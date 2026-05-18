18 de mayo de 2026 Inicio
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Bono de $70.000 de ANSES: hasta cuándo puedo cobrarlo en mayo 2026

Continúa el pago del adicional para los beneficiarios. Quiénes lo cobran, montos actualizados y hasta cuándo puede retirarse el importe según el DNI.

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Continúa el calendario de cobros en la ANSES.

Continúa el calendario de cobros en la ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante el corriente mes de mayo con el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que cobran haberes más bajos. En efecto, el refuerzo ya comenzó a acreditarse junto al calendario oficial de pagos y se entrega automáticamente según la terminación del DNI de cada beneficiario.

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El adicional se paga junto al haber mensual y alcanza principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, además de titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo reciben un monto proporcional hasta alcanzar el tope definido por el organismo previsional.

ANSES confirmó que el bono se pagará hasta que finalice el calendario de jubilados y pensionados que superan la mínima. De esta manera, el refuerzo podrá cobrarse hasta el 29 de mayo, fecha en la que perciben sus haberes los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9.

anses cronograma cobro aguinaldo
Sigue tal cual lo previsto el cronograma de pegos de la ANSES.

Sigue tal cual lo previsto el cronograma de pegos de la ANSES.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

El bono extraordinario de ANSES está dirigido a los siguientes grupos:

  • Jubilados que cobran el haber mínimo
  • Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
  • Titulares de la PUAM
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas
  • Madres de siete hijos con pensión no contributiva
ANSES
Se supo cómo se ejecuta el cobro del haber y/o la pensión más el bono.

Se supo cómo se ejecuta el cobro del haber y/o la pensión más el bono.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados: cuándo cobro en mayo 2026

Pensiones no Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se cobraron hasta el 15 de mayo.

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo.
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo.

Jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran hasta el 21 de mayo.

  • DNI terminado en 0: 11 de mayo.
  • DNI terminado en 1: 12 de mayo.
  • DNI terminado en 2: 13 de mayo.
  • DNI terminado en 3: 14 de mayo.
  • DNI terminado en 4: 15 de mayo.
  • DNI terminado en 5: 18 de mayo.
  • DNI terminado en 6: 19 de mayo.
  • DNI terminado en 7: 20 de mayo.
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo.

Jubilados que superan la mínima

Los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo perciben sus pagos entre el 22 y el 29 de mayo.

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo.
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.

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