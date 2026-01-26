26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $25.000 en enero 2026

Este método mantiene vigencia como alternativa previsible. Requiere seguimiento constante de las condiciones.

Por
La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado.

La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado.

  • El plazo fijo continúa siendo una alternativa elegida por quienes buscan resguardar su dinero en un contexto económico inestable.
  • Las tasas varían según el canal utilizado, con mejores rendimientos para las operaciones digitales.
  • El monto necesario para obtener $25.000 depende del banco y de si se invierte de manera online o presencial.
  • Frente a una inflación más moderada, esta herramienta mantiene un desempeño ajustado pero previsible.

El plazo fijo se mantiene como una de las formas de ahorro más utilizadas en Argentina, especialmente entre quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. A pesar del surgimiento de nuevas opciones financieras, esta modalidad sigue ocupando un lugar central en las decisiones de inversión a corto plazo.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  
Te puede interesar:

Como se puede comprar, vender y transferir dólares en Cuenta DNI con la nueva función

En un escenario económico complejo, donde la suba de precios impacta de manera constante en el poder adquisitivo, lograr que los ahorros no se desvaloricen se volvió una preocupación cotidiana. En ese sentido, los depósitos de plazo fijo continúan ofreciendo una referencia clara sobre cuánto se puede ganar y en qué tiempo.

Además del rendimiento, uno de los factores que refuerza su atractivo es la imposibilidad de disponer del dinero hasta el vencimiento. Esa característica funciona como un límite frente a gastos impulsivos, algo especialmente valorado en períodos de alta volatilidad.

De cara a enero de 2026, muchos ahorristas se preguntan qué capital es necesario invertir para obtener una ganancia concreta. La respuesta depende, en gran parte, de las tasas vigentes y del canal elegido para constituir la operación.

Dinero plazo fijo
A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cuánto debo invertir para ganar $25.000 en el banco en enero 2026

Las entidades financieras aplican tasas distintas según si el plazo fijo se realiza de forma digital o en una sucursal. En el Banco Nación, las colocaciones a través de homebanking cuentan con condiciones más favorables, tanto en la tasa nominal anual como en la efectiva, en comparación con las operaciones presenciales.

De acuerdo con el simulador oficial del BNA, para un plazo de 30 días, una inversión realizada por canales digitales requiere un capital aproximado de $1.200.000 para obtener intereses cercanos a los $25.600, alcanzando un retorno total superior a los $1.225.000.

En cambio, si la misma operación se efectúa en una sucursal, el monto inicial necesario se eleva a alrededor de $1.500.000. En ese caso, los intereses rondan los $25.200 y el total percibido al vencimiento supera levemente los $1.525.000.

La diferencia entre ambas alternativas se explica por la política de los bancos de incentivar el uso de plataformas virtuales, que reducen costos operativos y agilizan las transacciones, además de evitar turnos y tiempos de espera.

Prestamos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones de inflación más contenida para el inicio de 2026, cercanas al 2% mensual, los plazos fijos tienden a ubicarse en un nivel cercano al equilibrio frente al aumento del costo de vida. En ese contexto, las colocaciones electrónicas muestran una leve ventaja en el corto plazo.

Si bien el margen real de ganancia puede resultar limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, monitorear las tasas y ajustar la estrategia de ahorro sigue siendo fundamental para cuidar el valor del dinero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los beneficios de destinar tus Inversiones al plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 8.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

¿Cómo aprovechar el 15% de descuento todos los martes de enero 2026?.

Esta promoción de Cuenta DNI te permite ahorrar un 15% todos los martes: a qué rubro aplica

Los bancos reforzaron su estrategia de incentivar la operatoria online.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 5.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

Quienes todavía no cuenten con una cuenta en dólares pueden iniciar la apertura directamente desde la app.

Esta es la nueva función que tiene Cuenta DNI para los dólares y es furor en 2026

El retorno final depende principalmente de la tasa aplicada.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 6.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Organizar consumos, dividir pagos y aprovechar los topes semanales puede marcar una gran diferencia en el presupuesto final de las vacaciones.

Cuáles son los paradores y marcas que tienen 25% de descuento con Cuenta DNI en el verano 2026

Rating Cero

L-Gante fue de invitado al programa que conduce Maxi López junto a Nati J en Olga 

El cruce de Wanda Nara con Maxi López y L-Gante en vivo: "Me habrán cagado con media Argentina"

Moria Casán aseguró que Fito Páez le regaló flores a Sofía Gala y que hubo un viaje juntos a Brasil
play

Moria Casán habló sobre el rumor del romance de Sofía Gala con Fito Páez: "Se aman profundamente"

Ahora, llegó a la gran N roja una producción televisiva canadiense de este año, se trata de Bailando sobre hielo, la serie que sorprendió a todos en este sitio web y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo. 
play

Bailando sobre hielo es la serie romántica que es de lo más popular en Netflix: cuál es la trama

Vengadores: Doomsday se estrena el 18 de diciembre en cines españoles. El filme supone el regreso de muchos actores del UCM. 

Este personaje de Marvel tenía confirmada su vuelta hace 3 años pero las cosas cambiaron por completo: ¿cuál será su futuro?

En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde comparte su tiempo entre su familia y las responsabilidades de liderar su sello. 

Qué fue de la vida de Psy, el cantante de Gangnam Style: pocos conocen su presente

El evento, conocido como el desafío de la muerte por su altísimo riesgo, iba a realizarse el viernes, pero tuvo que ser postergado 24 horas por causa de las condiciones climáticas, que no garantizaban el contexto óptimo para la transmisión.
play

Como se hizo Rascacielos en vivo, la propuesta de Netflix que sorprendió a todos y fue de lo más visto

últimas noticias

La camioneta Amarok y el vehículo UTV luego del choque que terminó con Bastian en el hospital.

Accidente de Bastian: los conductores de los dos vehículos que chocaron habían tomado alcohol

Hace 20 minutos
Alarma en Boca: Alan Velasco sufrió una lesión en la rodilla izquierda y estará dos meses fuera

Alarma en Boca: Alan Velasco sufrió una lesión en la rodilla izquierda y estará dos meses fuera

Hace 41 minutos
Murió el joven que había sido arrollado por un tren en la Ruta 2

Murió el joven que había sido arrollado por un tren en la Ruta 2

Hace 55 minutos
La leche no aporta beneficios relevantes para un gato adulto.

Esto le pasa a tu gato si toma leche todos los días: qué dice la ciencia

Hace 1 hora
L-Gante fue de invitado al programa que conduce Maxi López junto a Nati J en Olga 

El cruce de Wanda Nara con Maxi López y L-Gante en vivo: "Me habrán cagado con media Argentina"

Hace 1 hora