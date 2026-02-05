Créditos de ANSES: cómo consultar las cuotas pendientes de pago La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el procedimiento para que quienes mantienen préstamos vigentes puedan revisar el estado de sus obligaciones y verificar fechas de débito. Por + Seguir en







El sistema Mi Anses permite controlar el estado de los préstamos otorgados por el organismo. Freepik

Los préstamos otorgados en años anteriores continúan vigentes para quienes aún no finalizaron el plan de devolución.

Las cuotas se descuentan automáticamente entre el 1 y el 10 de cada mes desde la cuenta bancaria asociada.

El detalle del crédito puede consultarse de forma digital a través de la plataforma Mi Anses .

La falta de saldo genera intereses y la deuda pendiente se descuenta junto con la cuota siguiente. La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) permite consultar las cuotas pendientes de pago de los créditos personales ya otorgados, ingresando al sistema Mi Anses. Actualmente, estas líneas de financiamiento no se encuentran disponibles para nuevas solicitudes, por lo que la consulta está destinada únicamente a quienes mantienen préstamos vigentes y necesitan revisar el estado de su deuda, el calendario de débitos y la cantidad de pagos restantes.

Jubilados ANSES.png El débito automático se realiza en los primeros días de cada mes. Freepik Qué son los créditos de ANSES Los créditos Anses fueron líneas de financiamiento que el organismo otorgó durante gestiones anteriores para facilitar el acceso a dinero en efectivo a distintos beneficiarios del sistema previsional. Estas herramientas permitían solicitar montos de hasta $1.000.000 con planes de devolución de hasta 48 cuotas mensuales.

Podían acceder jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, quienes obtenían tasas de interés más bajas que las ofrecidas por el mercado financiero. Aunque actualmente estas líneas dejaron de otorgarse, muchas personas continúan abonando las cuotas de los préstamos solicitados en ese período.

Cómo ver las cuotas pendientes de los créditos de ANSES Para conocer el detalle del crédito, los beneficiarios deben ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú principal, la opción “Créditos Anses” permite revisar los préstamos activos, visualizar el monto total, controlar la cantidad de cuotas restantes y descargar el contrato firmado.

El sistema también permite modificar la cuenta bancaria asociada al débito automático. Cada pago realizado aparece identificado como “Normal”, mientras que si el descuento no puede concretarse por falta de fondos, el resumen mostrará la leyenda “Mora”.

APU ANSES 2 (1).png Los créditos se otorgaban con plazos de hasta 48 cuotas. Freepik En estos casos, el mes siguiente se descuenta la cuota impaga junto con los intereses correspondientes y el pago vigente. Por ese motivo, Anses recomienda verificar periódicamente el estado del préstamo y mantener actualizados los datos bancarios para evitar cargos adicionales.