ARCA modifica las fechas de vencimiento del monotributo en noviembre y diciembre 2025: a qué se debe

La Agencia de Recaudación anunció ajustes extraordinarios en el calendario fiscal, que incluyen modificaciones en el IVA, los impuestos a los cigarrillos y otros tributos.

Cambio en los vencimientos del monotributo de ARCA.

Pexels
  • ARCA adelantó de forma excepcional los vencimientos impositivos de noviembre al 25 y los de diciembre al 26, modificando el calendario fiscal 2025.
  • La medida responde a feriados, inactividad operativa y el cierre del año, buscando evitar demoras en pagos y declaraciones.
  • El adelanto afecta impuestos como IVA, retenciones, percepciones e impuestos internos, sin cambios específicos mencionados para el Monotributo.
  • Los contribuyentes deben reorganizar su planificación para cumplir antes de las nuevas fechas y evitar recargos o sanciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso un adelanto excepcional de los vencimientos impositivos originalmente previstos para noviembre y diciembre de 2025. La medida, oficializada mediante el decreto 5787/2025 y publicada en el boletín oficial, introduce una modificación extraordinaria en el calendario fiscal, con impacto directo en contribuyentes y profesionales del sector.

La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.  
Te puede interesar:

Computadoras, cámaras y más: cuál es el remate de ARCA que llama la atención para noviembre 2025

El nuevo decreto establece que tanto las fechas de pago como la presentación de las declaraciones juradas previstas para noviembre se trasladan de manera extraordinaria al 25 de ese mes. En el mismo sentido, las obligaciones correspondientes a diciembre se reprograman para el 26, adelantando así los plazos habituales para el cierre del año fiscal.

ARCA

Este cambio obliga a los contribuyentes a reorganizar su planificación para cumplir con las obligaciones antes de los nuevos límites establecidos. Tanto personas físicas como jurídicas deben tomar nota de las fechas del 25 de noviembre y 26 de diciembre a fin de evitar recargos o sanciones por mora y asegurar el cumplimiento de las disposiciones anunciadas por ARCA.

Por qué ARCA cambia el vencimiento del monotributo en noviembre y diciembre 2025

El título se refiere al Monotributo, pero la información disponible sobre el Decreto 5787/2025 de ARCA indica que el adelanto de vencimientos afecta principalmente a impuestos como el IVA, los regímenes de retención y percepción e impuestos internos, sin mencionar cambios específicos para el Monotributo. Aun así, es posible que la medida responda a una necesidad operativa general que, por similitud de criterios, también podría influir en otros tributos con vencimientos cercanos.

El adelanto de plazos dispuesto por ARCA mediante el decreto 5787/2025 surge de la necesidad de reorganizar la gestión administrativa en semanas donde se concentran feriados nacionales y días no laborables. En las últimas semanas de noviembre y durante el cierre de diciembre suele registrarse un alto nivel de inactividad bancaria y operativa, lo que dificulta el procesamiento normal de pagos y declaraciones. Por este motivo, el organismo reacomoda el calendario fiscal para asegurar continuidad y evitar demoras en la acreditación de fondos.

Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

A su vez, la cercanía de fines de semana largos en noviembre y el cierre del ejercicio a fin de año influyen en la decisión de adelantar los vencimientos. El traslado al 25 de noviembre y al 26 de diciembre busca evitar que los contribuyentes enfrenten inconvenientes logísticos o fallas operativas propias de esas fechas, garantizando que puedan cumplir sus obligaciones sin riesgo de recargos. El objetivo central es facilitar una recaudación más ordenada y asegurar que el cierre del año se realice sin solapamientos administrativos.

Cómo son los vencimientos de ARCA en diciembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un adelanto en los vencimientos de diciembre de 2025, fijando una fecha de cumplimiento excepcional para diversas obligaciones tributarias. De acuerdo con la Resolución General 5787/2025, todos los vencimientos previstos originalmente para el 29 de diciembre fueron trasladados al 26 de diciembre. Esta decisión, tomada en el cierre del calendario fiscal, busca evitar las complicaciones operativas que suelen aparecer en los últimos días hábiles del año.

Monotributo
Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

El cambio impacta directamente en un conjunto específico de impuestos cuya liquidación coincide con ese período. Entre las obligaciones afectadas se incluye el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, particularmente el ingreso del segundo anticipo del mes para todas las terminaciones de CUIT. También se adelanta la presentación de la declaración jurada y el ingreso correspondientes a los Impuestos Internos a los Cigarrillos y su Adicional de Emergencia, que cubren el expendio realizado entre el 11 y el 20 de diciembre.

Es importante que los contribuyentes tomen en cuenta esta modificación y adapten su planificación. Al concentrar todos estos vencimientos en el 26 de diciembre, ARCA busca asegurar un cierre fiscal más ordenado y eficiente. Por este motivo, quienes deban cumplir con estas obligaciones deberán presentar y pagar con anticipación, evitando demoras o recargos derivados de un incumplimiento por falta de adecuación al nuevo calendario.

