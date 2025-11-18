ARCA dará de baja a los monotributistas que hagan determinadas compras: cuáles son

El ente recomienda llevar las cuentas al día, conservar comprobantes y justificar los movimientos económicos antes de realizar gastos significativos.

También pueden ser sancionados quienes desarrollen más de tres actividades simultáneas, posean varias unidades de explotación o estén incluidos en el registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , el organismo que reemplazó a AFIP , informó un cambio que podría excluir a miles de titulares del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes , conocidos como monotributistas .

ARCA modifica las fechas de vencimiento del monotributo en noviembre y diciembre 2025: a qué se debe

Aunque muchos creían que sólo las deudas o los pagos atrasados podían causar su baja , la entidad recordó que existen otras situaciones como las compras de bienes o gastos personales que no sean compatibles con los ingresos declarados.

Esta medida apunta a detectar inconsistencias entre el nivel de vida de los monotributistas y los montos que figuran en sus categorías, una práctica que, según el organismo, se repite cada vez con más frecuencia. A continuación, conocé los detalles .

ARCA explicó que, al momento de adherirse, cada persona asume una serie de condiciones que van más allá del pago mensual . Las categorías tienen topes de facturación, costos de alquiler y límites de gastos que deben respetarse. Por lo que, si esos parámetros no se cumplen, el organismo puede disponer una “baja por exclusión” .

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Entre los motivos más frecuentes, destacan las compras que no tienen relación con los ingresos declarados . Esto incluye adquisiciones de autos de alta gama, inmuebles, electrodomésticos costosos o gastos en viajes y artículos personales que superen la capacidad económica de quien figura inscripto en una escala baja o intermedia.

En esos casos, el sistema cruza datos con bancos, tarjetas y registros de propiedad para verificar posibles inconsistencias. Si estas aparecen y los titulares no pueden justificarlo, serán expulsados y tendrán volver a inscribirse como responsable inscripto o gestionar una nueva alta.

Además de las compras injustificadas, ARCA puede disponer la exclusión si detecta ingresos que superen los topes de la categoría más alta, alquileres o superficies mayores a las declaradas, operaciones sin facturar, importaciones para reventa o depósitos bancarios que no coincidan con la actividad registrada.

También pueden ser sancionados quienes desarrollen más de tres actividades simultáneas, posean varias unidades de explotación o estén incluidos en el registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

Para evitar inconvenientes, la entidad recomienda llevar las cuentas al día, conservar comprobantes y respaldar los movimientos antes de realizar compras significativas.

Cuáles son las escalas del monotributo de ARCA en noviembre 2025

ARCA publicó las escalas actualizadas para noviembre 2025, con los siguientes límites de facturación anual por categoría:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B : $13.175.201,52

: $13.175.201,52 Categoría C : $18.473.166,15

: $18.473.166,15 Categoría D : $22.934.610,05

: $22.934.610,05 Categoría E : $26.977.793,60

: $26.977.793,60 Categoría F : $33.809.379,57

: $33.809.379,57 Categoría G : $40.431.835,35

: $40.431.835,35 Categoría H : $61.344.853,64

: $61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J : $78.632.948,76

: $78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90