Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden utilizar todos los días en septiembre 2025

La billetera digital renovó sus beneficios con rebajas en supermercados, comercios de barrio, ferias, gastronomía y más, ideales para aprovechar todos los días y aliviar los gastos del mes.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios que se pueden aprovechar sin importar el día de la semana.

Estas promociones incluyen rebajas en ferias, universidades, garrafas, farmacias y entradas de cine , lo que permite ahorrar de manera constante a lo largo del mes.

Contar con los descuentos de Cuenta DNI es fundamental para cuidar el bolsillo en un contexto de inflación y aumento de precios. Estas promociones permiten ahorrar en gastos cotidianos como alimentos, ferias y supermercados, además de sumar beneficios en gastronomía y comercios de cercanía. Gracias a los reintegros y cuotas sin interés, los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia pueden organizar mejor sus compras, aprovechar cada tope semanal o mensual y maximizar el rendimiento de su dinero a lo largo del mes.

Uno de los beneficios más buscados de Cuenta DNI en septiembre 2025 es el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses. Esta promoción está disponible todos los días con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona, lo que equivale a compras de hasta $15.000.

Universidades con Cuenta DNI

Los estudiantes y trabajadores de universidades de la provincia también acceden a un 40% de descuento con Cuenta DNI todos los días en los comercios adheridos dentro de los campus. El límite de devolución es de $6.000 por semana, lo que ayuda a reducir el gasto cotidiano en alimentos y productos básicos.

Descuento en garrafas

Otro beneficio diario de Cuenta DNI en septiembre 2025 es el 40% de descuento en garrafas, tanto en la compra como en la recarga. En este caso, el tope mensual de reintegro es de $12.000, lo que equivale a consumos de hasta $30.000. Una ayuda importante frente a los gastos de energía.

Compras en comercios no alimenticios

Los usuarios de Cuenta DNI también tienen la posibilidad de comprar en comercios de cercanía no alimenticios en 3 cuotas sin interés todos los días. Esta modalidad permite financiar compras de mayor valor sin pagar recargos, una alternativa útil para equipar el hogar o adquirir productos de uso cotidiano.

Perfumerías y farmacias con Cuenta DNI

En septiembre 2025, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. Esta promoción no tiene tope de reintegro, lo que la convierte en una de las más convenientes para quienes necesitan medicamentos, productos de higiene o cuidado personal.

Entradas de cine al 50%

La cultura también forma parte de las promociones de Cuenta DNI septiembre 2025. Todos los lunes y martes hay 50% de descuento en entradas de cine en salas adheridas, sin límite de reintegro. Es una oportunidad ideal para disfrutar del cine a mitad de precio.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Especial aniversario: gastronomía (6 y 7 de septiembre)

30% de descuento en bares, restaurantes y locales de comida adheridos.

Tope: $8.000 por persona (consumos hasta $26.700).

Carnicerías, granjas y pescaderías

35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre.

Tope: $6.000 por día (compras de hasta $17.000).

Comercios de cercanía

20% de ahorro todos los viernes.

Tope: $4.000 por día (consumos de hasta $20.000).

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días del mes.

Tope: $6.000 por semana (consumos de hasta $15.000).

Universidades bonaerenses

40% de descuento diario en comercios dentro de los campus universitarios.

Tope: $6.000 por semana.

Garrafas (compra y recarga)

40% de descuento todos los días.

Tope mensual: $12.000 (equivalente a consumos de hasta $30.000).

Cuotas sin interés

Hasta en 3 cuotas sin interés, válido todos los días en comercios no alimentarios con tarjetas Visa/Mastercard vinculadas a la app.