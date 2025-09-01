1 de septiembre de 2025 Inicio
Mes aniversario: cuáles son los descuentos y promociones que tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

La billetera digital conmemora los 203 años de la entidad pública provincial con descuentos en gastronomía, carnicerías, ferias y garrafas.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.   

Septiembre llega con una doble celebración para el Banco Provincia y sus clientes. La entidad financiera conmemora sus 203 años, un hito que refleja su trayectoria y solidez en el país. Para festejar este aniversario, la billetera digital Cuenta DNI ofrece una serie de beneficios exclusivos que beneficiarán a millones de bonaerenses.

Banco Provincia lanzó una serie de beneficios exclusivos durante todo mayo de 2025 a través de su billetera virtual Cuenta DNI.  
Dentro de los festejos, Cuenta DNI presenta una promoción especial en gastronomía. Este beneficio se suma a los descuentos habituales que la billetera digital ofrece, permitiendo a los usuarios acceder a precios especiales en restaurantes, bares y otros locales de comida, fomentando así el consumo y apoyando al sector gastronómico.

Además de esta nueva oferta, los clientes de Cuenta DNI continúan contando con los descuentos que ya se volvieron esenciales para administrar su economía diaria. La continuidad de estos beneficios refleja el compromiso del Banco Provincia y su billetera digital de brindar soluciones financieras adaptadas a las necesidades de los usuarios, aportando un alivio significativo en los gastos cotidianos.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

En conmemoración de su 203° aniversario, Banco Provincia, a través de su billetera digital Cuenta DNI, anuncia una promoción especial que marcará la primera semana de septiembre. Los días sábado 6 y domingo 7, los usuarios podrán acceder a un 30% de descuento en una amplia red de bares, restaurantes y locales de comida adheridos, con un tope de $8.000 por persona, ideal para quienes buscan una escapada gastronómica de fin de semana.

Además de este beneficio por el aniversario, septiembre mantendrá los descuentos habituales que millones de bonaerenses ya aprovechan. La agenda de promociones de Cuenta DNI continúa con sus ofertas clásicas, que abarcan desde alimentos frescos hasta consumos cotidianos, ofreciendo un alivio significativo en la economía familiar.

Quienes desean ahorrar en productos frescos podrán aprovechar los descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías. Los sábados 6 y 20 de septiembre, los usuarios tendrán un 35% de descuento con un tope de $6.000 por jornada en compras que superen los $17.000.

Cuenta DNI
En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

El ahorro también se extiende a las compras del día a día. En los comercios de cercanía, los usuarios de la billetera digital podrán obtener un 20% de descuento todos los viernes, con un límite de $4.000, equivalente a un consumo de $20.000, facilitando la adquisición de alimentos y productos esenciales.

Las ferias y mercados bonaerenses continuarán siendo una opción atractiva para conseguir productos locales a precios accesibles. Los clientes de Cuenta DNI podrán aprovechar un 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 por semana en consumos de hasta $15.000, apoyando así la economía regional.

Cuenta DNI
Banco Provincia lanzó una serie de beneficios exclusivos durante todo mayo de 2025 a través de su billetera virtual Cuenta DNI.

El mes también incluye descuentos en grandes superficies. Supermercados y cadenas adheridas ofrecerán rebajas especiales en distintas fechas, mientras que la compra y recarga de garrafas contará con un 40% de descuento todos los días, con un tope mensual de $12.000. Además, locales dentro de campus universitarios aplicarán un 40% de rebaja con un máximo de $6.000 semanal.

Para completar las promociones, Cuenta DNI permite pagar en tres cuotas sin interés en comercios que no sean de alimentos, disponible para quienes vinculen sus tarjetas Visa o Mastercard a la aplicación, brindando una herramienta adicional para financiar compras de mayor valor sin costos extras.

