos.

El deterioro de los activos se produjo por la debilidad de las expectativas en el Gobierno.
Te puede interesar:

El Merval cerró con una caída de 22% mensual, volvió la brecha cambiaria y el riesgo país regresó a los 1.200 puntos

La periodista Agustina Rivas, explicó para la pantalla de C5N que "1° de octubre es el día plazo que tiene el Congreso de EEUU para aprobar el presupuesto, que le da las herramientas al Gobierno para asignar partidas a distintos sectores, programas, departamentos, etc".

Entre estas dependencias se encuentra algunas esenciales como seguridad, salud, controladores aéreos, etc., y otras que no lo son, todas últimas tipo al no haber un presupuesto asignado carecen de financiamiento para poder funcionar, "en todos esos puestos de gobierno se van a sus casas, tienen el sueldo suspendido, no pueden regresar a sus tareas hasta que el Congreso se pongan de acuerdo con una ley de presupuesto", expresó Rivas.

La votación quedó 55 a 45 contra un proyecto que buscaba extender la financiación del gobierno por siete semanas más.

La última vez que pasó esto fue en 2018, durante el gobierno de Trump, duró 35 días y se terminó levantando porque los controladores aéreos anunciaban paro y eso generó una presión muy fuerte. Desde la ciudad de Nueva York, la periodista, Silvina Sterin Pensel, habló en exclusivo con C5N sobre cómo están viviendo en las últimas horas.

Principalmente, remarcó que "los Demócratas hicieron fue decirle que ligan el apoyo a que sé de marcha atrás a varias cosas aprobadas por Trump, como recortes en la salud relacionados con los seguros de salud". "La realidad es que no hubo acuerdo y estamos en este cierre administrativo. La NASA con investigadores es una de las agencias que tiene más empleados suspendidos", sentenció.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Trump arengó a las Fuerzas Armadas a "prepararse para la guerra"

Donald Trump dio a Hamas cuatro días para aceptar su plan de paz en Gaza

Donald Trump dio a Hamas cuatro días para aceptar su plan de paz en Gaza

El Congreso de Estados Unidos es clave para evitar el cierre del gobierno.

Estados Unidos se encamina a un cierre del gobierno: qué significa y cuáles son las causas

El encuentro tendrá lugar 12 días antes de las elecciones legislativas nacionales.

Nuevo encuentro de Milei con Trump: será el 14 de octubre en la Casa Blanca

Se estima que ya son 50 argentinos deportados por Estados Unidos

Llegó un nuevo vuelo desde EEUU con argentinos deportados por Trump

Ex trader de Wall Street fue arrestado acusado de abusar a mujeres en un calabozo sexual

Ex trader de Wall Street fue arrestado acusado de abusar a mujeres en un calabozo sexual

Rating Cero

Federico Mestre quedó en la cuerda floja.

La Voz Argentina 2025: dos participantes se olvidaron la letra y fueron ferozmente criticados

El nuevo look rubio de Juli Poggio deslumbró en su paso por los Martín Fierro.

La impresionante transformación de Juli Poggio: un cambio de look notorio

Soda Stereo ﻿vuelve al ruedo con cinco shows en Argentina y una gira mundial.

Soda Stereo adelantó que hará una gira mundial: qué países estarán incluidos

La Fiesta del Cine vuelve con precios muy accesibles para todos.

Vuelve la Fiesta del Cine a Argentina: desde cuándo y cómo comprar entradas a $4 mil

Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
play

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

últimas noticias

play
Pequeño J fue detenido este martes en Perú.

La Policía de Perú dio detalles sobre la detención de Pequeño J y Matías Ozorio: cuándo serán trasladados a la Argentina

Hace 9 minutos
La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

El duro mensaje de Cristina para Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

Hace 10 minutos
El dólar oficial cerró septiembre con un alza de $45,37.

Sube el dólar en el Banco Nación en el arranque del mes de elecciones

Hace 35 minutos
Del Potro y Federer están nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Juan Martín Del Potro y Roger Federer, nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Hace 49 minutos
En el debut, Argentina ganó por 3 a 1 a Cuba.

Mundial Sub 20: la Selección argentina enfrenta a Australia en busca de su segunda victoria

Hace 52 minutos