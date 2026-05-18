Santiago Bausili, sobre la posibilidad de levantar el cepo a las empresas: "No es una prioridad"

El presidente del Banco Central encabezó una conferencia de prensa acerca del Informe de Política Monetaria y los Estados Contables Ejercicio 2025, en la que se refirió a las restricciones a las compañías para comprar divisas.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili , remarcó que "no es una prioridad" el levantamiento del cepo cambiario para las empresas , debido a que su administración prima "el funcionamiento de la economía". Además, destacó los niveles del comercio exterior y subrayó que "el marco cambiario actual no parece estar afectando el dinamismo exportador".

El dólar blue volvió a subir y ya lleva más de un mes arriba de los $1.400

Bausili brindó una conferencia de prensa en el marco del Informe de Política Monetaria y los Estados Contables Ejercicio 2025, en la que explicó el motivo por el cual el Banco Central no eliminará las restricciones para las empresas: "El foco está puesto en la revisión de los elementos que hagan al funcionamiento de la economía. En particular lo cambiario, nos parece más importante enfocarnos en lo que tiene que ver al sector externo, o sea que las exportaciones e importaciones puedan funcionar bien para que la economía tenga dinamismo".

En tal sentido, subrayó el volumen de envíos de productos desde Argentina hacia el exterior: "Desde que se lanzó el esquema monetario de bandas en abril de 2025, a partir de mayo, todos los meses observamos un aumento y un traspaso del nivel de exportaciones medido en cantidades, marcando cada vez un nuevo récord. Es un aumento continuo. El valor de eso tiene el efecto precio y puede haber volatilidad, pero en cantidades, todos los meses son mejores" , expresó.

En tanto, se refirió a las proyecciones: "El último REM incluye la expectativa del mercado con respecto a las exportaciones para este año, que son de u$s96 mil millones. No hay un año en el que hayamos tenido exportaciones mayores a u$s90 mil millones en la serie, por lo que estaríamos enfrentando un récord. Entonces, el marco cambiario actual no parece estar afectando el dinamismo exportador".

"Las importaciones, si bien no están en el pico histórico, sí están en un pico comparable con picos anteriores de ciclos súper activos en términos de actividad económica. Nos preocupa mucho más eso que el asesoramiento para capital de trabajo de las empresas que no están involucradas en el sector", agregó el presidente del Banco Central, acompañado por el vice, Vladimir Werning.

En este contexto, Bausili sostuvo que su administración no jerarquizará el levantamiento del cepo a compañías: "No es que las empresas en Argentina no pueden manejar su capital de trabajo en dólares, sino que pueden hacerlo no en el mercado oficial. Es un poco más flexible que en economías sin cuentas en dólares, como Brasil y Colombia. Por ahora, no es una prioridad. La prioridad sigue siendo el funcionamiento de la economía".

Santiago Bausili destacó que el dólar "se mantuvo estable" pese al conflicto en Medio Oriente

Por otro lado, el titular del Banco Central destacó que la guerra en Medio Oriente no llevó a consecuencias negativas en la macroeconomía argentina: "El cierre del estrecho de Ormuz y los daños de infraestructura energética generaron un impacto de magnitud histórica sobre los mercados de commodities. El conflicto también reavivó presiones inflacionarias globales, tensionó las tasas de interés en los mercados desarrollados y generó volatilidad en el dólar".

"En ese entorno, las condiciones de liquidez para los partidos emergentes exhibieron una contracción inicial, aunque la versión al riesgo resultó transitoria. El país no se contagió del estrés financiero global. El tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas de interés domésticas cayeron y el superávit comercial energético actuó como amortiguador", señaló.

Por último hizo alusión a los sectores vinculados al trigo: "Esta respuesta refleja los sólidos fundamentos macroeconómicos constituidos en los últimos dos años. En 2025 cerró con un crecimiento del 4,4% en promedio y la recuperación del cuarto trimestre estuvo impulsada principalmente por el trigo".