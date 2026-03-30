30 de marzo de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC este martes 31 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

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La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 30 de marzo de 2026 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento; y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

La mínima, con el bono, alcanzará los $450.319,31.
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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas tienen tiempo de cobrar, con cualquier culminación de DNI, hasta el 10 de abril.

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