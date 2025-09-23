Qué supermercados tienen descuento con Cuenta DNI los últimos días de septiembre 2025

La aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia renueva sus beneficios para quienes realizan compras en supermercados de la provincia de Buenos Aires. Durante la última semana de septiembre, los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta el 20% en distintas cadenas, con reintegros inmediatos y, en algunos casos, sin límite de devolución.
Estas promociones permiten a los clientes planificar mejor sus gastos, ya que cada día de la semana se activa un beneficio distinto según el supermercado. Entre las opciones destacadas se encuentran Carrefour, Día, Toledo, La Amistad, Chango Más y comercios del interior bonaerense, todos con condiciones específicas para alcanzar importantes ahorros en el cierre del mes.
Cuáles son los supermercados que tienen ofertas con Cuenta DNI en septiembre 2025
La billetera digital mantiene un calendario de descuentos en varias cadenas: