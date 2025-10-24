24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

De cuánto es el bono de ANSES para jubilados que superan la mínima en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el valor del extra proporcional para beneficiarios con haberes superiores a la mínima, vigente durante este mes.

Por
El refuerzo de $70.000 se aplica de forma proporcional según el monto del haber jubilatorio.

El refuerzo de $70.000 se aplica de forma proporcional según el monto del haber jubilatorio.

Pexels
  • El bono de Anses parte de $70.000 para quienes cobran la mínima y disminuye según el nivel de ingreso.
  • Los pagos comenzaron el miércoles 22 de octubre y se extenderán hasta el martes 28.
  • Ningún jubilado del SIPA percibirá menos de $396.298,38 entre haber y refuerzo.
  • También acceden al bono los titulares de PUAM y PNC.
El beneficio alcanza a familias con uno, dos o más hijos y se otorga de forma automática.
Te puede interesar:

El triple bono variable que pueden recibir los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició el pago del bono de refuerzo para jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima. En octubre de 2025, el suplemento extraordinario se otorga de manera proporcional, con un máximo de $70.000 para quienes perciben el ingreso mínimo y montos decrecientes para el resto, según lo establece el Decreto 700/2025.

Anses - Jubilación
Ningún jubilado del SIPA cobrará menos de $396.298,38 en octubre 2025.

Ningún jubilado del SIPA cobrará menos de $396.298,38 en octubre 2025.

Cómo es el bono de ANSES para jubilados

El refuerzo tiene como objetivo acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios. Con esta medida, ningún jubilado o pensionado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cobrará menos de $396.298,38 durante octubre, al sumar el haber y el bono correspondiente.

Los montos varían según el ingreso base:

  • Ingreso de $326.298,38 → bono de $70.000.

  • Ingreso de $336.298,38 → bono de $60.000.

  • Ingreso de $346.298,38 → bono de $50.000.

  • Ingreso de $356.298,38 → bono de $40.000.

  • Ingreso de $366.298,38 → bono de $30.000.

  • Ingreso de $376.298,38 → bono de $20.000.

  • Ingreso de $386.298,38 → bono de $10.000.

El beneficio también alcanza a los titulares de la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC), que percibirán los montos actualizados junto al refuerzo.

Jubilados que superan la mínima de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El calendario de pagos dispuesto por Anses para quienes tienen haberes superiores a la mínima es el siguiente:

  • Miércoles 22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

  • Jueves 23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

  • Viernes 24 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

  • Lunes 27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

  • Martes 28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Anses - Jubilación
Los pagos se realizan entre el 22 y el 28 de octubre, según la terminación del DNI.

Los pagos se realizan entre el 22 y el 28 de octubre, según la terminación del DNI.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación en Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El refuerzo se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La PNC garantiza cobertura médica y acceso a la Tarjeta Alimentar para las familias beneficiarias.

ANSES paga $403.085 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

El Complemento Leche de Anses busca garantizar la nutrición infantil en hogares vulnerables.

El extra para la AUH de ANSES que aumenta en noviembre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 24 de octubre

Anses explicó hasta cuándo hay tiempo de cobrar un beneficio importante para desempleados. 

Atención, desempleados: hasta cuándo hay tiempo de cobrar una prestación de ANSES en octubre 2025

Anses explicó a quiénes les pagan un máximo de $322.000. 

ANSES paga un máximo de $322.000 hasta el 27 de octubre 2025: todos los detalles

Anses indicó cómo pedir la Prestación por Desempleo.

Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES antes de que termine el 2025

Rating Cero

El cambio coincidió con un período de búsqueda personal para la bailarina.

La impresionante transformación de Melody Luz: "Soy otra"

Julián Kartún confirmó la vuelta de Caro Pardíaco.
play

Julián Kartún confirmó el regreso de Caro Pardíaco: protagonizará una serie

La cantante hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Video: Lourdes Fernández se comunicó con la Policía pero sigue sin decir dónde está

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming.

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming: a cuál se integraría

La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Habló Leandro, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es una maniobra de la madre"

últimas noticias

Esto le pasa al cuerpo si comés arándanos todos los días: tenés que saberlo

Hace 11 minutos
El gendarme quedó imputado por homicidio excesivo en legítima defensa.

Un gendarme mató a un ladrón de 15 años que intentó robarle con un arma de juguete

Hace 35 minutos
Nicolás Otamendi llamó la atención con su look.

Total white y denim corto: el look de Nicolás Otamendi con el que brilla en las redes

Hace 41 minutos
Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

Hace 45 minutos
Lourdes fue trasladad en una ambulancia del SAME al Hospital Fernández.

Los detalles del intenso operativo para encontrar a Lourdes Fernández en el departamento de su novio

Hace 50 minutos