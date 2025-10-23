Por qué no todos los jubilados cobrarán el bono de $70.000 de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el aumento del 2,1% en las jubilaciones y pensiones, junto con el pago del usual aporte extraordinario, aunque algunos beneficiarios no lo recibirán.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2025 un aumento del 2,1% en las jubilaciones y pensiones , en línea con la variación de precios informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el organismo mantendrá el bono extraordinario de $70.000 , aunque no todos los beneficiarios accederán al monto total . Este refuerzo económico, vigente desde 2024, tiene como fin acompañar los ingresos de los sectores previsionales más vulnerables.

Las jubilaciones y pensiones de Anses aumentarán un 2,1% desde noviembre de 2025.

Con la suba del 2,1% , la jubilación mínima pasará a $333.150,64 , y al sumarse el bono extraordinario de $70.000 , el ingreso final será de $403.150,64 . En tanto, la jubilación máxima pasará de $2.195.463,70 a $2.241.568,43 . También se verán beneficiadas:

Este incremento forma parte de la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/24, que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores, garantizando que los ingresos acompañen el ritmo inflacionario.

Bono de $70.000 de ANSES: quiénes pueden acceder en noviembre 2025

El bono extraordinario de $70.000 de la ANSES será percibido en su totalidad por quienes cobren el haber mínimo. En cambio, quienes perciban montos mayores —pero menores a $403.150,64— recibirán un pago proporcional hasta alcanzar ese tope.

Quienes perciban entre $333.150,64 y $403.150,64 recibirán un refuerzo proporcional.

El beneficio no se aplicará a los jubilados que superen ese umbral, ni a quienes perciban la jubilación máxima, dado que su objetivo es reforzar los ingresos de los sectores con menor poder adquisitivo. Según el Presupuesto 2026, el Gobierno prevé mantener este refuerzo mensual durante todo el próximo año, aunque sin incrementos en su valor nominal.