19 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el monto máximo diario que podés transferir desde Cuenta DNI en el final de 2025

La app financiera refuerza su rol como billetera digital líder en la provincia, combinando comodidad, seguridad y beneficios económicos para todos sus usuarios.

Por
La billetera digital del Banco Provincia implementó nuevas mejoras este mes.

La billetera digital del Banco Provincia implementó nuevas mejoras este mes.

La billetera digital del Banco Provincia implementó nuevas mejoras este mes, aumentando los límites de giro y ofreciendo promociones exclusivas para sus usuarios. ¿Cuál es el monto máximo diario que podés transferir desde Cuenta DNI en el final de 2025?

La brecha entre ambos canales responde a la estrategia de los bancos por fomentar las operaciones digitales.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Además de transferencias y descuentos, la app permite realizar plazos fijos, consultar movimientos y gestionar pagos de manera integral, consolidándose como una herramienta completa para administrar finanzas personales desde el celular.

Con más de 10 millones de clientes en la provincia de Buenos Aires, la plataforma busca simplificar la gestión de dinero, ofreciendo envíos y movimientos de fondos de manera más rápida, cómoda y segura, especialmente en un contexto de crisis financiera, donde cada oportunidad para cuidar el bolsillo es valiosa.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Cuánto se puede transferir por día si utilizas Cuenta DNI

A partir de octubre, los usuarios de Cuenta DNI podrán enviar hasta cinco salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) por día, equivalentes a $1.611.000, más del doble del límite anterior de dos SMVM ($644.400). Este ajuste responde a la creciente digitalización de las finanzas personales y a la necesidad de mayor flexibilidad para operaciones cotidianas y pagos importantes.

Además, se incrementó el límite para órdenes de extracción sin tarjeta a $400.000 diarios, permitiendo retirar efectivo en cajeros de la Red Link usando solo la app. Para pagos de impuestos, servicios y tarjetas, el tope sigue siendo cuatro veces el límite de extracción en cajeros, lo que brinda mayor margen para abonar facturas y consumos.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

Cuenta DNI también mantiene beneficios especiales durante todo octubre, incluyendo:

  • Gastronomía (Día de la Madre): 30% de descuento el 18 y 19 de octubre, con un tope de reintegro de $8.000 por persona.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el 11 de octubre, con un tope de $6.000 por persona.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000.
  • Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, con el mismo tope semanal.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, hasta $4.000 por persona.
  • Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin límite de reintegro.
  • Comercios no alimenticios: posibilidad de 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas.

Durante los fines de semana, especialmente el 11 y 18 de octubre, se suman descuentos y cuotas sin interés en indumentaria, librerías y gastronomía, reforzando la utilidad de la plataforma para aprovechar beneficios en fechas claves.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  

Qué debés hacer para tener descuento en locales gastronómicos con Cuenta DNI por el Día de la Madre

Los bancos con mayores intereses logran superar el nivel de inflación proyectado para octubre.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Permite comprar productos frescos con un descuento del 40% durante todo octubre.

Así podés acceder a un 40% de descuento en ferias y mercados con Cuenta DNI en octubre 2025

Invertir de forma electrónica ofrece una ganancia mayor con bajo nivel de riesgo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

En octubre de 2025, los bancos ofrecen tasas muy distintas entre sí.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas $1.500.000 a 30 días en octubre 2025

La promoción forma parte del programa de beneficios que la billetera mantiene durante todo el mes.

Hasta el mismo domingo: cómo es el 30% de descuento que tiene Cuenta DNI para el Día de la Madre en octubre 2025

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja una k-drama que es tendencia en este sitio web, se trata de Familia Typhoon, un drama de Corea del Sur que atrapó a miles de televidentes y fanáticos de este tipo de series. 
play

Negocio de tradición: de qué se trata Familia Typhoon, el drama coreano que es tendencia en Netflix

A sus 64 años, Laurence Fishburne es uno de los actores más queridos y carismáticos de Hollywood, especialmente por su papel en Matrix. Por tanto, ficharle para la saga X-Men sería un añadido de enorme nivel a las filas de la compañía.

Esta estrella de Matrix se propuso para ser el Profesor X en Marvel: qué dijo

play

Beatriz Goyoaga, instructora de El Arte de Vivir: "Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo"

La pareja tuvo un hijo, llamado León y se separaon en 2016.

El desgarrador mensaje de Mey Scápola a Mariano Castro, padre de su hijo: "La tristeza es enorme"

El músico fue una figura fundamental en el sonido distintivo de Limp Bizkit.

Murió sorpresivamente Sam Rivers, bajista y fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit

Los EPs con esos temas reinterpretados se pueden escuchar en Spotify.
play

Shakira celebra 30 años de Pies descalzos y 20 de Oral fixation con especial de Spotify: cuándo será

últimas noticias

play
Se cumple un mes del triple femicidio de Florencio Varela.

Triple femicidio narco: buscan a un misterioso "hombre canoso" a un mes del horror

Hace 10 minutos
play

Argentina va por un nuevo campeonato del mundo juvenil ante Marruecos

Hace 12 minutos
Su trayectoria y experiencia lo mantienen como un nombre vigente en el ambiente futbolístico.

Jugó en Racing, fue campeón del mundo y ahora está sin trabajo

Hace 28 minutos
El Museo del Louvre, escenario de un impresionante robo que conmociona al mundo.

Cinematográfico robo al Museo del Louvre: cuáles son las joyas de Napoleón robadas

Hace 37 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja una k-drama que es tendencia en este sitio web, se trata de Familia Typhoon, un drama de Corea del Sur que atrapó a miles de televidentes y fanáticos de este tipo de series. 

Negocio de tradición: de qué se trata Familia Typhoon, el drama coreano que es tendencia en Netflix

Hace 44 minutos