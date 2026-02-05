Becas Progresar de ANSES: por qué el 1 de marzo 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la continuidad del programa y anticipó el período en el que se habilitará el trámite para estudiantes de todo el país. Por + Seguir en







El programa busca sostener la continuidad educativa en distintos niveles de formación. ANSES

El 1 de marzo de 2026 marcaría el inicio del período de inscripción al programa.

El beneficio mantiene un pago mensual de $35.000 , con un esquema que combina cobros parciales y acreditaciones por rendimiento.

Está dirigido a jóvenes que cursen estudios obligatorios, superiores o capacitaciones laborales.

El trámite se realiza de manera digital y requiere completar datos personales, académicos y socioeconómicos. La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que el 1 de marzo de 2026 sería una fecha clave porque marcaría el inicio del período estimado de inscripción a las Becas Progresar, un programa que brinda apoyo económico a estudiantes que buscan continuar o finalizar su formación educativa.

Becas Progresar ANSES El pago combina acreditaciones mensuales con incentivos por rendimiento académico. Freepik Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES El programa está orientado a jóvenes de entre 16 y 24 años que cursen estudios en instituciones educativas reconocidas oficialmente. En determinados casos, como estudiantes con hijos a cargo o personas con discapacidad, el límite puede extenderse hasta los 35 años.

La beca contempla a quienes cursen el nivel obligatorio, carreras superiores o instancias de formación profesional. El objetivo es acompañar la continuidad educativa y facilitar la permanencia dentro del sistema académico.

Becas Progresar de ANSES: montos vigentes El monto mensual del programa se mantiene en $35.000, distribuidos en 12 cuotas anuales. Durante el ciclo lectivo se paga el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se acredita cuando el estudiante demuestra la regularidad académica mediante certificaciones institucionales. Además, existen pagos adicionales por mérito académico para quienes finalizan el año sin materias pendientes, así como incentivos complementarios vinculados a la participación en actividades formativas.

Cuándo me puedo inscribir a las Becas Progresar de ANSES El organismo previsional confirmó que la inscripción se habilitará entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026. Dentro de ese plazo, los interesados deberán completar la solicitud para que el organismo evalúe el cumplimiento de los requisitos.