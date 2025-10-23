Atención, desempleados: hasta cuándo hay tiempo de cobrar una prestación de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó la fecha límite para recibir un importante beneficio.

ANSES paga un máximo de $322.000 hasta el 27 de octubre 2025: todos los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que hay un grupo de beneficiarios desempleados que pueden recibir sus haberes hasta el lunes 27 de octubre . Se trata de la Prestación por Desempleo , un plan de asistencia económica destinado a quienes cumplen una serie de requisitos.

La Prestación por Desempleo es una asistencia económica que acompaña a quienes perdieron su trabajo sin causa justificada o bajo ciertas condiciones laborales . El monto se calcula con base en el mejor salario promedio de los últimos seis meses antes del despido y se actualiza mensualmente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Las personas habilitadas para solicitar el beneficio previsional deben cumplir estas condiciones:

Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.

haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años. Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en octubre 2025

El importe mensual equivale al 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, aunque se aplican límites mínimos y máximos vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La duración del cobro puede extenderse hasta 12 meses, dependiendo de los aportes registrados por el trabajador.

De acuerdo con la Resolución 5/2025 de la Secretaría de Trabajo, los valores actualizados son:

Monto máximo: $322.000

Monto mínimo: $161.000

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de beneficios: