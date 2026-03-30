30 de marzo de 2026 Inicio
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Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en abril 2026

El refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social dstinado a cubrir el costo de los alimentos de los chicos se entrega junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) de forma automática.

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Tarjeta Alimentar y AUH para dos hijos en abril de 2026: montos finales y cómo acceder. 

  • En abril de 2026, una familia con dos hijos puede alcanzar un ingreso total cercano a $300.602 al combinar AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES.

  • El aumento de la AUH se aplica en línea con la movilidad que ajusta las prestaciones según la inflación informada por el Indec.

  • La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente sin necesidad de inscripción previa.

  • El esquema busca reforzar el acceso a alimentos y sostener el poder adquisitivo de los hogares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en abril de 2026 una nueva actualización en sus prestaciones, lo que impacta directamente en los ingresos de los hogares beneficiarios. De este modo, un grupo familiar con dos hijos puede alcanzar un ingreso total de $300.602 al sumar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos pilares centrales para la economía de las familias.

Cómo quedan los valores de AUH y Tarjeta Alimentar en abril 2026.
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Este refuerzo de ANSES se acredita todos los meses y complementa el ingreso proveniente de la AUH, lo que permite mejorar el poder de compra en un contexto económico atravesado por la suba sostenida de precios. La política pública apunta a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en los sectores más vulnerables.

ANSES

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, así como también a personas gestantes desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social. El programa se inscribe dentro de las políticas públicas orientadas a reforzar la seguridad alimentaria.

El otorgamiento de la tarjeta es automático, ya que ANSES realiza cruces de datos con distintos organismos del Estado, por lo que no es necesario iniciar ningún trámite. De todos modos, resulta fundamental que los beneficiarios mantengan actualizada su información personal y del grupo familiar para poder recibir los ingresos en tiempo y forma.

Supermercado Canasta Básica INDEC
El INDEC calcula la Canasta Básica Total y Alimentaria.

El INDEC calcula la Canasta Básica Total y Alimentaria.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en abril 2026

En abril de 2026, el monto de la Tarjeta Alimentar para familias con dos hijos asciende a $81.936, cifra que se acredita mensualmente y que se suma al ingreso de la AUH. En paralelo, el valor total de la asignación se ubica en $136.666, aunque ANSES liquida el 80% de ese monto, equivalente a $109.332,80 por cada menor.

Además, el organismo comenzó a implementar un sistema de validación automática que permite, en determinados casos, percibir el 100% del beneficio sin la retención del 20%, especialmente cuando se trata de niños de hasta cuatro años con controles sanitarios registrados en bases oficiales. Para quienes tienen un solo hijo, la Tarjeta Alimentar es de $52.250, mientras que para tres hijos o más asciende a $108.062, en función de la cantidad de menores a cargo.

Tarjeta Alimentar Administración Nacional de la Seguridad Social
Con el aumento concedido por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias argentinas con hijos menores recibirán un mayor apoyo económico.

Con el aumento concedido por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias argentinas con hijos menores recibirán un mayor apoyo económico.

Cómo acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

El acceso a la Tarjeta Alimentar se realiza de manera automática, ya que el organismo determina la inclusión a partir de los datos registrados en su sistema. No es necesario completar formularios ni realizar gestiones presenciales.

Sin embargo, se recomienda verificar periódicamente la información cargada en ANSES, ya que cualquier inconsistencia puede generar demoras en la liquidación. La actualización de datos se puede realizar a través de los canales oficiales del organismo, lo que permite asegurar el cobro correcto del beneficio.

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