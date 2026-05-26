26 de mayo de 2026 Inicio
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Cuál es el aumento confirmado que tiene el monotributo de ARCA para junio 2026

El organismo de recaudación estableció las nuevas escalas para las distintas categorías para los monotributistas.

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Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.


ARCA
  • ARCA confirmó que en junio volverán a subir las cuotas del monotributo y los topes de facturación.
  • La actualización impactará sobre todas las categorías del régimen simplificado.
  • La categoría A paga actualmente $42.386 y podría registrar una nueva suba desde mitad de año.

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  • Los cambios buscan mantener actualizado el sistema frente al avance de la inflación.

ARCA confirmó que desde junio de 2026 habrá una nueva actualización en el monotributo, con aumentos tanto en las cuotas mensuales como en los límites de facturación de cada categoría.

El esquema de modificaciones forma parte de las actualizaciones que el Gobierno nacional aplica para acompañar la inflación y evitar que los contribuyentes queden fuera del régimen simplificado. Los nuevos valores impactarán sobre millones de trabajadores independientes de todo el país.

Monotributo ARCA
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Actualmente, el monto más bajo corresponde a la categoría A, cuyos monotributistas pagan $42.386 por mes. La categoría B tiene una cuota cercana a los $48.000, mientras que la categoría C supera los $56.000 mensuales. Todos esos importes incluyen el componente impositivo, la obra social y los aportes jubilatorios.

Qué aumento tiene el monotributo de ARCA en junio 2026

Desde ARCA señalaron que los incrementos estarán vinculados a la evolución de la inflación y a los datos que el organismo recibe en su sistema tributario. Por ese motivo, las cuotas podrían volver a registrar subas importantes durante junio.

La actualización también alcanzará a los topes de facturación anual. En la actualidad, la categoría A permite facturar hasta $10,2 millones por año, la categoría B llega a $15 millones y la categoría C supera los $21 millones anuales. En tanto, la categoría K, que es la más alta del sistema, tiene un límite cercano a los $108 millones.

ARCA

El objetivo de estos cambios es que los contribuyentes puedan seguir dentro del monotributo sin necesidad de pasar al régimen general por efecto de la inflación. Aunque en 2026 los ajustes principales están previstos para enero y julio, el esquema contempla modificaciones mensuales que luego se reflejan en los períodos siguientes.

Según estimaciones oficiales, actualmente hay entre 2,6 y 4,7 millones de monotributistas en la Argentina. Dentro de ese universo aparecen trabajadores independientes, pequeños comerciantes y también personas en relación de dependencia que utilizan el régimen para desarrollar actividades complementarias.

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