Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $25.000 en enero 2026

La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado.

El plazo fijo se mantiene como una de las formas de ahorro más utilizadas en Argentina , especialmente entre quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. A pesar del surgimiento de nuevas opciones financieras, esta modalidad sigue ocupando un lugar central en las decisiones de inversión a corto plazo.

Como se puede comprar, vender y transferir dólares en Cuenta DNI con la nueva función

En un escenario económico complejo, donde la suba de precios impacta de manera constante en el poder adquisitivo, lograr que los ahorros no se desvaloricen se volvió una preocupación cotidiana. En ese sentido, los depósitos de plazo fijo continúan ofreciendo una referencia clara sobre cuánto se puede ganar y en qué tiempo.

Además del rendimiento, uno de los factores que refuerza su atractivo es la imposibilidad de disponer del dinero hasta el vencimiento. Esa característica funciona como un límite frente a gastos impulsivos, algo especialmente valorado en períodos de alta volatilidad.

De cara a enero de 2026, muchos ahorristas se preguntan qué capital es necesario invertir para obtener una ganancia concreta. La respuesta depende, en gran parte, de las tasas vigentes y del canal elegido para constituir la operación.

Las entidades financieras aplican tasas distintas según si el plazo fijo se realiza de forma digital o en una sucursal. En el Banco Nación , las colocaciones a través de homebanking cuentan con condiciones más favorables, tanto en la tasa nominal anual como en la efectiva, en comparación con las operaciones presenciales.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

De acuerdo con el simulador oficial del BNA, para un plazo de 30 días, una inversión realizada por canales digitales requiere un capital aproximado de $1.200.000 para obtener intereses cercanos a los $25.600, alcanzando un retorno total superior a los $1.225.000.

En cambio, si la misma operación se efectúa en una sucursal, el monto inicial necesario se eleva a alrededor de $1.500.000. En ese caso, los intereses rondan los $25.200 y el total percibido al vencimiento supera levemente los $1.525.000.

La diferencia entre ambas alternativas se explica por la política de los bancos de incentivar el uso de plataformas virtuales, que reducen costos operativos y agilizan las transacciones, además de evitar turnos y tiempos de espera.

Prestamos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación más contenida para el inicio de 2026, cercanas al 2% mensual, los plazos fijos tienden a ubicarse en un nivel cercano al equilibrio frente al aumento del costo de vida. En ese contexto, las colocaciones electrónicas muestran una leve ventaja en el corto plazo.

Si bien el margen real de ganancia puede resultar limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, monitorear las tasas y ajustar la estrategia de ahorro sigue siendo fundamental para cuidar el valor del dinero.