AUH de ANSES: por qué el 31 de diciembre 2025 es una fecha determinante La Administración Nacional de la Seguridad Social definió la fecha límite para presentar una documentación. De qué se trata. Por + Seguir en







La documentación certifica que se cumplieron salud, vacunación y escolaridad. Freepik

La presentación de la Libreta habilita el cobro del monto retenido del 20% de la AUH.

El 31 de diciembre de 2025 es la fecha tope para cargar el formulario y no perder el extra.

Los reintegros van desde $188.069 hasta más de $796.000 en casos de discapacidad y zonas desfavorables.

La gestión puede realizarse online desde Mi Anses o de forma presencial sin turno. El 31 de diciembre de 2025 es la fecha que determina si las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán cobrar o no el monto retenido durante el año por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Para recibir ese extra anual, es obligatorio presentar la Libreta AUH dentro de ese plazo.

Madre hijo AUH Si no se entrega antes del 31 de diciembre, el beneficio se pierde de manera definitiva. Freepik Qué es y para qué sirve la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta AUH funciona como comprobante de que cada chico cumplió los controles básicos de salud, vacunación y escolaridad. Esta verificación permite que Anses libere el 20% retenido mes a mes, un mecanismo pensado para asegurar el seguimiento integral de niñas, niños y adolescentes. Para muchas familias, el reintegro representa un alivio económico decisivo, especialmente hacia fin de año.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES El pago anual retenido varía según el tipo de prestación y la zona. Al aprobarse la Libreta, se acreditan montos que van desde $188.069 para titulares de AUH general hasta $796.122 en casos de discapacidad en zonas desfavorables. Los importes más altos corresponden justamente a estos últimos, ya que superan holgadamente los $600.000, un refuerzo clave para hogares con mayores necesidades.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta de la AUH de ANSES El plazo oficial fijado por Anses vence el 31 de diciembre de 2025. Si la presentación no se realiza antes de esa fecha, el derecho al cobro del acumulado anual se pierde de manera definitiva. La recomendación del organismo es no esperar a último momento y completar el procedimiento apenas se cuente con la documentación firmada por la escuela y el centro de salud.