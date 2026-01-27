Últimos días: como podés ahorrar un 20% en tus compras del supermercado con Cuenta DNI en enero 2026 Las promociones siguen vigentes por pocos días. Conviene planificar antes de que termine el mes. Por + Seguir en







A estos beneficios en grandes superficies se suman reintegros en comercios del interior bonaerense Banco Provincia

Cuenta DNI encara los últimos días de enero con una gran cantidad de promociones que permiten reducir hasta un 20% el gasto en supermercados. Entre las cadenas alcanzadas aparecen Día, Nini Mayorista, Carrefour, Toledo y Chango Más, con beneficios que varían según el día de la semana y el tope de reintegro establecido para cada caso.

La propuesta del Banco Provincia apunta a que los usuarios organicen mejor sus consumos cotidianos y aprovechen los descuentos disponibles antes de que finalice el mes. A estos beneficios en grandes superficies se suman reintegros en comercios del interior bonaerense y en otros rubros clave, como almacenes de cercanía, gastronomía y ferias.

Carrefour Esta estrategia busca responder a las necesidades de las familias que intentan reducir costos sin resignar calidad ni variedad en sus compras cotidianas. Carrefour Qué supermercados tienen descuento con Cuenta DNI en enero 2026 Durante enero, las promociones se reparten entre distintas cadenas y días específicos. Día aplica un 20% de rebaja los lunes, con un reintegro máximo de 8.000 pesos. Nini Mayorista ofrece un 15% los martes, con un tope que llega a los 20.000 pesos por persona.

Carrefour cuenta con un 10% de descuento los miércoles, sin límite de devolución. En tanto, Toledo alcanza un 20% con acreditación inmediata, mientras que Chango Más suma un 15% de ahorro de jueves a sábado, también sin tope de reintegro.

Feletti: changomas-arcornocumplen Feletti: "Vamos a pedirle a Arcor que complete el abastecimiento en góndolas" Télam Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026 Además de las grandes cadenas, los comercios adheridos del interior de la provincia de Buenos Aires tienen un 15% de reintegro los martes y miércoles, con un tope semanal de 6.000 pesos. Esta alternativa amplía el alcance del beneficio a localidades fuera de los principales centros urbanos.

Siguen vigentes también otras promociones, tales como las que cuentan los comercios de barrio que ofrecen un 20% los viernes, con un límite de 5.000 pesos por semana, locales gastronómicos que ofrecen la posibilidad de ahorrar hasta 8.000 pesos por fin de semana y las ferias y mercados bonaerenses que mantienen un 40% diario, con tope semanal de 6.000 pesos. A esto se agregan reintegros en balnearios y marcas de temporada, que pueden llegar hasta 10.000 pesos semanales según el local.