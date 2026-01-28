28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Se termina el descuento en carnicerías de Cuenta DNI y hay promo en supermercados: cómo aprovecharlo en enero 2026

La billetera digital del Banco Provincia mantiene una batería de descuentos para aliviar los gastos diarios y este viernes continúa el reintegro en comercios de cercanía, incluidas las carnicerías.

Por
Cuenta DNI mantiene el descuento especial en carnicerías y agrega supermercados.

Cuenta DNI mantiene el descuento especial en carnicerías y agrega supermercados.


Banco Provincia
  • Cuenta DNI refuerza el ahorro diario con descuentos activos en carnicerías y supermercados durante el verano.
  • Las carnicerías se integran a “comercios de cercanía”: 20% de descuento todos los viernes, con tope semanal de $5.000.
  • En supermercados, los beneficios varían por cadena y día, con descuentos de hasta 20% y varios sin tope de reintegro.
  • Los reintegros son inmediatos y permiten organizar mejor las compras del mes, especialmente de cara al fin de semana.

La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, afianza su rol como aliada del ahorro doméstico con promociones pensadas para el consumo diario. Este viernes sobresale un beneficio en una reconocida cadena de supermercados que ofrece un 15% de descuento sin tope de reintegro y con devolución inmediata. Sin embargo, gran parte de la atención de los usuarios se centra en los descuentos para carnicerías, un rubro clave de cara a la organización del asado del fin de semana.

Las promociones en los supermercados con Cuenta DNI para enero 2026.
Te puede interesar:

Cómo son todos los reintegros que tienen los supermercados si usas Cuenta DNI en enero 2026

Estas propuestas forman parte de un esquema más amplio de beneficios impulsado por la entidad para acompañar los gastos de la temporada de verano, sin dejar de lado las promociones que permanecen activas durante todo el año. La jornada resulta ideal para aprovechar los reintegros en comercios de cercanía, una opción muy utilizada tanto por residentes como por turistas que buscan reducir el impacto de las compras cotidianas. De este modo, la billetera virtual refuerza su presencia como herramienta práctica en un escenario de consumo marcado por la estacionalidad.

cuenta dni

A la par de los descuentos en supermercados y alimentos frescos, la plataforma sostiene beneficios en ferias y mercados, espacios universitarios y marcas vinculadas al verano. Esta amplitud permite cubrir distintos hábitos y necesidades, desde estudiantes hasta familias en período de descanso. Con este abanico de opciones, el Banco Provincia impulsa el uso de pagos digitales y ofrece un alivio concreto al presupuesto de sus usuarios a través de reintegros directos y al instante.

Cómo son las promociones en carnicerías y supermercados usando Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero de 2026, los descuentos de Cuenta DNI en carnicerías incorporan un cambio clave al integrarse al esquema de “Comercios de cercanía”, que ofrece un 20% de ahorro todos los viernes. El beneficio cuenta con un tope de reintegro semanal de $5.000 y permite alcanzar hasta $25.000 de devolución en el mes, ya que enero incluye cinco viernes. La propuesta apunta a ordenar mejor el gasto del hogar, con reintegros automáticos al abonar mediante código QR o clave DNI en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

En el caso de los supermercados, las promociones varían según la cadena y el día. Los lunes se destaca el 20% en Supermercados Día, con un tope de $8.000, mientras que Chango Más aplica un 15% de descuento sin límite de reintegro los jueves, viernes y sábados. Carrefour, por su parte, ofrece un 10% los miércoles sin tope, y los supermercados del interior bonaerense cuentan con un 15% los martes y miércoles. Este abanico de beneficios permite optimizar las compras tanto en grandes cadenas como en comercios locales a lo largo de toda la temporada de verano.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Para enero de 2026, el Banco Provincia presenta una agenda de beneficios de Cuenta DNI que combina los descuentos tradicionales en alimentos con promociones especiales pensadas para la temporada de verano. La principal novedad del año es la unificación de rubros: carnicerías, granjas y pescaderías se integran a la categoría de Comercios de cercanía, con un 20% de descuento todos los viernes y un tope de reintegro de $5.000 por semana. A esto se suma un beneficio del 25% en marcas emblemáticas y balnearios adheridos de la Costa Atlántica, con un tope semanal de $10.000.

El esquema se completa con una grilla diaria orientada a potenciar el ahorro familiar en distintos consumos. Los lunes y martes aplican descuentos del 10% en librerías sin tope y del 20% en supermercados Día los lunes, mientras que los miércoles y jueves ofrecen un 10% de ahorro en farmacias y perfumerías. Las ferias y mercados bonaerenses y los comercios en universidades sostienen un 40% de descuento todos los días con un tope semanal de $6.000, y los fines de semana se destacan por el 25% en gastronomía y en tiendas Full YPF, ambos con un límite de $8.000.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las promociones del momento en Cuenta DNI.

Si estás en la costa, muchos comercios tienen descuento todos los días con Cuenta DNI: como conocerlos

El beneficio es exclusivo para operaciones realizadas de forma presencial utilizando la aplicación Cuenta DNI en línea de caja.

Este supermercado tiene 20% de descuento con Cuenta DNI todos los jueves de enero 2026: cuál es

Por el momento, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en enero 2026

Las diferencias entre hacerlo en sucursal o de manera online se vuelven cada vez más visibles.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 500.000 pesos a 30 días en enero 2026

A estos beneficios en grandes superficies se suman reintegros en comercios del interior bonaerense 

Últimos días: como podés ahorrar un 20% en tus compras del supermercado con Cuenta DNI en enero 2026

La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado.

Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $25.000 en enero 2026

Rating Cero

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

La Tora estuvo de novia con Maxi de 18 Kilates durante 4 meses

La advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi de 18 Kilates: "Terapia"

El falsario se estrenó en Netflix.
play

El falsario es la nueva película italiana que está siendo lo más visto de Netflix: ¿de qué se trata?

Las producciones más esperadas que llegarán a Netflix en 2026.

Estas son las series más destacadas que Netflix presentará en 2026

El nuevo look de La Reini que marcó su regreso en redes sociales.

La impactante transformación de Sofía "La Reini" Gonet que impactó a todos: "Volvió"

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

últimas noticias

El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa

Hace 10 minutos
Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Hace 24 minutos
El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Hace 35 minutos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Hace 50 minutos
Un usuario logró un reintegro de $400.000 en su factura por un corte de luz: ¿Cómo hizo?

Un usuario logró un reintegro cercano a los $400.000 en su factura por un corte de luz: cómo es el proceso para reclamar

Hace 58 minutos