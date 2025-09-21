Qué significa la exclusión del monotributo unificado de la retención en billeteras virtuales

Quienes estén inscriptos en el Monotributo Unificado no están alcanzados por la retención de ingresos brutos en billeteras virtuales.

A partir del 1° de octubre, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) aplicará un nuevo régimen de retención del impuesto a los ingresos brutos sobre las transacciones realizadas a través de billeteras virtuales . Esta medida busca optimizar la recaudación y el control fiscal en el ámbito de los movimientos digitales, que crecieron de manera notable en los últimos años.

La implementación de este sistema se formalizó mediante la resolución normativa 25/2025, que establece la adhesión de la provincia de Buenos Aires al sistema nacional SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago). Este sistema permite a las autoridades fiscales monitorear y aplicar las retenciones de manera automática.

El objetivo principal de esta resolución consiste en simplificar y hacer más eficiente el control de los ingresos brutos en un ecosistema de pagos cada vez más digitalizado. Al excluir a los monotributistas unificados, Arba diferencia a los pequeños contribuyentes de los demás, concentrando la retención en quienes operan bajo regímenes fiscales más complejos.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

La exclusión de los contribuyentes del Monotributo Unificado del nuevo régimen de retención de ingresos brutos en billeteras virtuales, implementado por Arba, representa un paso relevante en materia fiscal y práctica. Esta medida no es un detalle menor, sino una decisión estratégica que protege a los pequeños contribuyentes ya formalizados y que cumplen con sus obligaciones de manera simplificada. El objetivo consiste en diferenciar a estos trabajadores de otros que manejan mayores volúmenes de ingresos o que operan bajo regímenes más complejos, asegurando equidad y eficiencia en el sistema.

La implicación principal de esta exclusión radica en que los monotributistas unificados no verán reducidos los montos de sus transacciones digitales por concepto de retención de ingresos brutos. Esto significa que los ingresos percibidos a través de plataformas como Mercado Pago o Ualá no sufrirán descuentos automáticos al momento de acreditarse. Para pequeños comerciantes, profesionales y prestadores de servicios que dependen de estas plataformas, esto se traduce en mayor liquidez inmediata y en una gestión financiera más simple y directa.

Más allá del beneficio económico, la medida busca mantener la coherencia del Monotributo Unificado, un régimen diseñado para simplificar la carga tributaria. Este sistema concentra el pago de impuestos como IVA, Ganancias y aportes a jubilación y obra social en una sola cuota mensual. Aplicar retenciones sobre las acreditaciones en billeteras virtuales añadiría complejidad innecesaria, contradiciendo el propósito de simplificación que caracteriza al monotributo.

Monotributo Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina. ARCA

Otro efecto relevante de esta exclusión es la disminución de trámites administrativos. Si los monotributistas estuvieran sujetos a retenciones, tendrían que realizar gestiones adicionales para solicitar devoluciones o compensaciones, generando un gasto de tiempo y recursos. La decisión de Arba evita esta carga burocrática y permite que los contribuyentes concentren sus esfuerzos en la actividad productiva sin enfrentar obstáculos fiscales innecesarios.

Esta medida también envía un mensaje claro de reconocimiento a quienes se formalizan. Al no aplicar la retención a los contribuyentes adheridos al Monotributo, se incentiva a que más trabajadores informales consideren incorporarse a este régimen. La exclusión funciona como un beneficio adicional que hace más atractiva la formalización, especialmente para quienes dependen de las transacciones digitales en su vida cotidiana.

Monotributo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES. ARCA

El régimen de retención a través del sistema SIRCUPA se concentra en contribuyentes incluidos en la categoría de ingresos brutos local y del Convenio Multilateral. Estos contribuyentes suelen tener niveles de facturación más altos o operar en varias jurisdicciones, por lo que la retención sobre sus movimientos digitales asegura un cumplimiento fiscal más eficiente. De esta manera, se protege a los pequeños contribuyentes mientras se mantienen controles sobre quienes manejan operaciones de mayor volumen.

En síntesis, la exclusión del Monotributo Unificado de la retención en billeteras virtuales favorece a los pequeños contribuyentes, simplifica la administración de sus finanzas, reduce cargas administrativas y fomenta la formalización. Para los trabajadores independientes, esta medida asegura que el dinero esté disponible íntegro al momento de la transacción, permitiendo una gestión económica más fluida y sin sorpresas, reforzando el rol del monotributo como una herramienta de inclusión fiscal y económica.