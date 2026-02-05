5 de febrero de 2026 Inicio
ANSES: ¿es posible cobrar una prestación a través de una billetera virtual?

La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó alternativas para que algunos beneficiarios reciban sus haberes mediante plataformas electrónicas, con el objetivo de facilitar el acceso al dinero.

La modalidad digital amplía las opciones para recibir beneficios sociales.

La modalidad digital amplía las opciones para recibir beneficios sociales.

  • Determinados programas sociales permiten recibir los pagos en billeteras digitales autorizadas.

  • El cambio del medio de cobro se puede realizar de manera online y sin costo.

  • Esta modalidad permite usar el dinero con QR, transferencias o ahorro dentro de la aplicación.

  • Jubilaciones y pensiones contributivas continúan, en general, con acreditación bancaria tradicional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) permite cobrar algunas prestaciones mediante billeteras virtuales, una alternativa que facilita el acceso a los fondos sin necesidad de utilizar exclusivamente cuentas bancarias tradicionales. Esta modalidad se incorporó para ampliar las opciones de cobro y agilizar la disponibilidad del dinero para los titulares.

Algunas aplicaciones permiten generar rendimientos sobre el saldo disponible.

Algunas aplicaciones permiten generar rendimientos sobre el saldo disponible.

Quiénes pueden cobrar prestaciones de ANSES en una billetera virtual

Anses habilitó esta opción para varios programas sociales. Entre ellos se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones familiares del SUAF, la Tarjeta Alimentar, el Programa Hogar para la compra de garrafas y distintos pagos únicos, como beneficios por matrimonio o nacimiento.

Por el momento, las jubilaciones y pensiones contributivas continúan acreditándose principalmente en cuentas bancarias con CBU, ya que poseen condiciones operativas diferentes.

Cómo cobrar de ANSES si tenés una billetera virtual

El cambio del medio de cobro se realiza desde Mi Anses y no requiere asistir a una oficina. Para hacerlo es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción de consulta de prestaciones y luego elegir la alternativa para gestionar el cobro mediante una billetera digital.

Tras confirmar los datos, el titular puede comenzar a recibir los pagos en la plataforma elegida. Esta modalidad permite realizar compras con código QR, enviar transferencias, pagar servicios o mantener el saldo dentro de la aplicación.

Las billeteras virtuales habilitadas para cobrar con ANSES

El organismo autorizó distintas plataformas para recibir haberes. Entre las principales se encuentran Mercado Pago, que ofrece rendimientos sobre el dinero depositado; Naranja X, con fuerte presencia en varias provincias y servicios financieros integrados; y Plus Pagos, utilizada en distintas regiones para el cobro de programas sociales y pagos de servicios.

El trámite para cambiar el medio de cobro se realiza completamente online.

El trámite para cambiar el medio de cobro se realiza completamente online.

Estas alternativas permiten administrar el dinero de forma digital, evitando traslados y brindando mayor flexibilidad para el uso de los fondos.

