De qué se trata el monotributo promovido de ARCA y quiénes lo pueden solicitar en octubre 2025 Este régimen está pensado principalmente para quienes comienzan su actividad económica por cuenta propia y aún no superan determinados límites de ingresos.







Conocé más sobre el "Monotributo Promovido", el nuevo régimen de ARCA. ARCA

El Monotributo Promovido impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se presenta como una alternativa para pequeños emprendedores y trabajadores independientes que buscan incorporarse formalmente al sistema tributario y previsional.

La medida apunta a simplificar el acceso a beneficios fiscales y jubilatorios, ofreciendo condiciones especiales durante los primeros años de inscripción. Además, establece ciertas condiciones que buscan garantizar que los beneficiarios sean realmente pequeños contribuyentes, promoviendo la formalización y facilitando el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Cómo es el monotributo promovido de ARCA y a quiénes está dirigido

Se trata de un régimen de inclusión social dirigido a trabajadores independientes que no cuentan con local comercial ni empleados a cargo. Su principal beneficio es que no exige el pago del componente impositivo y permite realizar aportaciones jubilatorias reducidas.

Durante los primeros 36 meses, los aportes equivalen al 1% de los ingresos brutos mensuales, aumentando al 2,5% una vez finalizado este período. Para poder acceder, se deben cumplir ciertas condiciones: