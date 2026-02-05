5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Becas Progresar de ANSES: por qué el 1 de marzo 2026 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la continuidad del programa y anticipó el período en el que se habilitará el trámite para estudiantes de todo el país.

Por
El programa busca sostener la continuidad educativa en distintos niveles de formación.

El programa busca sostener la continuidad educativa en distintos niveles de formación.

ANSES

  • El 1 de marzo de 2026 marcaría el inicio del período de inscripción al programa.

  • El beneficio mantiene un pago mensual de $35.000, con un esquema que combina cobros parciales y acreditaciones por rendimiento.

  • Está dirigido a jóvenes que cursen estudios obligatorios, superiores o capacitaciones laborales.

  • El trámite se realiza de manera digital y requiere completar datos personales, académicos y socioeconómicos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que el 1 de marzo de 2026 sería una fecha clave porque marcaría el inicio del período estimado de inscripción a las Becas Progresar, un programa que brinda apoyo económico a estudiantes que buscan continuar o finalizar su formación educativa.

El sistema Mi Anses permite controlar el estado de los préstamos otorgados por el organismo.
Te puede interesar:

Créditos de ANSES: cómo consultar las cuotas pendientes de pago

Becas Progresar ANSES
El pago combina acreditaciones mensuales con incentivos por rendimiento académico.

El pago combina acreditaciones mensuales con incentivos por rendimiento académico.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

El programa está orientado a jóvenes de entre 16 y 24 años que cursen estudios en instituciones educativas reconocidas oficialmente. En determinados casos, como estudiantes con hijos a cargo o personas con discapacidad, el límite puede extenderse hasta los 35 años.

La beca contempla a quienes cursen el nivel obligatorio, carreras superiores o instancias de formación profesional. El objetivo es acompañar la continuidad educativa y facilitar la permanencia dentro del sistema académico.

Becas Progresar de ANSES: montos vigentes

El monto mensual del programa se mantiene en $35.000, distribuidos en 12 cuotas anuales. Durante el ciclo lectivo se paga el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se acredita cuando el estudiante demuestra la regularidad académica mediante certificaciones institucionales. Además, existen pagos adicionales por mérito académico para quienes finalizan el año sin materias pendientes, así como incentivos complementarios vinculados a la participación en actividades formativas.

Cuándo me puedo inscribir a las Becas Progresar de ANSES

El organismo previsional confirmó que la inscripción se habilitará entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026. Dentro de ese plazo, los interesados deberán completar la solicitud para que el organismo evalúe el cumplimiento de los requisitos.

Cómo me anoto a las Becas Progresar de ANSES

El trámite se realiza de forma completamente digital a través del sitio oficial del programa o mediante la aplicación Progresar+. Para completar la inscripción es necesario cargar datos personales, información académica y situación socioeconómica, además de seleccionar la línea de beca correspondiente.

Becas Progresar Administración Nacional de la Seguridad Social
La inscripción se realiza de manera digital a través de plataformas oficiales.

La inscripción se realiza de manera digital a través de plataformas oficiales.

Una vez enviada la solicitud, el sistema procesa la información y notifica el resultado a los postulantes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La modalidad digital amplía las opciones para recibir beneficios sociales.

ANSES: ¿es posible cobrar una prestación a través de una billetera virtual?

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 5 de febrero

El sistema se caracteriza por su modalidad automática.

Descuentos y reintegros para jubilados de ANSES: todo lo que hay que saber en febrero 2026

Este ajuste mensual responde al esquema de movilidad.

PNC de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

Anses - Pensiones No Contributivas (PNC)

PNC de ANSES: las 3 cosas que tenés que saber sí o sí en febrero 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 4 de febrero

Rating Cero

El tridente exitoso se rompió y una figura del streaming se sumará en reemplazo de un personaje fundamental del programa. 

El inesperado cambio en el programa de Mario Pergolini: se sumará una reconocida figura del streaming

Murió Juan Carlos Velázquez.

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, "el Mini" de Duro de Domar, a los 64 años

El actor recordó a quienes lucharon y siguen batallando contra esta grave enfermedad.

"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer

Marcelo Polino y Fátima Florez tras enterarse de la cancelación del evento que los homenajeaba en Extasis.

Un boliche LGBT+ canceló un show de Fátima Florez por críticas de la comunidad y la artista reconoció: "No es..."

La cinta está basada en la aclamada novela de Maggie O’Farrell.

Se estrena Hamnet, con Paul Mescal como Shakespeare: ¿Vale la pena verla en cines?

El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.
play

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

últimas noticias

El sistema Mi Anses permite controlar el estado de los préstamos otorgados por el organismo.

Créditos de ANSES: cómo consultar las cuotas pendientes de pago

Hace 8 minutos
El programa busca sostener la continuidad educativa en distintos niveles de formación.

Becas Progresar de ANSES: por qué el 1 de marzo 2026 es una fecha clave

Hace 19 minutos
La modalidad digital amplía las opciones para recibir beneficios sociales.

ANSES: ¿es posible cobrar una prestación a través de una billetera virtual?

Hace 30 minutos
La familia anunció la suspensión definitiva de todas las colectas y rifas activas.

"Es un guerrero": habló la mamá del nene al que le diagnosticaron cáncer avanzado en Brasil

Hace 8 horas
Resultados del Loto Plus del miércoles 4 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3854 del miércoles 4 de febrero de 2026

Hace 8 horas