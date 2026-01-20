Cómo son todos los reintegros que tienen los supermercados si usas Cuenta DNI en enero 2026

La billetera digital del Banco Provincia arranca el año con una renovada estrategia orientada a fortalecer el ahorro en los hogares bonaerenses . Para enero de 2026, Cuenta DNI presenta una serie de beneficios y promociones mensuales pensadas para reducir el impacto de los gastos cotidianos, especialmente en productos de primera necesidad. A través de estas iniciativas, la aplicación reafirma su rol como aliada clave en la economía diaria, adaptando sus descuentos a los hábitos de consumo más frecuentes.

En lo que respecta a las grandes cadenas de supermercados, la plataforma propone reintegros que varían según el comercio y el día de la semana. Entre los locales adheridos se encuentran Día, Nini Mayorista, Carrefour, Toledo y Chango Más, cada uno con condiciones particulares que conviene revisar para aprovechar al máximo las promociones disponibles. Esta dinámica permite a los usuarios organizar sus compras de manera más eficiente y elegir el momento y el lugar que mejor se ajuste a sus necesidades.

A su vez, se suma un beneficio exclusivo destinado a los supermercados del interior de la provincia de Buenos Aires. Durante todos los martes y miércoles de enero, los consumidores podrán acceder a un 15% de descuento con un tope semanal de reintegro de $6.000. La iniciativa apunta a ampliar el alcance territorial de los beneficios de Cuenta DNI, acompañando a quienes compran en comercios fuera del AMBA y fortaleciendo el consumo en distintas localidades de la provincia.

Durante enero, las grandes cadenas de supermercados ofrecen descuentos especiales para quienes utilizan la billetera digital del Banco Provincia. Día aplica un 20% de descuento todos los lunes, con un tope de reintegro de $8.000 por día y un consumo mínimo de $20.000. Por su parte, Nini Mayorista brinda un 15% de descuento los martes, con un reintegro máximo de $20.000 diarios por persona, válido únicamente en sus sucursales y pagando a través de la aplicación.

Los miércoles concentran varias oportunidades de ahorro . Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, válido en todas sus modalidades —Carrefour, Maxi, Market y Express— con devolución inmediata. Ese mismo día, Toledo suma un 20% de descuento también sin límite de reintegro, aplicable a compras desde $40.000 y con acreditación en el acto. A su vez, Chango Más extiende su beneficio del 15% de descuento sin tope durante jueves, viernes y sábados, con devolución instantánea.

Carrefour Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online. Carrefour

Además de las grandes cadenas, los supermercados del interior de la provincia de Buenos Aires cuentan con una promoción especial pensada para fortalecer el consumo local. Los martes y miércoles se aplica un 15% de descuento con un tope de $6.000 por semana, a partir de un ticket mínimo de $30.000. Entre las cadenas adheridas se encuentran 5mentarios, Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco, Super Güemes y Super Sofía, consolidando una oferta amplia y federal para los usuarios de la billetera digital.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta una amplia variedad de beneficios orientados tanto al consumo cotidiano como a quienes disfrutan de la temporada de verano. Entre las promociones más relevantes figura el 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. También continúan descuentos destacados en rubros esenciales, como el 40% en ferias y mercados bonaerenses y en universidades, con un tope de $6.000 por semana, además de rebajas en farmacias y librerías que, en fechas puntuales, no poseen límite de reintegro.

Para quienes vacacionan, la billetera del Banco Provincia suma un beneficio especial de temporada con un 25% de descuento diario en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Freddo y distintos balnearios, con un tope de $10.000 por semana y por marca. A esto se agregan promociones de fin de semana con un 25% de ahorro en locales Full YPF, excluyendo combustibles, y en gastronomía, con un tope de $8.000. En paralelo, grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día, lo que completa un esquema de ahorro integral a lo largo de todo el mes.