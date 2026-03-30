La abogada argentina detenida en Brasil podrá volver al país tras pagar una fianza de u$s18.000

La Justicia de Río de Janeiro habilitó este lunes el retorno al país de Agostina Páez, la abogada argentina retenida en Brasil por actos racistas. El magistrado a cargo del caso aceptó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa.
La Justicia de Río de Janeiro aceptó un recurso de habeas corpus presentado por Agostina Páez. Le quitarán la tobillera electrónica y le devolverán el pasaporte.
La Justicia de Río de Janeiro habilitó este lunes el retorno al país de Agostina Páez, la abogada argentina retenida en Brasil por actos racistas. El magistrado a cargo del caso aceptó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa.
Según informó TN, para efectivizar su salida del territorio brasileño, la acusada deberá abonar una caución de 97 mil reales, suma equivalente a unos u$s18.000. Este monto representa alrededor de 60 salarios mínimos en ese país.
Una vez cancelada la fianza, las autoridades judiciales procederán a devolverle su pasaporte. Además, el fallo ordena el retiro inmediato de la tobillera electrónica con la cual monitorearon sus movimientos hasta el momento.
A pesar de la autorización para viajar, el proceso judicial continúa abierto sin una sentencia definitiva. Por este motivo, Páez deberá fijar un domicilio legal en su provincia natal de Santiago del Estero y mantener contacto permanente con los tribunales brasileños.
La semana pasada, la mujer compareció ante el Tribunal Penal N°37 de Río en una audiencia formal. En esa instancia procesal, pidió disculpas a las personas afectadas por sus actos y afirmó que siempre relató la verdad de los hechos. En declaraciones a la prensa local, la abogada calificó el episodio como "la peor experiencia de mi vida".