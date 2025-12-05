AUH de ANSES: por qué el 31 de diciembre 2025 es una fecha determinante

La documentación certifica que se cumplieron salud, vacunación y escolaridad.
El 31 de diciembre de 2025 es la fecha que determina si las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán cobrar o no el monto retenido durante el año por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Para recibir ese extra anual, es obligatorio presentar la Libreta AUH dentro de ese plazo.
Qué es y para qué sirve la Libreta de la AUH de ANSES
La Libreta AUH funciona como comprobante de que cada chico cumplió los controles básicos de salud, vacunación y escolaridad. Esta verificación permite que Anses libere el 20% retenido mes a mes, un mecanismo pensado para asegurar el seguimiento integral de niñas, niños y adolescentes. Para muchas familias, el reintegro representa un alivio económico decisivo, especialmente hacia fin de año.
Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES
El pago anual retenido varía según el tipo de prestación y la zona. Al aprobarse la Libreta, se acreditan montos que van desde $188.069 para titulares de AUH general hasta $796.122 en casos de discapacidad en zonas desfavorables. Los importes más altos corresponden justamente a estos últimos, ya que superan holgadamente los $600.000, un refuerzo clave para hogares con mayores necesidades.
Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta de la AUH de ANSES
El plazo oficial fijado por Anses vence el 31 de diciembre de 2025. Si la presentación no se realiza antes de esa fecha, el derecho al cobro del acumulado anual se pierde de manera definitiva. La recomendación del organismo es no esperar a último momento y completar el procedimiento apenas se cuente con la documentación firmada por la escuela y el centro de salud.
Cómo presento la Libreta de la AUH de ANSES
El trámite online se realiza desde Mi Anses: se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se verifica la información en “Libreta AUH”, se descargan e imprimen los formularios, se completan en los organismos correspondientes y se sube la foto del documento firmado. También puede gestionarse en oficinas de Anses sin turno o en operativos móviles con DNI y formulario PS.147.