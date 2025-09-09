Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025 El valor del pasaje volvió a subir en la Ciudad de Buenos Aires. Bancos y billeteras lanzaron beneficios para aliviar el gasto. Por







El boleto de subte en la Ciudad de Buenos Aires volvió a aumentar y ya cuesta desde $1.071 con tarjeta SUBE registrada y $1.703 sin registrar. Frente a este nuevo ajuste, que se suma a la serie de incrementos mensuales aplicados desde marzo, cada vez más usuarios buscan opciones de pago alternativas que les permitan reducir el impacto en el bolsillo.

Las billeteras virtuales y los bancos aparecen como aliados, ofreciendo promociones que alcanzan hasta el 100% de reintegro en el valor del viaje. Así, mientras la SUBE sigue siendo el medio más utilizado, los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias en la red de subterráneos porteña.

Billeteras Virtuales Entre las billeteras virtuales más utilizadas se destacan Personal Pay y Mercado Pago, ambas con propuestas orientadas al consumo responsable en rubros esenciales como alimentación, combustibles e indumentaria. Pexels Qué promociones tienen las billeteras virtuales para viajar en subte en septiembre 2025 En septiembre, los usuarios del subte pueden aprovechar múltiples promociones bancarias y de billeteras digitales para pagar menos:

ofrece hasta el 100% de reintegro en cada viaje abonado con tarjetas de crédito, débito o prepaga asociadas a billeteras digitales NFC. El tope mensual es de $10.000 por tarjeta y el reintegro se acredita en un plazo máximo de 20 días hábiles.





aplica un 30% de descuento en viajes con modalidad contactless, con un tope mensual de $12.000. Para pagos con NFC, la rebaja asciende al 60%, con un límite de $15.000.





hasta el 30 de septiembre brinda un 60% de descuento en pasajes pagados con tarjetas Mastercard Ualá (crédito o prepaga) a través de Google Wallet o Apple Pay, con un tope mensual de $15.000.

hasta agosto aplicaba un beneficio del 70% en subtes, con un máximo de $4.000 por tarjeta, además desde septiembre le suma rebajas en colectivos.





: hasta agosto aplicaba un beneficio del 70% en subtes, con un máximo de $4.000 por tarjeta, además desde septiembre le suma rebajas en colectivos. BBVA: mantiene hasta el 30 de septiembre un 100% de reintegro en boletos abonados con NFC mediante Apple Pay, Google Pay, MODO o la app BBVA. Los topes son de $10.000 mensuales para Visa y $15.000 para Mastercard.

De esta manera, quienes se inclinen por billeteras digitales o tarjetas con tecnología sin contacto pueden amortiguar gran parte del impacto del nuevo aumento del pasaje en la Ciudad.