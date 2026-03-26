26 de marzo de 2026 Inicio
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Qué sanción puede aplicar ARCA si no pagaste el monotributo en marzo 2026

La ex AFIP establece sanciones para la morosidad que se agravan mientras más pase el tiempo.

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Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

 

ARCA
  • Este viernes 20 venció el pago de la cuota del Monotributo de marzo para todas las categorías.
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece sanciones para quienes no cumplan con sus obligaciones con el fisco.
  • Es una entidad autárquica bajo la órbita del Ministerio de Economía, encargada de gestionar la recaudación de impuestos y el control de las aduanas en todo el país.
  • En ese sentido, la ex AFIP puede aplicar recargos e intereses que se generan automáticamente desde el primer día de atraso, elevando el monto final a abonar, por lo cual es importante estar atentos a las fechas de pago.

Este viernes 20 venció el pago de la cuota del Monotributo de marzo para todas las categorías y es importante tener en cuenta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece sanciones para quienes no cumplan con sus obligaciones con el fisco.

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ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) es el organismo público de Argentina que reemplazó a la antigua AFIP. Es una entidad autárquica bajo la órbita del Ministerio de Economía, encargada de gestionar la recaudación de impuestos y el control de las aduanas en todo el país.

Está integrada por la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA). Administra el monotributo, el impuesto a las ganancias, el IVA y el control de operaciones con billeteras virtuales. Podés acceder a sus servicios a través del sitio oficial de ARCA o mediante su aplicación móvil para gestionar obligaciones fiscales.

Qué te puede suceder si no pagaste el monotributo de ARCA en marzo 2026

En ese sentido, la ex AFIP puede aplicar recargos e intereses que se generan automáticamente desde el primer día de atraso, elevando el monto final a abonar, por lo cual es importante estar atentos a las fechas de pago. Cualquier demora hace que mayor sea el saldo acumulado y esto puede volverse una carga muy pesada para el contribuyente con el correr del tiempo, más si se suman deudas anteriores.

En ese sentido, también es importante señalar que la deuda queda registrada en el sistema, lo que puede generar complicaciones administrativas como dificultades en futuros trámites o el acceso a beneficios del régimen.

Monotributo
Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

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Cuánto debés pagar en el monotributo de ARCA en marzo 2026

Los pagos mensuales tienen el siguiente valor:

  • Categoría A: $42.386,74 (servicios y venta de bienes).
  • Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes).
  • Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.
  • Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes.
  • Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes.
  • Categoría F: $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes.
  • Categoría G: $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes.
  • Categoría H: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes.
  • Categoría I: $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para bienes.
  • Categoría J: $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes.
  • Categoría K: $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para bienes.

Cuáles son los topes del monotributo de ARCA en marzo 2026

En tanto los topes de facturación tienen estos límites:

  • Categoría A: Hasta $10.277.988,13.
  • Categoría B: Hasta $15.058.447,71.
  • Categoría C: Hasta $21.113.696,52.
  • Categoría D: Hasta $26.212.853,42.
  • Categoría E: Hasta $30.833.964,37.
  • Categoría F: Hasta $38.642.048,36.
  • Categoría G: Hasta $46.211.109,37.
  • Categoría H: Hasta $70.113.407,33.
  • Categoría I: Hasta $78.479.211,62.
  • Categoría J: Hasta $89.872.640,30.
  • Categoría K: Hasta $108.357.084,05.

Cabe remarcar que la ex AFIP subió los valores de régimen un 14,29 por ciento utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del segundo semestre de 2025.

También que cuando los ingresos anuales superan estos límites, el contribuyente debe abandonar el régimen simplificado e incorporarse al régimen general.

ARCA Monotributo
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

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