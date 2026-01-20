20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo son todos los reintegros que tienen los supermercados si usas Cuenta DNI en enero 2026

La billetera digital del Banco Provincia actualizó sus opciones de ahorro y suma nuevos beneficios para los usuarios.

Por
Las promociones en los supermercados con Cuenta DNI para enero 2026.

Las promociones en los supermercados con Cuenta DNI para enero 2026.

Banco Provincia
  • Cuenta DNI ofrece descuentos en enero 2026 para reducir gastos cotidianos.
  • Supermercados tienen rebajas de hasta 20% según el día y la cadena.
  • En el interior bonaerense hay 15% de descuento con tope semanal.
  • Se suman beneficios en comercios de cercanía y consumo de verano.

La billetera digital del Banco Provincia arranca el año con una renovada estrategia orientada a fortalecer el ahorro en los hogares bonaerenses. Para enero de 2026, Cuenta DNI presenta una serie de beneficios y promociones mensuales pensadas para reducir el impacto de los gastos cotidianos, especialmente en productos de primera necesidad. A través de estas iniciativas, la aplicación reafirma su rol como aliada clave en la economía diaria, adaptando sus descuentos a los hábitos de consumo más frecuentes.

Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.
Te puede interesar:

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

En lo que respecta a las grandes cadenas de supermercados, la plataforma propone reintegros que varían según el comercio y el día de la semana. Entre los locales adheridos se encuentran Día, Nini Mayorista, Carrefour, Toledo y Chango Más, cada uno con condiciones particulares que conviene revisar para aprovechar al máximo las promociones disponibles. Esta dinámica permite a los usuarios organizar sus compras de manera más eficiente y elegir el momento y el lugar que mejor se ajuste a sus necesidades.

Cuenta DNI
Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

A su vez, se suma un beneficio exclusivo destinado a los supermercados del interior de la provincia de Buenos Aires. Durante todos los martes y miércoles de enero, los consumidores podrán acceder a un 15% de descuento con un tope semanal de reintegro de $6.000. La iniciativa apunta a ampliar el alcance territorial de los beneficios de Cuenta DNI, acompañando a quienes compran en comercios fuera del AMBA y fortaleciendo el consumo en distintas localidades de la provincia.

Qué promociones tienen los supermercados con Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero, las grandes cadenas de supermercados ofrecen descuentos especiales para quienes utilizan la billetera digital del Banco Provincia. Día aplica un 20% de descuento todos los lunes, con un tope de reintegro de $8.000 por día y un consumo mínimo de $20.000. Por su parte, Nini Mayorista brinda un 15% de descuento los martes, con un reintegro máximo de $20.000 diarios por persona, válido únicamente en sus sucursales y pagando a través de la aplicación.

Los miércoles concentran varias oportunidades de ahorro. Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, válido en todas sus modalidades —Carrefour, Maxi, Market y Express— con devolución inmediata. Ese mismo día, Toledo suma un 20% de descuento también sin límite de reintegro, aplicable a compras desde $40.000 y con acreditación en el acto. A su vez, Chango Más extiende su beneficio del 15% de descuento sin tope durante jueves, viernes y sábados, con devolución instantánea.

Carrefour
Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.

Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.

Además de las grandes cadenas, los supermercados del interior de la provincia de Buenos Aires cuentan con una promoción especial pensada para fortalecer el consumo local. Los martes y miércoles se aplica un 15% de descuento con un tope de $6.000 por semana, a partir de un ticket mínimo de $30.000. Entre las cadenas adheridas se encuentran 5mentarios, Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco, Super Güemes y Super Sofía, consolidando una oferta amplia y federal para los usuarios de la billetera digital.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta una amplia variedad de beneficios orientados tanto al consumo cotidiano como a quienes disfrutan de la temporada de verano. Entre las promociones más relevantes figura el 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. También continúan descuentos destacados en rubros esenciales, como el 40% en ferias y mercados bonaerenses y en universidades, con un tope de $6.000 por semana, además de rebajas en farmacias y librerías que, en fechas puntuales, no poseen límite de reintegro.

Para quienes vacacionan, la billetera del Banco Provincia suma un beneficio especial de temporada con un 25% de descuento diario en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Freddo y distintos balnearios, con un tope de $10.000 por semana y por marca. A esto se agregan promociones de fin de semana con un 25% de ahorro en locales Full YPF, excluyendo combustibles, y en gastronomía, con un tope de $8.000. En paralelo, grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día, lo que completa un esquema de ahorro integral a lo largo de todo el mes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuenta DNI llega en enero 2026 con promociones de ahorro.

De qué manera podés ahorrar más de $20.000 en supermercados y mayoristas en enero 2026 con Cuenta DNI

Cuenta DNI lanzó una promoción especial de verano para quienes estén en Mar del Plata durante enero 2026.

Cómo es la promoción que tiene Cuenta DNI para quienes estén en Mar del Plata: reintegro en churros, alfajores y más

Los bancos continúan incentivando las colocaciones digitales con rendimientos más altos que los ofrecidos en sucursal.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Ahorro con la billetera virtual en época de vacaciones.

Si estás en Mar del Plata, así podés ahorrar más de $200.000 con Cuenta DNI

Con el recambio turístico del primer mes anual, miles de personas vuelven a subirse al auto rumbo a la Costa Atlántica.

Esta promoción de Cuenta DNI se puede activar apenas entrás a la ruta: cua

¿Conviene hacer tus Inversiones en plazo fijo?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Rating Cero

Los artistas no lo anunciaron de manera oficial.

Karol G y Feid se separaron luego de tres años de relación

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

La modelo y el ex DT de River enfrentan una demanda laboral.

Grave denuncia contra Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Netflix ya confirmó el estreno de la tercera temporada.
play

Se supo cuándo se estrenan los capítulos restantes de la temporada 3 de La Reina del Flow en Netflix

últimas noticias

Hasta el momento, el fuego ya arrasó con 14.770 hectáreas en Chubut

Incendios en Chubut: se reactivaron las llamas en dos zonas por las altas temperaturas

Hace 3 minutos
El pueblo pertenece al departamento de Rocha y mantiene un perfil alejado de los grandes centros urbanos.

Este es el pueblo de Uruguay con los alquileres más baratos y es perfecto para visitar en verano

Hace 4 minutos
Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

Hace 7 minutos
La Selección argentina estuvo invicta entre julio de 2019 y noviembre de 2022.

Este es el invicto más largo de la Selección argentina en su historia: cuántos partidos pasó sin perder

Hace 9 minutos
La industria metalúrgica cayó un 7,1% en diciembre y el uso de la capacidad instalada se ubicó al nivel de la pandemia

Preocupación en la industria metalúrgica: indicadores registran números de pandemia

Hace 10 minutos