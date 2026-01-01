Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de enero

1 de enero de 2026 Inicio
El oficial opera a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en Banco Nación en el primer día del año. El blue se ubica por encima de los $1.500.

El dólar oficial subió $427

El dólar oficial subió $427,50 a lo largo de 2025.

Cómo fue el año económico de la gestión de Milei. 
Así, la cotización del oficial subió $427,50 a lo largo de 2025, luego de haber terminado 2024 a $1.052,50. Durante al año se vivió una flexibilización del cepo cambiario, con la implementación del esquema de bandas de flotación.

Este sistema sufrirá un ligero cambio en 2026: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago, una medida que busca reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria.

Además, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial atravesó diciembre sin grandes sobresaltos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cerró a $1.431,18 para la compra y $1.481,91 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cerró a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.455 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.570,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.494,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.459,50 para la venta.

