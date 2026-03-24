24 de marzo de 2026 Inicio
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Qué puede suceder en ARCA y el monotributo con los movimientos en la billetera virtual

El organismo recaudador comenzó a recategorizar o excluir de oficio con base en los movimientos de billeteras virtuales. En ese marco, es imprescindible comprender cada tipo de movimiento en las plataformas pasa saber si genera riesgo fiscal.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

 

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  • En las últimas semanas, muchos monotributistas han recibido notificaciones de recategorización de oficio o incluso de exclusión del régimen.
  • El artículo 20 del anexo de la ley 24.977 del régimen simplificado establece las causales por las cuales un contribuyente puede quedar fuera del Monotributo o por las cuales podría ser recategorizado.
  • Entre ellas realizar gastos personales que no guarden relación con el nivel de ingresos, depósitos o movimientos bancarios que no coinciden con los ingresos declarados o incluso niveles de compras que superen determinado porcentaje de la categoría máxima del monotributo.
  • Incluye exclusivamente las ventas de bienes y prestaciones de servicios cobrados por medios electrónicos, como los cobros a través de tarjetas, QR o links de pago. No tiene mínimo para ser informado.

En las últimas semanas, muchos monotributistas han recibido notificaciones de recategorización de oficio o incluso de exclusión del régimen. Detrás de estos comunicados hay un cambio clave: Regímenes de información proveniente de billeteras virtuales y plataformas de pago.

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El artículo 20 del anexo de la ley 24.977 del régimen simplificado establece las causales por las cuales un contribuyente puede quedar fuera del Monotributo o por las cuales podría ser recategorizado. Entre ellas realizar gastos personales que no guarden relación con el nivel de ingresos, depósitos o movimientos bancarios que no coinciden con los ingresos declarados o incluso niveles de compras que superen determinado porcentaje de la categoría máxima del monotributo, entre otras.

El último párrafo del mencionado artículo habilita a ARCA a determinar la categoría si no se dan las condiciones de exclusión de pleno derecho.

Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Cuáles son los motivos por los que ARCA puede recategorizarte en el monotributo

Sumado a lo mencionado en el párrafo anterior tenemos la RG 4614/2019, norma que obliga a las plataformas digitales a informar movimientos. Dicha RG posee dos “títulos”:

Título I: cobros comerciales

Incluye exclusivamente las ventas de bienes y prestaciones de servicios cobrados por medios electrónicos, como los cobros a través de tarjetas, QR o links de pago. No tiene mínimo para ser informado.

Este es el dato más importante: ARCA ha comenzado a utilizar esta información para recategorizar.

Título II: movimientos de billeteras virtuales

Incluye los movimientos de cuentas virtuales: transferencias, saldos, ingresos y egresos en billeteras. Pero tiene una diferencia clave: solo se informa a partir de montos elevados altos (Actualmente, a partir de $50 millones mensuales para personas humanas y $30 millones para jurídicas).

Es decir, si se utiliza la billetera virtual para transferirse dinero entre cuentas propias, recibir un préstamo o dividir gastos, esos movimientos entran en el Título II. En general, no deberían impactar en tu categoría salvo que excedan los montos mínimos.

El conflicto surge cuando las plataformas informan operaciones de forma incorrecta. Por ejemplo, casos donde movimientos de billeteras se reportaron como si fueran ventas (Título I), lo que dispara recategorizaciones automáticas. Además, el sistema cruza datos de múltiples fuentes y, si detecta diferencias, inicia el proceso sin intervención humana inicial.

Primero hay que analizar las causas posibles, podría ser entre algunas opciones:

  • Ventas electrónicas (TITULO I) mayores a las que se declaró.
  • Los niveles de gastos son elevados o no reflejan una cierta compatibilidad con la categoría.
  • Los movimientos en las billeteras virtuales (TITULO II) reflejan montos que resultan incompatibles respecto a lo facturado.

Frente a la notificación había tiempo hasta el 16 de marzo para informar la disconformidad mediante el procedimiento simplificado. Luego de ese plazo, la opción vigente es realizar una presentación digital para lo cual hay un plazo en general de 15 días hábiles desde recibida la notificación para exponer la disconformidad y justificar dichos movimientos.

En caso de no brindar respuesta, se confirma la recategorización de oficio, o incluso la exclusión según corresponda.

ARCA Monotributo
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

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