Qué supermercados tienen descuento con Cuenta DNI los últimos días de septiembre 2025 La billetera digital del Banco Provincia mantiene rebajas en cadenas mayoristas y minoristas. Las promociones se distribuyen por día y permiten organizar las compras para aprovechar al máximo el ahorro. Por







Las promociones se distribuyen por día y permiten organizar las compras para aprovechar al máximo el ahorro. Pexels

La aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia renueva sus beneficios para quienes realizan compras en supermercados de la provincia de Buenos Aires. Durante la última semana de septiembre, los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta el 20% en distintas cadenas, con reintegros inmediatos y, en algunos casos, sin límite de devolución.

Estas promociones permiten a los clientes planificar mejor sus gastos, ya que cada día de la semana se activa un beneficio distinto según el supermercado. Entre las opciones destacadas se encuentran Carrefour, Día, Toledo, La Amistad, Chango Más y comercios del interior bonaerense, todos con condiciones específicas para alcanzar importantes ahorros en el cierre del mes.

Cuenta DNI Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria. Banco Provincia

Cuáles son los supermercados que tienen ofertas con Cuenta DNI en septiembre 2025 La billetera digital mantiene un calendario de descuentos en varias cadenas:

Día : 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día en tickets desde $20.000.

Supermercados del interior bonaerense : 15% de rebaja los martes y miércoles, con un máximo de $6.000 semanales y compras mínimas de $30.000.

Toledo : 20% de descuento los miércoles, sin tope y con devolución inmediata.

Carrefour : 10% de rebaja los miércoles en todas sus sucursales (Maxi, Express y Market), con reintegro instantáneo.

La Amistad : 10% de descuento los jueves, sin límite de reintegro.

Chango Más: 20% de rebaja los jueves, viernes y sábados, con devolución en el acto y sin tope.