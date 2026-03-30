30 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La abogada argentina detenida en Brasil podrá volver al país tras pagar una fianza de u$s18.000

La Justicia de Río de Janeiro aceptó un recurso de habeas corpus presentado por Agostina Páez. Le quitarán la tobillera electrónica y le devolverán el pasaporte.

Por
Agostina Páez estuvo más de dos meses detenida en Río de Janeiro.

Agostina Páez estuvo más de dos meses detenida en Río de Janeiro.

La Justicia de Río de Janeiro habilitó este lunes el retorno al país de Agostina Páez, la abogada argentina retenida en Brasil por actos racistas. El magistrado a cargo del caso aceptó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa.

Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.
Te puede interesar:

El abogado del tirador de San Cristóbal aseguró que el joven sufrió bullying y atentó contra su vida

Según informó TN, para efectivizar su salida del territorio brasileño, la acusada deberá abonar una caución de 97 mil reales, suma equivalente a unos u$s18.000. Este monto representa alrededor de 60 salarios mínimos en ese país.

Una vez cancelada la fianza, las autoridades judiciales procederán a devolverle su pasaporte. Además, el fallo ordena el retiro inmediato de la tobillera electrónica con la cual monitorearon sus movimientos hasta el momento.

A pesar de la autorización para viajar, el proceso judicial continúa abierto sin una sentencia definitiva. Por este motivo, Páez deberá fijar un domicilio legal en su provincia natal de Santiago del Estero y mantener contacto permanente con los tribunales brasileños.

La semana pasada, la mujer compareció ante el Tribunal Penal N°37 de Río en una audiencia formal. En esa instancia procesal, pidió disculpas a las personas afectadas por sus actos y afirmó que siempre relató la verdad de los hechos. En declaraciones a la prensa local, la abogada calificó el episodio como "la peor experiencia de mi vida".

Noticias relacionadas

El adolescente asesinado fue identificado como Ian Cabrera y cursaba en el primer año de la secundaria.

"Fue a matar a todos": los testimonios de los compañeros del tirador de la escuela de San Cristóbal

play

San Cristóbal: la madre de un alumno negó que el tirador sufriera bullying y habló de "problemas familiares"

La puerta de la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal.

Por qué el nuevo Régimen Penal Juvenil no se puede aplicar al adolescente que mató a un compañero

play

Se conoció de quién era la escopeta que usó el tirador

Lucas Pertossi y Máximo Thomsen
play

Lucas Pertossi: "Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó"

Avanza la investigación por la tragedia en San Cristóbal: qué reveló la pericia sobre ataque en la escuela

Una escopeta calibre 12 y dermotest positivo, lo que reveló la pericia sobre el ataque en la Escuela N°40

Rating Cero

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Hasbulla, figura global, que mantiene vigencia entre polémicas y alto impacto digital.

Qué fue de la vida de Hasbulla, el influencer ruso con una rara enfermedad que hizo shows en Argentina

En “Mother Knows Best”, la serie retrocede hasta 1998 para narrar la desaparición de Irene Silverman, una mujer de la alta sociedad neoyorquina. Sin rastros de su cuerpo, la investigación se apoyó en indicios inquietantes hallados en el departamento de su inquilino.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata la temporada estreno de Homicidio, Nueva York, la serie basada en casos reales

Su reciente aparición pública sugiere un nuevo capítulo en lo personal, en paralelo a su actividad profesional.

Este famoso actor argentino reveló a su nueva pareja pese al perfil bajo y sorprendió a todos: quién es

Santiago Del Moro anunció en las redes sociales que Tamara Paganini volverá a Gran Hermano.

Santiago Del Moro confirmó quién reemplazará a Mavinga en Gran Hermano: "Vuelve 'ella' a su casa"

La trama sigue a la familia Freeman, los últimos descendientes de granjeros afroamericanos que se establecieron en una zona rural de Canadá, mientras luchan por proteger su hogar y su suministro de alimentos en un futuro devastado por la hambruna y una pandemia fúngica.
play

Cuál es la trama de 40 Acres, la película sobre un futuro distópico y mucha acción que sorprende en Netflix

últimas noticias

Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

El abogado del tirador de San Cristóbal aseguró que el joven sufrió bullying y atentó contra su vida

Hace 11 minutos
Damián Ayude, exentrenador de San Lorenzo.

Damián Ayude habló por primera vez de su despido como DT de San Lorenzo: "No me la veía venir"

Hace 49 minutos
La norma obtuvo 62 votos a favor y 48 en contra.

El Parlamento de Israel aprobó la pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo

Hace 49 minutos
El adolescente asesinado fue identificado como Ian Cabrera y cursaba en el primer año de la secundaria.

"Fue a matar a todos": los testimonios de los compañeros del tirador de la escuela de San Cristóbal

Hace 1 hora
play

San Cristóbal: la madre de un alumno negó que el tirador sufriera bullying y habló de "problemas familiares"

Hace 1 hora