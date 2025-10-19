La app financiera refuerza su rol como billetera digital líder en la provincia, combinando comodidad, seguridad y beneficios económicos para todos sus usuarios.

La billetera digital del Banco Provincia implementó nuevas mejoras este mes , aumentando los límites de giro y ofreciendo promociones exclusivas para sus usuarios. ¿Cuál es el monto máximo diario que podés transferir desde Cuenta DNI en el final de 2025?

Además de transferencias y descuentos, la app permite realizar plazos fijos, consultar movimientos y gestionar pagos de manera integral, consolidándose como una herramienta completa para administrar finanzas personales desde el celular.

Con más de 10 millones de clientes en la provincia de Buenos Aires, la plataforma busca simplificar la gestión de dinero, ofreciendo envíos y movimientos de fondos de manera más rápida, cómoda y segura, especialmente en un contexto de crisis financiera, donde cada oportunidad para cuidar el bolsillo es valiosa.

A partir de octubre, los usuarios de Cuenta DNI podrán enviar hasta cinco salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) por día, equivalentes a $1.611.000, más del doble del límite anterior de dos SMVM ($644.400). Este ajuste responde a la creciente digitalización de las finanzas personales y a la necesidad de mayor flexibilidad para operaciones cotidianas y pagos importantes.

Además, se incrementó el límite para órdenes de extracción sin tarjeta a $400.000 diarios, permitiendo retirar efectivo en cajeros de la Red Link usando solo la app. Para pagos de impuestos, servicios y tarjetas, el tope sigue siendo cuatro veces el límite de extracción en cajeros, lo que brinda mayor margen para abonar facturas y consumos.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

Cuenta DNI también mantiene beneficios especiales durante todo octubre, incluyendo:

Gastronomía (Día de la Madre): 30% de descuento el 18 y 19 de octubre, con un tope de reintegro de $8.000 por persona.

Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento el 11 de octubre, con un tope de $6.000 por persona.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000.

Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, con el mismo tope semanal.

Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes, hasta $4.000 por persona.

Librerías : 10% de descuento lunes y martes, sin límite de reintegro.

Farmacias y perfumerías : 10% de descuento miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

Comercios no alimenticios: posibilidad de 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas.

Durante los fines de semana, especialmente el 11 y 18 de octubre, se suman descuentos y cuotas sin interés en indumentaria, librerías y gastronomía, reforzando la utilidad de la plataforma para aprovechar beneficios en fechas claves.