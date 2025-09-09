Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

El boleto de subte en la Ciudad de Buenos Aires volvió a aumentar y ya cuesta desde $1.071 con tarjeta SUBE registrada y $1.703 sin registrar. Frente a este nuevo ajuste, que se suma a la serie de incrementos mensuales aplicados desde marzo, cada vez más usuarios buscan opciones de pago alternativas que les permitan reducir el impacto en el bolsillo.
Las billeteras virtuales y los bancos aparecen como aliados, ofreciendo promociones que alcanzan hasta el 100% de reintegro en el valor del viaje. Así, mientras la SUBE sigue siendo el medio más utilizado, los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias en la red de subterráneos porteña.
Billeteras Virtuales
Entre las billeteras virtuales más utilizadas se destacan Personal Pay y Mercado Pago, ambas con propuestas orientadas al consumo responsable en rubros esenciales como alimentación, combustibles e indumentaria.
Pexels
Qué promociones tienen las billeteras virtuales para viajar en subte en septiembre 2025
En septiembre, los usuarios del subte pueden aprovechar múltiples promociones bancarias y de billeteras digitales para pagar menos:
De esta manera, quienes se inclinen por billeteras digitales o tarjetas con tecnología sin contacto pueden amortiguar gran parte del impacto del nuevo aumento del pasaje en la Ciudad.