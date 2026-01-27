27 de enero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 500.000 pesos a 30 días en enero 2026

El canal influye en el rendimiento final. Las tasas online marcan la diferencia mes a mes.

Las diferencias entre hacerlo en sucursal o de manera online se vuelven cada vez más visibles.

  • Invertir $500.000 a 30 días permite obtener un rendimiento distinto según el canal elegido.
  • Las operaciones electrónicas ofrecen tasas más elevadas que las presenciales.
  • La diferencia de intereses se nota incluso en montos bajos.
  • El contexto inflacionario condiciona el resultado real de la inversión.

Colocar $500.000 en un plazo fijo a 30 días se mantiene como una alternativa de bajo riesgo para quienes buscan resguardar sus pesos en el corto plazo. En enero de 2026, el rendimiento final depende principalmente de la tasa aplicada y del canal utilizado para realizar la operación.

En el marco de tasas que continúan ajustándose y con los bancos incentivando la operatoria digital, las diferencias entre hacerlo en sucursal o de manera online se vuelven cada vez más visibles. Esto impacta de forma directa en los intereses generados, aun cuando el capital y el plazo sean idénticos.

De esta manera, evaluar esta opción implica considerar no solo el monto inicial, sino también el entorno económico y las condiciones que ofrece cada entidad para potenciar el resultado mensual.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $500.000 en un plazo fijo según el banco

Si el depósito de $500.000 se realiza en una sucursal bancaria a 30 días, por ejemplo en el Banco Nación, los intereses obtenidos ascienden a $8.424,66. Al finalizar el período, el monto total alcanza los $508.424,66, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al inclinarse por el canal electrónico, como homebanking o su aplicación para el celular, el rendimiento es superior. En esta modalidad, los intereses generados llegan a $11.095,89 y el total a cobrar aumenta a $511.095,89. La tasa aplicada es una TNA del 27,00% y una TEA del 30,61%, lo que explica la ventaja frente a la operatoria presencial.

Esta diferencia remarca el atractivo de las alternativas digitales para quienes buscan mejorar el retorno mensual sin extender el plazo de inversión.

Dinero1

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con estimaciones de inflación más contenidas para el inicio de 2026, cercanas al 2% mensual, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. Dentro de este contexto, las colocaciones electrónicas muestran una mejor capacidad para acompañar la evolución de los precios en el corto plazo.

Aunque el margen de ganancia puede ser limitado, la renovación mensual del capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, monitorear los cambios en las tasas y ajustar la estrategia es clave para preservar el valor del ahorro.

