27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Últimos días: como podés ahorrar un 20% en tus compras del supermercado con Cuenta DNI en enero 2026

Las promociones siguen vigentes por pocos días. Conviene planificar antes de que termine el mes.

Por
A estos beneficios en grandes superficies se suman reintegros en comercios del interior bonaerense 

A estos beneficios en grandes superficies se suman reintegros en comercios del interior bonaerense 

Banco Provincia

Cuenta DNI encara los últimos días de enero con una gran cantidad de promociones que permiten reducir hasta un 20% el gasto en supermercados. Entre las cadenas alcanzadas aparecen Día, Nini Mayorista, Carrefour, Toledo y Chango Más, con beneficios que varían según el día de la semana y el tope de reintegro establecido para cada caso.

Las diferencias entre hacerlo en sucursal o de manera online se vuelven cada vez más visibles.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 500.000 pesos a 30 días en enero 2026

La propuesta del Banco Provincia apunta a que los usuarios organicen mejor sus consumos cotidianos y aprovechen los descuentos disponibles antes de que finalice el mes. A estos beneficios en grandes superficies se suman reintegros en comercios del interior bonaerense y en otros rubros clave, como almacenes de cercanía, gastronomía y ferias.

Carrefour
Esta estrategia busca responder a las necesidades de las familias que intentan reducir costos sin resignar calidad ni variedad en sus compras cotidianas.

Esta estrategia busca responder a las necesidades de las familias que intentan reducir costos sin resignar calidad ni variedad en sus compras cotidianas.

Qué supermercados tienen descuento con Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero, las promociones se reparten entre distintas cadenas y días específicos. Día aplica un 20% de rebaja los lunes, con un reintegro máximo de 8.000 pesos. Nini Mayorista ofrece un 15% los martes, con un tope que llega a los 20.000 pesos por persona.

Carrefour cuenta con un 10% de descuento los miércoles, sin límite de devolución. En tanto, Toledo alcanza un 20% con acreditación inmediata, mientras que Chango Más suma un 15% de ahorro de jueves a sábado, también sin tope de reintegro.

Feletti: changomas-arcornocumplen
Feletti:

Feletti: "Vamos a pedirle a Arcor que complete el abastecimiento en góndolas"

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Además de las grandes cadenas, los comercios adheridos del interior de la provincia de Buenos Aires tienen un 15% de reintegro los martes y miércoles, con un tope semanal de 6.000 pesos. Esta alternativa amplía el alcance del beneficio a localidades fuera de los principales centros urbanos.

Siguen vigentes también otras promociones, tales como las que cuentan los comercios de barrio que ofrecen un 20% los viernes, con un límite de 5.000 pesos por semana, locales gastronómicos que ofrecen la posibilidad de ahorrar hasta 8.000 pesos por fin de semana y las ferias y mercados bonaerenses que mantienen un 40% diario, con tope semanal de 6.000 pesos. A esto se agregan reintegros en balnearios y marcas de temporada, que pueden llegar hasta 10.000 pesos semanales según el local.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado.

Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $25.000 en enero 2026

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Como se puede comprar, vender y transferir dólares en Cuenta DNI con la nueva función

Los beneficios de destinar tus Inversiones al plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 8.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

¿Cómo aprovechar el 15% de descuento todos los martes de enero 2026?.

Esta promoción de Cuenta DNI te permite ahorrar un 15% todos los martes: a qué rubro aplica

Los bancos reforzaron su estrategia de incentivar la operatoria online.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 5.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

Quienes todavía no cuenten con una cuenta en dólares pueden iniciar la apertura directamente desde la app.

Esta es la nueva función que tiene Cuenta DNI para los dólares y es furor en 2026

Rating Cero

La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

En los últimos años, la actriz habló en distintas entrevistas sobre la importancia del equilibrio emocional, el contacto con la naturaleza y la necesidad de bajar el ritmo, especialmente después de décadas de exposición constante.

Una famosa actriz disfruta de su divorcio y ahora visitó la Antártida: de quien se trata

Julianne Moore interpreta a una madre que sufre la muerte de su hijo. 
play

Netflix recuperó una película de suspenso que es increíble: tenés que verla sí o sí

Pamela Anderson mantiene su estilo natural frente a las cámaras. 

Qué fue de la vida de Pamela Anderson tras el éxito de Baywatch

The Hollywood Reporter la definió como entretenida y fácil de ver, ideal para disfrutar sin demasiadas exigencias.
play

Esta serie romántica combina un baile muy especial con una emocionante historia y es furor en Netflix: cual es

Confusa versión sobre la relación familiar entre Rodrigo y Ulises Bueno

Nuevo escándalo para Ulises Bueno: quién sería su nueva pareja y por qué no la quieren en su entorno

últimas noticias

La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

Hace 29 minutos
Luis Caputo y Javier Milei.

El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región

Hace 46 minutos
En el vehículo iban dos hombres y una mujer que resultó herida. 

Otro accidente en los médanos: volcó una camioneta en Villa Gesell y una mujer resultó herida

Hace 1 hora
Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Declaró la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano y otros dos futbolistas de Perú: "Me lastimaron"

Hace 1 hora
Esta mujer construyó una dinámica diaria que, según su entorno, fue clave para mantenerse activa.

Una señora alcanzó los 101 años y reveló el hábito clave para la longevidad: cuál es

Hace 1 hora