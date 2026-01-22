22 de enero de 2026 Inicio
Este supermercado tiene 20% de descuento con Cuenta DNI todos los jueves de enero 2026: cuál es

La app suma una ventaja clave para las compras: el beneficio se acredita en el momento del pago.

Por
El beneficio es exclusivo para operaciones realizadas de forma presencial utilizando la aplicación Cuenta DNI en línea de caja.

Banco Provincia
  • Cuenta DNI ofrece en enero un descuento semanal en supermercados con devolución inmediata para compras presenciales.
  • Chango Más aplica un 15% de ahorro todos los jueves, sin tope de reintegro y acreditado en el momento del pago.
  • Jubilados y jubiladas que cobran en Banco Provincia suman un 5% adicional, con un reintegro máximo de $5.000.
  • La billetera digital mantiene beneficios complementarios en farmacias, ferias, universidades y propuestas gastronómicas de verano.

Cuenta DNI mantiene durante enero una promoción destacada para quienes realizan sus compras semanales. Esta consiste en un beneficio que se activa todos los jueves en el que es posible acceder a un ahorro importante en Chango Más, con devolución inmediata y sin límite máximo de reintegro. La propuesta está pensada para incentivar el uso cotidiano de la billetera digital del Banco Provincia en compras presenciales.

Las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.
El beneficio se complementa con otras promociones vigentes en distintos rubros dentro de la provincia de Buenos Aires, como farmacias, ferias, universidades y marcas gastronómicas de temporada. De esta manera, la app concentra una batería de ventajas orientadas tanto al consumo básico como a salidas recreativas propias del verano.

cuenta dni

Qué supermercado tiene descuento todos los jueves con Cuenta DNI en enero 2026

La cadena alcanzada por esta promoción es Chango Más, que ofrece un 15% de ahorro todos los jueves, sin tope de reintegro y con acreditación en el momento del pago. El beneficio es exclusivo para operaciones realizadas de forma presencial utilizando la aplicación Cuenta DNI en línea de caja.

Además, quienes sean jubilados o jubiladas y perciban sus haberes a través del Banco Provincia acceden a un 5% adicional, con un límite de reintegro de $5.000. La promoción no aplica para pagos efectuados mediante códigos QR de otras billeteras digitales y cuenta con exclusiones específicas.

Feletti: changomas-arcornocumplen
Feletti:

Feletti: "Vamos a pedirle a Arcor que complete el abastecimiento en góndolas"

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante este mes, la billetera digital ofrece rebajas en distintos rubros y días de la semana. En farmacias y perfumerías hay un 10% de ahorro los miércoles y jueves, sin tope de devolución, siempre en comercios adheridos.

Las ferias y mercados bonaerenses cuentan con un 40% de beneficio todos los días, con un límite semanal de $6.000, al igual que los locales ubicados dentro de universidades provinciales. A esto se suman marcas gastronómicas y balnearios del verano, con un 25% de reintegro diario y un tope de $10.000 por semana por firma.

