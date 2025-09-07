7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden utilizar todos los días en septiembre 2025

La billetera digital renovó sus beneficios con rebajas en supermercados, comercios de barrio, ferias, gastronomía y más, ideales para aprovechar todos los días y aliviar los gastos del mes.

Por
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios que se pueden aprovechar sin importar el día de la semana.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  
Te puede interesar:

Cuenta DNI confirmó este descuento para universitarios en septiembre 2025: qué días es y cómo aprovecharlo

Estas promociones incluyen rebajas en ferias, universidades, garrafas, farmacias y entradas de cine, lo que permite ahorrar de manera constante a lo largo del mes.

Contar con los descuentos de Cuenta DNI es fundamental para cuidar el bolsillo en un contexto de inflación y aumento de precios. Estas promociones permiten ahorrar en gastos cotidianos como alimentos, ferias y supermercados, además de sumar beneficios en gastronomía y comercios de cercanía. Gracias a los reintegros y cuotas sin interés, los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia pueden organizar mejor sus compras, aprovechar cada tope semanal o mensual y maximizar el rendimiento de su dinero a lo largo del mes.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI que están disponibles todos los días de septiembre 2025

  • Ferias y mercados bonaerenses

Uno de los beneficios más buscados de Cuenta DNI en septiembre 2025 es el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses. Esta promoción está disponible todos los días con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona, lo que equivale a compras de hasta $15.000.

  • Universidades con Cuenta DNI

Los estudiantes y trabajadores de universidades de la provincia también acceden a un 40% de descuento con Cuenta DNI todos los días en los comercios adheridos dentro de los campus. El límite de devolución es de $6.000 por semana, lo que ayuda a reducir el gasto cotidiano en alimentos y productos básicos.

  • Descuento en garrafas

Otro beneficio diario de Cuenta DNI en septiembre 2025 es el 40% de descuento en garrafas, tanto en la compra como en la recarga. En este caso, el tope mensual de reintegro es de $12.000, lo que equivale a consumos de hasta $30.000. Una ayuda importante frente a los gastos de energía.

  • Compras en comercios no alimenticios

Los usuarios de Cuenta DNI también tienen la posibilidad de comprar en comercios de cercanía no alimenticios en 3 cuotas sin interés todos los días. Esta modalidad permite financiar compras de mayor valor sin pagar recargos, una alternativa útil para equipar el hogar o adquirir productos de uso cotidiano.

  • Perfumerías y farmacias con Cuenta DNI

En septiembre 2025, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. Esta promoción no tiene tope de reintegro, lo que la convierte en una de las más convenientes para quienes necesitan medicamentos, productos de higiene o cuidado personal.

  • Entradas de cine al 50%

La cultura también forma parte de las promociones de Cuenta DNI septiembre 2025. Todos los lunes y martes hay 50% de descuento en entradas de cine en salas adheridas, sin límite de reintegro. Es una oportunidad ideal para disfrutar del cine a mitad de precio.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Especial aniversario: gastronomía (6 y 7 de septiembre)

  • 30% de descuento en bares, restaurantes y locales de comida adheridos.
  • Tope: $8.000 por persona (consumos hasta $26.700).

Carnicerías, granjas y pescaderías

  • 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre.
  • Tope: $6.000 por día (compras de hasta $17.000).

Comercios de cercanía

  • 20% de ahorro todos los viernes.
  • Tope: $4.000 por día (consumos de hasta $20.000).

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días del mes.
  • Tope: $6.000 por semana (consumos de hasta $15.000).

Universidades bonaerenses

  • 40% de descuento diario en comercios dentro de los campus universitarios.
  • Tope: $6.000 por semana.

Garrafas (compra y recarga)

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope mensual: $12.000 (equivalente a consumos de hasta $30.000).

Cuotas sin interés

Hasta en 3 cuotas sin interés, válido todos los días en comercios no alimentarios con tarjetas Visa/Mastercard vinculadas a la app.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Durante septiembre, además del festejo aniversario, siguen vigentes las promociones más valoradas por los usuarios.

Por el aniversario, Cuenta DNI tiene un beneficio especial para el domingo 7 de septiembre en 2025: de qué se trata

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Especial aniversario: este es el descuento de Cuenta DNI para el sábado 6 de septiembre en 2025

Este descuento se suma a la promoción especial de gastronomía prevista para el mismo fin de semana de aniversario,

En dos días particulares: cómo será el descuento de Cuenta DNI en carnicerías en septiembre 2025

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.   

Mes aniversario: cuáles son los descuentos y promociones que tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Ya está confirmado: una de las promociones más convenientes de Cuenta DNI durante agosto también estará disponible en septiembre 2025.

Confirmado: este es el beneficio de Cuenta DNI de agosto que seguirá en septiembre 2025

Rating Cero

play

Antonio Grimau: "Mi profesión es un placer, no un trabajo"

play

Bebe Contepomi, tras la despedida de Messi: "Lo amo, para mí es perfecto"

play

Natalia Oreiro: "No hay que dejar de cuestionar cuando las cosas no están bien"

Los famosos se encontrarán otra vez en el reality de cocina.

"Pan casero...": Wanda Nara expuso a Maxi López con mensajes sobre MasterChef Celebrity

Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

La influencer se negó a hablar del compromiso de su expareja con la cantante.

Cómo reaccionó Cami Homs para no tener que hablar de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No sé..."

últimas noticias

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios.

Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden utilizar todos los días en septiembre 2025

Hace 10 minutos
play

Mar del Plata: los candidatos de LLA se reunieron en un desayuno antes de la jornada electoral

Hace 18 minutos
En una misma semana se juntaron varios Feriados dentro de PBA

Estos son todos los feriados que habrá en Buenos Aires en la semana del 8 de septiembre en 2025

Hace 26 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monto mensual, tope de facturación y exclusiones: qué debés saber sobre el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 34 minutos
Las alertas se concentran en el noroeste del país.

Últimos coletazos del invierno: hay alerta por nevadas y ráfagas en cinco provincias

Hace 49 minutos