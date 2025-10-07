7 de octubre de 2025 Inicio
De qué se trata el monotributo promovido de ARCA y quiénes lo pueden solicitar en octubre 2025

Este régimen está pensado principalmente para quienes comienzan su actividad económica por cuenta propia y aún no superan determinados límites de ingresos.

Por
Conocé más sobre el Monotributo Promovido

Conocé más sobre el "Monotributo Promovido", el nuevo régimen de ARCA.

ARCA

El Monotributo Promovido impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se presenta como una alternativa para pequeños emprendedores y trabajadores independientes que buscan incorporarse formalmente al sistema tributario y previsional.

Enterate cuáles son las novedades que anunció ARCA relacionadas al Monotributo
La medida apunta a simplificar el acceso a beneficios fiscales y jubilatorios, ofreciendo condiciones especiales durante los primeros años de inscripción. Además, establece ciertas condiciones que buscan garantizar que los beneficiarios sean realmente pequeños contribuyentes, promoviendo la formalización y facilitando el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Cómo es el monotributo promovido de ARCA y a quiénes está dirigido

ARCA
Además, la implementación de parámetros verificables facilita la detección de inconsistencias o irregularidades en los informes presentados

Se trata de un régimen de inclusión social dirigido a trabajadores independientes que no cuentan con local comercial ni empleados a cargo. Su principal beneficio es que no exige el pago del componente impositivo y permite realizar aportaciones jubilatorias reducidas.

Durante los primeros 36 meses, los aportes equivalen al 1% de los ingresos brutos mensuales, aumentando al 2,5% una vez finalizado este período. Para poder acceder, se deben cumplir ciertas condiciones:

  • Ser mayor de 18 años.

  • Desarrollar una actividad independiente que no implique importaciones ni establecimiento fijo.

  • Que dicha actividad sea la principal fuente de ingresos, salvo compatibilidad con planes sociales.

  • En servicios, no superar 6 operaciones anuales con el mismo cliente ni exceder el límite de facturación por operación, que es de $127.189,40.

  • No tener empleados ni estar alcanzado por Bienes Personales.

  • Haber percibido en los últimos 12 meses ingresos brutos inferiores a la categoría A del monotributo.

  • Para graduados universitarios, no deben haber pasado más de 2 años desde la obtención del título, y los estudios deben haberse realizado sin pago de matrículas ni cuotas.

Cómo tramitar el monotributo promovido de ARCA

El trámite es totalmente online y gratuito, y para iniciarlo es necesario contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior. El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

  1. Ingresar a ARCA: Accedé al portal de AFIP con tu CUIT y clave fiscal para verificar tus datos personales y de contacto.

  2. Agregar el servicio “Monotributo”: En el Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, seleccioná “Agregar servicio” y sumá el módulo de Monotributo.

  3. Seleccionar “Trabajador promovido”: Entrá al portal de Monotributo, hacé clic en “Darse de alta” y elegí la opción “Trabajador promovido”.

  4. Completar actividad y aportes: Ingresá la fecha de inicio de actividades, describí tu tarea principal, declarando ingresos mensuales y domicilio fiscal, y opcionalmente asociá una obra social.

  5. Confirmar la inscripción: Revisá toda la información cargada y confirmá el alta. El sistema generará una constancia digital, y a partir de ese momento podrás emitir facturas tipo “C”.

A partir de qué monto ARCA comienza a controlar tus transferencias bancarias en octubre 2025 

