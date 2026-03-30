Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC este martes 31 de marzo

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 30 de marzo de 2026 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento; y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas tienen tiempo de cobrar, con cualquier culminación de DNI, hasta el 10 de abril.