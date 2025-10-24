De cuánto es el bono de ANSES para jubilados que superan la mínima en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el valor del extra proporcional para beneficiarios con haberes superiores a la mínima, vigente durante este mes.

El refuerzo de $70.000 se aplica de forma proporcional según el monto del haber jubilatorio.

El triple bono variable que pueden recibir los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició el pago del bono de refuerzo para jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima. En octubre de 2025, el suplemento extraordinario se otorga de manera proporcional , con un máximo de $70.000 para quienes perciben el ingreso mínimo y montos decrecientes para el resto, según lo establece el Decreto 700/2025 .

Ningún jubilado del SIPA cobrará menos de $396.298,38 en octubre 2025.

El refuerzo tiene como objetivo acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios. Con esta medida, ningún jubilado o pensionado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cobrará menos de $396.298,38 durante octubre, al sumar el haber y el bono correspondiente.

Los montos varían según el ingreso base:

Ingreso de $326.298,38 → bono de $70.000 .

Ingreso de $336.298,38 → bono de $60.000 .

Ingreso de $346.298,38 → bono de $50.000 .

Ingreso de $356.298,38 → bono de $40.000 .

Ingreso de $366.298,38 → bono de $30.000 .

Ingreso de $376.298,38 → bono de $20.000 .

Ingreso de $386.298,38 → bono de $10.000.

El beneficio también alcanza a los titulares de la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC), que percibirán los montos actualizados junto al refuerzo.

Jubilados que superan la mínima de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El calendario de pagos dispuesto por Anses para quienes tienen haberes superiores a la mínima es el siguiente:

Miércoles 22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 24 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Anses - Jubilación Los pagos se realizan entre el 22 y el 28 de octubre, según la terminación del DNI. Freepik

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación en Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El refuerzo se acredita automáticamente junto con el haber mensual.