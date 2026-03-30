Ataque y muerte en Santa Fe: se conoció de quién era la escopeta que usó el tirador

Se trata de un adolescente de 15 años que entró a una escuela mientras se izaba la bandera y asesinó a otro estudiante. Las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles.

Una verdadera tragedia se vivió en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno ingresó armado, disparó y asesinó a un compañero de 13 años.

El abogado del tirador de San Cristóbal aseguró que el joven sufrió bullying y atentó contra su vida

De acuerdo a los primeros reportes, el dramático episodio ocurrió durante la mañana de este lunes, poco después del ingreso de los chicos cuando el adolescente de 15 sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Varios alumnos resultaron heridos: dos de mayor gravedad y seis con heridas leves.

De acuerdo a los primeros reportes, el dramático episodio ocurrió durante la mañana de este lunes, poco después del ingreso de los chicos cuando el adolescente de 15 sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Varios alumnos resultaron heridos: dos de mayor gravedad y seis con heridas leves.

El adolescente asesinado fue identificado como Ian Cabrera y cursaba en el primer año de la secundaria. Por su parte, el agresor, que cursa el tercer año en la misma institución, fue identificado y rápidamente quedó bajo custodia mientras la Justicia provincial avanza con la investigación para tratar de determinar la causa de la agresión.

El periodista Leo García expuso en De Una , por C5N , que el abuelo del tirador reconoció que la escopeta era suya: "La Policía de Santa Fe habló con el abuelo del adolescente de 15 años que mató a un compañero de colegio e hirió a otros siete. Dijo 'la escopeta es de mi propiedad'".

"La secuencia que confirmó el abuelo es que anoche la escopeta estaba en su casa, que no sabe en qué momento el menor la llevó del lugar, que la escopeta, los cartuchos y el cinturón que encontraron en el lugar estaban juntos", agregó.

Quién es el tirador de San Cristóbal: el perfil de un alumno sin antecedentes que desató una tragedia en Santa Fe

El ataque armado dentro de la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, dejó una escena que aún conmociona a toda la sociedad: un estudiante muerto, al menos 13 heridos, dos de gravedad, y un joven de 15 años que abrió fuego contra sus compañeros.

El agresor era alumno de la institución y, según las primeras reconstrucciones oficiales, no presentaba señales previas que permitieran anticipar el desenlace. Así lo aseguró el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, quien descartó que hubiera indicios de conflicto o conductas problemáticas.

“No se podían haber evitado porque no había presunción. Era un buen alumno y no tenía problemas de conducta. La mamá es docente y el padre es comerciante”, explicó el funcionario en diálogo con C5N, trazando un perfil que contrasta con la violencia del hecho.

El ataque ocurrió cerca de las 7:15, cuando los estudiantes aguardaban el inicio de la jornada escolar. El joven ingresó con una escopeta escondida en un estuche de guitarra y, ya dentro del edificio, comenzó a disparar.

El testimonio de Axel, amigo de la víctima y compañero de básquet del agresor, aporta otra dimensión al perfil del tirador: la de un adolescente integrado socialmente y sin señales visibles de violencia.

“Se lo veía tranquilo. Era amable, gracioso, buena onda. No se mostraba violento. Siempre se lo veía feliz, alegre”, relató en diálogo con C5N. Según su reconstrucción, el ataque comenzó en los baños del sector superior del colegio: “Fue primero a los baños en la parte alta. Ahí se encontró con la víctima y le disparó. Disparó cuatro veces”.

Axel también describió el desconcierto generalizado que provocó la situación: “Nos agarró a todos de sorpresa. Yo jugaba al básquet con él, éramos amigos y era un chico que nada que ver con lo que pasó hoy”.

En medio del shock, el joven intentó encontrar alguna explicación posible: “Pienso que pudo haber sufrido bullying de parte de los compañeros o algo en la casa no estaba bien. Si le pasaba algo lo ocultaba bien y no lo demostraba”.

Y agregó un dato estremecedor sobre la secuencia del ataque: “Muchos dicen que salió del baño gritando ‘sorpresa’. Fue a matar a todos. Disparaba a cualquiera y al que le pegaba, le pegaba”.

Desde el municipio también brindaron detalles sobre el estudiante asesinado. “El padre y la tía son empleados municipales. El abuelo fue jefe de la policía municipal, se jubiló el año pasado. Es una familia netamente municipal. Jugaba al fútbol”, indicó Muñoz.