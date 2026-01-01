Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de enero

El oficial opera a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en Banco Nación en el primer día del año. El blue se ubica por encima de los $1.500.

El dólar oficial subió $427,50 a lo largo de 2025.

El dólar oficial cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación en el primer día del año, sin movimiento en los mercados por ser feriado, por lo que se mantiene la cifra del martes, cuando tuvo una ligera suba . Tras la Navidad y de una jornada política donde el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 , el blue se ubica por encima de los $1.500.

"Nadie la vio": el año en el que la política salvó la economía de Milei

Así, la cotización del oficial subió $427,50 a lo largo de 2025 , luego de haber terminado 2024 a $1.052,50. Durante al año se vivió una flexibilización del cepo cambiario, con la implementación del esquema de bandas de flotación.

Este sistema sufrirá un ligero cambio en 2026 : las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago, una medida que busca reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria.

Además, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario .

El ministro de Economía, Luis Caputo , fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada" . "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

Dólares billetes dólar blue El dólar oficial atravesó diciembre sin grandes sobresaltos. Pexels

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cerró a $1.431,18 para la compra y $1.481,91 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cerró a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.455 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.570,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.494,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.459,50 para la venta.