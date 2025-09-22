22 de septiembre de 2025 Inicio
Así podés ahorrar hasta el 30% de tu desayuno en locales con una billetera virtual

Descubrí uno de los beneficios más destacados de esta aplicación, que te permitirá ahorrar en una de las comidas más importantes del día.

La incorporación de beneficios en rubros como expensas

La incorporación de beneficios en rubros como expensas, ABL y patentes también posiciona a Buepp como una herramienta financiera integral, más allá del consumo inmediato.

Buepp, la billetera virtual del Banco Ciudad, ofrece a sus usuarios una amplia variedad de descuentos exclusivos diseñados para favorecer el ahorro en la vida cotidiana. Entre las promociones más valoradas se destaca una que permite disfrutar de un desayuno en familia, disponible únicamente dos días a la semana. Esta característica impulsa a los usuarios a organizarse con anticipación para aprovecharla de la mejor manera.

Un nuevo esquema de descuentos.
Los beneficios que brinda incluyen reintegros que van desde el 10% hasta el 100%. Un ejemplo claro es la promoción para quienes utilizan el transporte público, que les otorga un descuento total en los viajes en subte. Esta ventaja resulta especialmente atractiva porque se encuentra vigente todos los días y establece un tope mensual de $10.000, lo que posibilita viajar sin costo alguno dentro de ese límite.

Además de las promociones en desayunos y transporte, la billetera virtual del Banco Ciudad funciona como un recurso integral para optimizar el ahorro. Al ofrecer alternativas pensadas para distintos gastos habituales, Buepp no solo facilita las operaciones diarias, sino que también ayuda a reducir los costos recurrentes. De esta manera, contribuye a que la gestión financiera resulte más práctica y accesible para todos sus usuarios.

Cómo podés acceder al descuento en desayunos que tiene una billetera virtual

Durante los fines de semana de este mes, la billetera virtual del Banco Ciudad, Buepp, ofrece a sus usuarios una propuesta atractiva: un 30% de descuento en distintos locales gastronómicos. Esta iniciativa resulta ideal para quienes disfrutan de salir a desayunar los sábados y domingos, ya que permite compartir un momento especial en familia o con amigos de una manera más accesible y conveniente.

La promoción estará vigente durante todo el mes, aunque únicamente en días puntuales. El beneficio se aplica exclusivamente los sábados y domingos, lo que brinda a los usuarios la posibilidad de organizar sus salidas con tiempo. De este modo, se garantiza un ahorro significativo al momento de pagar en los comercios que participan en la propuesta.

El 30% de descuento cuenta con un tope mensual que conviene tener presente. El reintegro máximo es de $5.000 por mes, una cifra que ofrece la posibilidad de aprovechar el beneficio en varias ocasiones a lo largo de las semanas. Gracias a este límite, los usuarios pueden mantener un ahorro constante durante el mes sin necesidad de preocuparse por superarlo de manera inmediata.

Para que el descuento se aplique de forma correcta, es necesario respetar un horario determinado. La promoción funciona únicamente entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Fuera de esa franja horaria, el beneficio no tendrá validez, por lo que es fundamental organizar las visitas a los locales gastronómicos dentro de ese período.

Otro requisito esencial es la forma de pago. Para acceder a la promoción, las compras deben abonarse con el saldo disponible en la cuenta de Buepp. Otros métodos de pago no son aceptados en este beneficio, ya que el reintegro se realiza de manera automática y exclusiva dentro de la billetera virtual, asegurando un proceso ágil y sin complicaciones.

La promoción consiste en la devolución de un porcentaje del valor abonado al consorcio, con un tope de $10.000 mensuales

La promoción consiste en la devolución de un porcentaje del valor abonado al consorcio, con un tope de $10.000 mensuales

Este descuento en desayunos de fin de semana se suma a la variedad de beneficios que Buepp pone a disposición de sus usuarios. Junto con otras ventajas, como los reintegros en transporte público, la promoción confirma el objetivo de la billetera de acompañar a las personas en su vida diaria con herramientas que permiten ahorrar en gastos habituales.

En conclusión, quienes utilizan Buepp cuentan con una oportunidad ideal para reducir sus gastos en desayunos durante los fines de semana. Al pagar en los comercios adheridos dentro del horario establecido y teniendo en cuenta el tope de reintegro, los usuarios pueden disfrutar de un 30% de descuento que transforma sus mañanas de sábado y domingo en experiencias más económicas y agradables.

