Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: ¿hay otro día de promoción en septiembre 2025?

La billetera digital del Banco Provincia brinda un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con un límite de reintegro de $6.000 cada sábado.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

El descuento en carnicerías y pescaderías de Cuenta DNI se consolidó como uno de los beneficios más valorados por sus más de 10 millones de usuarios. Su popularidad radica en que representa un ahorro significativo dentro de un rubro clave para la economía familiar. Este beneficio se convirtió en uno de los motivos principales por los que la billetera virtual del Banco Provincia es tan utilizada por los bonaerenses.

Durante septiembre, la billetera virtual confirmó que el beneficio estaría disponible en dos oportunidades. Esto significa que los usuarios podrán acceder al descuento en dos sábados diferentes, lo que amplía las posibilidades de ahorro. La medida responde a la gran demanda y al éxito que alcanzó la promoción en meses anteriores, ofreciendo un alivio adicional en el presupuesto de los hogares.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

El descuento de Cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías tuvo su fin el pasado sábado 20 de septiembre. De esta forma la billetera virtual cumplió con su compromiso de mantener el beneficio durante dos sábados del mes, pero en el final de septiembre 2025 ya no estará disponible.

El descuento establecía un tope de reintegro de $6.000 por sábado . Esto implica que los usuarios tienen la posibilidad de ahorrar una suma significativa en sus compras de fin de semana. Para acceder al reintegro completo de $6.000, se requería realizar una compra de $17.000 en los comercios adheridos. Este monto se calculó para que los usuarios organicen sus compras de carne, pescado y productos de granja semanales, asegurándose de recibir el mayor beneficio posible.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia

Cuáles son todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre 2025

Los sábados los usuarios pueden aprovechar tres beneficios del 40% que se encuentran vigentes de manera simultánea. El primero corresponde a Ferias y Mercados Bonaerenses, disponible todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana por persona. Este beneficio permite realizar compras de alimentos frescos y productos locales, fomentando el consumo en comercios de cercanía y facilitando un ahorro significativo.

El segundo beneficio aplica a la compra y recarga de garrafas, también vigente todos los días, con un tope de reintegro de $12.000 por mes. Este monto equivale a consumos de hasta $30.000, ofreciendo un alivio económico importante para quienes dependen de este servicio básico en sus hogares. La promoción hace posible planificar la compra mensual de manera más conveniente y económica.

Cuenta DNI Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses. Banco Provincia

El tercero corresponde a comercios adheridos de universidades bonaerenses, con un 40% de descuento todos los días y un tope de $6.000 por semana por persona. Esta opción beneficia a estudiantes, docentes y personal universitario, permitiendo acceder a productos y servicios dentro del ámbito educativo con un ahorro considerable.

Además de estos tres beneficios, la billetera digital mantiene otras promociones permanentes. Los comercios de cercanía ofrecen un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por día, equivalente a $20.000 en consumos. También existe la posibilidad de realizar compras en comercios no alimenticios con tres cuotas sin interés usando tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la aplicación.

En resumen, los usuarios cuentan con múltiples opciones de ahorro para distintos rubros y necesidades. Desde alimentos frescos en ferias y mercados, hasta recarga de garrafas y productos universitarios, estas promociones permiten optimizar el presupuesto familiar y aprovechar al máximo cada compra, consolidando a la billetera digital como una herramienta eficiente y completa para el consumo diario.