Atención, desempleados: hasta cuándo hay tiempo de cobrar una prestación de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó la fecha límite para recibir un importante beneficio.

Anses explicó hasta cuándo hay tiempo de cobrar un beneficio importante para desempleados. 

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo.
  • Es una asistencia económica destinada a las personas que se quedaron sin trabajo.
  • Para poder cobrar esta ayuda es necesario cumplir una serie de requisitos.
  • Los titulares de este beneficio terminan de recibir sus haberes el día lunes 27, en base al último número del DNI de cada beneficiario.
Anses explicó a quiénes les pagan un máximo de $322.000. 
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que hay un grupo de beneficiarios desempleados que pueden recibir sus haberes hasta el lunes 27 de octubre. Se trata de la Prestación por Desempleo, un plan de asistencia económica destinado a quienes cumplen una serie de requisitos.

Desempleo ANSES
Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es una asistencia económica que acompaña a quienes perdieron su trabajo sin causa justificada o bajo ciertas condiciones laborales. El monto se calcula con base en el mejor salario promedio de los últimos seis meses antes del despido y se actualiza mensualmente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

Las personas habilitadas para solicitar el beneficio previsional deben cumplir estas condiciones:

  • Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.
  • Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.
Prestación por Desempleo de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) promueve este beneficio para apoyar la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos en tiempos de incertidumbre laboral.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en octubre 2025

El importe mensual equivale al 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, aunque se aplican límites mínimos y máximos vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La duración del cobro puede extenderse hasta 12 meses, dependiendo de los aportes registrados por el trabajador.

De acuerdo con la Resolución 5/2025 de la Secretaría de Trabajo, los valores actualizados son:

  • Monto máximo: $322.000
  • Monto mínimo: $161.000

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de beneficios:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 21 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 22 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 23 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 24 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 27 de octubre.
