Si estás en la costa, muchos comercios tienen descuento todos los días con Cuenta DNI: como conocerlos

La billetera digital del Banco Provincia sumó un nuevo beneficio de temporada enfocado en quienes viajan, con descuentos disponibles en paradores y comercios adheridos.

Las promociones del momento en Cuenta DNI.

Las promociones del momento en Cuenta DNI.

  • Cuenta DNI relanzó beneficios de verano para acompañar gastos de viajes y vacaciones.
  • Ofrece 25% de descuento los fines de semana en tiendas Full YPF, con tope semanal de $8.000.
  • En la Costa Atlántica hay 25% de ahorro diario en marcas y balnearios, con tope de $10.000 por semana.
  • Se suman descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias, universidades, librerías y farmacias.

Con la llegada de la temporada de verano, la billetera virtual del Banco Provincia renovó su esquema de beneficios e incorporó descuentos especiales pensados para acompañar a los usuarios durante las vacaciones. La propuesta busca aliviar los gastos típicos de esta época, en particular para quienes se trasladan hacia los principales destinos turísticos del país, consolidando a Cuenta DNI como una aliada clave en la organización del presupuesto estival.

La aplicación del Banco Provincia tiene promociones especiales para Navidad.
Este relanzamiento no solo apunta al ahorro en las compras cotidianas, sino también a cubrir consumos habituales durante los viajes, como paradas en ruta, comidas fuera del hogar y gastos imprevistos. De esta manera, la aplicación amplía su alcance y se adapta a las necesidades específicas que surgen durante los desplazamientos y las estadías en zonas turísticas, especialmente en la costa atlántica.

Entre las novedades más destacadas se encuentra un beneficio exclusivo en las tiendas Full de las estaciones de servicio YPF. Todos los sábados y domingos, los usuarios pueden acceder a un 25% de descuento en locales adheridos, con un tope de reintegro de hasta $8.000 por semana, una ventaja pensada para optimizar el presupuesto de quienes viajan y buscan opciones rápidas y convenientes en el camino.

Qué descuentos tienen los locales de la costa en enero 2026 con Cuenta DNI

Además del beneficio vigente en las tiendas Full de YPF, el Banco Provincia confirmó una amplia batería de promociones destinadas a los usuarios de su billetera digital. Entre las más atractivas se encuentran los descuentos en marcas emblemáticas del verano, que ofrecen un 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. Este beneficio alcanza tanto a reconocidos locales gastronómicos y heladerías como a balnearios de la Costa Atlántica, lo que permite reducir gastos habituales durante las vacaciones.

La propuesta también incluye ventajas pensadas para el consumo cotidiano. Los comercios de cercanía, entre ellos carnicerías, cuentan con un 20% de descuento todos los viernes, con un nuevo tope de $5.000 que se alcanza con compras desde $25.000. A su vez, se mantienen promociones en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia durante los siete días de la semana, facilitando el ahorro sostenido en alimentos y productos básicos.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Por último, Cuenta DNI refuerza su esquema de beneficios en espacios comunitarios y rubros específicos. Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento diario con tope semanal de $6.000, al igual que los comercios adheridos en universidades. En paralelo, las librerías brindan un 10% de descuento los lunes y martes, mientras que farmacias y perfumerías aplican el mismo porcentaje los miércoles y jueves, ambos casos sin tope de reintegro, completando una oferta integral para distintos hábitos de consumo.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta una amplia variedad de beneficios orientados tanto al consumo cotidiano como a quienes disfrutan de la temporada de verano. Entre las promociones más relevantes figura el 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. También continúan descuentos destacados en rubros esenciales, como el 40% en ferias y mercados bonaerenses y en universidades, con un tope de $6.000 por semana, además de rebajas en farmacias y librerías que, en fechas puntuales, no poseen límite de reintegro.

Para quienes vacacionan, la billetera del Banco Provincia suma un beneficio especial de temporada con un 25% de descuento diario en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Freddo y distintos balnearios, con un tope de $10.000 por semana y por marca. A esto se agregan promociones de fin de semana con un 25% de ahorro en locales Full YPF, excluyendo combustibles, y en gastronomía, con un tope de $8.000. En paralelo, grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día, lo que completa un esquema de ahorro integral a lo largo de todo el mes.

