ARCA simplifica el trámite del monotributo para 200.000 usuarios: quiénes son

La medida busca modernizar la relación entre el organismo y los usuarios, apostando a una gestión más automatizada y transparente.

La Administración de Recursos y Contribuciones Argentinas ( ARCA ) anunció una importante actualización en su sistema que promete simplificar la vida de miles de contribuyentes. Se trata de una nueva modalidad para gestionar el monotributo , con la que más de 200.000 usuarios podrán realizar el trámite de manera más ágil y con menos pasos.

A partir de qué monto ARCA comienza a controlar tus transferencias bancarias en octubre 2025

El cambio apunta a reducir la burocracia y mejorar la experiencia digital de los pequeños contribuyentes, un sector que en los últimos años viene reclamando mayor facilidad y claridad en los procesos administrativos. Desde ARCA destacan que la actualización no solo ahorrará tiempo, sino que también permitirá evitar errores frecuentes .

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

La Ciudad de Buenos Aires se sumará al “Sistema Único Tributario” , una iniciativa que integra en un solo esquema el pago del monotributo nacional y el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos . Esta nueva disposición entrará en vigencia el 1° de enero de 2026 , marcando un cambio en la forma en que los contribuyentes porteños gestionan sus tributos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General Conjunta 5769/2025, publicada en el Boletín Oficial. A partir de su implementación, los contribuyentes con domicilio fiscal en la Ciudad y que estén inscriptos en ambos regímenes simplificados podrán efectuar un único pago mensual , unificando así sus obligaciones impositivas en una sola operación.

Cómo gestionar la unificación del régimen

La administración, adhesión, pago y consultas se concentrarán en el portal “Monotributo” de ARCA, que funcionará como única vía de gestión para los contribuyentes alcanzados por el nuevo sistema.

La normativa establece los pasos para nuevas adhesiones, la migración automática de quienes ya están inscriptos, así como los procedimientos de recategorización unificada, modificación de datos y exclusión.

En materia de pagos, los monotributistas deberán abonar el importe fijo mensual de Ingresos Brutos junto con su obligación habitual del monotributo nacional, respetando las mismas fechas de vencimiento. Aquellos que utilicen débito automático verán integrado el tributo local en un solo pago.

Además, la disposición dispone que la ARCA y la AGIP compartirán los costos transaccionales derivados del cobro y coordinarán medidas relacionadas con los sistemas de pago electrónicos, en cumplimiento de las normas del Banco Central y la Ley de Tarjetas de Crédito.