Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden utilizar todos los días en septiembre 2025

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios que se pueden aprovechar sin importar el día de la semana.
La billetera digital renovó sus beneficios con rebajas en supermercados, comercios de barrio, ferias, gastronomía y más, ideales para aprovechar todos los días y aliviar los gastos del mes.
Estas promociones incluyen rebajas en ferias, universidades, garrafas, farmacias y entradas de cine, lo que permite ahorrar de manera constante a lo largo del mes.
Contar con los descuentos de Cuenta DNI es fundamental para cuidar el bolsillo en un contexto de inflación y aumento de precios. Estas promociones permiten ahorrar en gastos cotidianos como alimentos, ferias y supermercados, además de sumar beneficios en gastronomía y comercios de cercanía. Gracias a los reintegros y cuotas sin interés, los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia pueden organizar mejor sus compras, aprovechar cada tope semanal o mensual y maximizar el rendimiento de su dinero a lo largo del mes.
Uno de los beneficios más buscados de Cuenta DNI en septiembre 2025 es el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses. Esta promoción está disponible todos los días con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona, lo que equivale a compras de hasta $15.000.
Los estudiantes y trabajadores de universidades de la provincia también acceden a un 40% de descuento con Cuenta DNI todos los días en los comercios adheridos dentro de los campus. El límite de devolución es de $6.000 por semana, lo que ayuda a reducir el gasto cotidiano en alimentos y productos básicos.
Otro beneficio diario de Cuenta DNI en septiembre 2025 es el 40% de descuento en garrafas, tanto en la compra como en la recarga. En este caso, el tope mensual de reintegro es de $12.000, lo que equivale a consumos de hasta $30.000. Una ayuda importante frente a los gastos de energía.
Los usuarios de Cuenta DNI también tienen la posibilidad de comprar en comercios de cercanía no alimenticios en 3 cuotas sin interés todos los días. Esta modalidad permite financiar compras de mayor valor sin pagar recargos, una alternativa útil para equipar el hogar o adquirir productos de uso cotidiano.
En septiembre 2025, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. Esta promoción no tiene tope de reintegro, lo que la convierte en una de las más convenientes para quienes necesitan medicamentos, productos de higiene o cuidado personal.
La cultura también forma parte de las promociones de Cuenta DNI septiembre 2025. Todos los lunes y martes hay 50% de descuento en entradas de cine en salas adheridas, sin límite de reintegro. Es una oportunidad ideal para disfrutar del cine a mitad de precio.
Especial aniversario: gastronomía (6 y 7 de septiembre)
Carnicerías, granjas y pescaderías
Comercios de cercanía
Ferias y mercados bonaerenses
Universidades bonaerenses
Garrafas (compra y recarga)
Cuotas sin interés
Hasta en 3 cuotas sin interés, válido todos los días en comercios no alimentarios con tarjetas Visa/Mastercard vinculadas a la app.