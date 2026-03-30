30 de marzo de 2026 Inicio
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Preocupante: Stellantis baja un turno de producción en su planta

Es en Centro de Producción El Palomar, dónde producen los Peugeot 208 y 2008. La decisión responde a la caída de la demanda, tanto doméstica cómo de las exportaciones y refleja el escenario de mayor cautela que atraviesa la industria automotriz en Argentina.

Federico Bossio
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Federico Bossio
En la planta de Stellantis en El Palomar se fabrican los modelos Peugeot 208

En la planta de Stellantis en El Palomar se fabrican los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner y el Citroën Berlingo.

Stellantis Media

La planta de Stellantis en la localidad de El Palomar se encuentra en un proceso de "reacomodamiento productivo", para adecuar los volúmenes de producción a la actual demanda local y de los distintos países de la región que reciben los autos producidos en Argentina. La primera medida importante se dará a partir de mayo, cuando la planta pase a operar con un solo turno de producción. Además, también se encuentra disponible un plan de retiros voluntarios para el personal de la planta.

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En los últimos meses, el grupo ya frenó la actividad en su histórico complejo bonaerense, donde se fabrican modelos como Peugeot 208, 2008, Partner y Citroën Berlingo. La medida responde, según la empresa, a la necesidad de “adecuarse a la dinámica del mercado”, en un contexto marcado por la caída de ventas, exportaciones y producción en el primer trimestre de 2026. La relevancia de la planta de El Palomar también se explica por su peso en el mercado local: allí se producen dos modelos que habitualmente se ubican dentro del top 10 de patentamientos en la Argentina. Para Stellantis, esto no solo asegura volumen, sino también presencia constante en uno de los segmentos más competitivos. Tener dos vehículos entre los más vendidos le da a la planta un rol estratégico, ya que combina escala industrial con alta rotación comercial, algo clave para sostener la operación y la red de concesionarios en un contexto desafiante.

peugeot-2008-elpalomar

Sin embargo, el cuadro no es lineal. La planta de El Palomar sigue siendo estratégica para el grupo en la región. En 2025 alcanzó las 3 millones de unidades producidas y se convirtió en la primera fábrica del país en producir vehículos electrificados, con versiones híbridas del Peugeot 208 y 2008 destinadas principalmente a Brasil y que hacia finales de este año estarán a la venta en nuestro mercado.

Apertura de importación y marcas chinas

A este escenario se suma un factor clave: la mayor apertura a las importaciones y el avance de las marcas chinas en el mercado local. Con una oferta cada vez más amplia y competitiva en precio y equipamiento, los vehículos importados, muchos de ellos electrificados, ganan participación y presionan directamente sobre los modelos que se producen en el país. Para Stellantis, esto implica competir no solo en ventas sino también en costos, en un contexto donde la producción local enfrenta mayores cargas e incertidumbre. El resultado es una mayor dificultad para sostener volúmenes estables en plantas como El Palomar, que dependen de una demanda firme para mantener su nivel de actividad.

stellantis el palomar

El contraste entre dicha inversión tecnológica y los mencionados ajustes productivos, define el momento actual con una industria que apuesta a la electrificación y a la exportación, pero que al mismo tiempo enfrenta la volatilidad de la demanda y la incertidumbre económica. En ese equilibrio frágil se mueve hoy la planta de El Palomar, símbolo histórico de la producción automotriz argentina, que intenta sostener su rol estratégico mientras navega un contexto cada vez más desafiante.

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