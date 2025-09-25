25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué billetera virtual es la que paga mejor en septiembre 2025: Mercado Pago no está tan alto

El mercado del ahorro minorista se transforma mientras avanza con rapidez la caída generalizada de tasas, un escenario que impacta de lleno en las billeteras virtuales.

Por
 Esta actualización mejora las condiciones de ahorro para quienes utilizan la plataforma en sus compras diarias.

 Esta actualización mejora las condiciones de ahorro para quienes utilizan la plataforma en sus compras diarias.

Pexels

La reciente baja en las tasas de interés impacta de forma directa en los productos de ahorro a corto plazo que muchos argentinos eligen. Las billeteras virtuales, que en 2025 se consolidaron como una alternativa cómoda para generar rendimientos automáticos, ahora muestran una disminución en sus tasas nominales anuales (TNA). Este escenario lleva a los usuarios a replantearse sus decisiones de inversión, ya que los beneficios que antes resultaban atractivos hoy lucen menos competitivos.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.   
Te puede interesar:

Mes aniversario: cuáles son los descuentos y promociones que tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Frente a este contexto, los ahorristas vuelven a comparar con mayor detenimiento las distintas alternativas que ofrece el mercado. Lejos de concentrarse en una sola plataforma, empiezan a diversificar sus opciones, explorando fondos comunes de inversión y plazos fijos bancarios, considerados históricamente como elecciones más estables. La búsqueda de una rentabilidad superior se convierte nuevamente en un objetivo central, mientras que la fidelidad hacia una billetera virtual pierde fuerza ante la caída de los rendimientos.

Este escenario también abre espacio a nuevas propuestas diseñadas para captar la atención de los inversores. Entre ellas destacan los “frascos” de Naranja X, que se presentan como un mecanismo innovador para organizar y optimizar el uso del dinero. Con tasas de interés en constante movimiento, es probable que surjan más productos y servicios que ofrezcan esquemas variados de ahorro y capitalización, lo que obliga a los usuarios a mantenerse atentos y a tomar un rol más activo en la gestión de sus finanzas personales.

Billetera Virtual
Durante la primera mitad de 2025, las billeteras virtuales continúan posicionándose como una opción atractiva para los ahorristas argentinos.

Durante la primera mitad de 2025, las billeteras virtuales continúan posicionándose como una opción atractiva para los ahorristas argentinos.

Cuáles son las billeteras virtuales que mejor pagan en septiembre 2025

En el mercado de cuentas remuneradas se percibe una jerarquía clara en materia de rentabilidad. Ualá Plus ocupa el primer lugar con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 45%, disponible únicamente para quienes cumplen con un nivel considerable de inversión y consumo dentro de la plataforma, con un mínimo de $500.000. Este rendimiento la ubica en la cima del ecosistema digital y atrae principalmente a usuarios de mayor volumen.

El segundo puesto se reparte entre Naranja X y Ualá, ambas con una TNA del 40%. La diferencia principal radica en los límites de capital que generan intereses. Naranja X establece un tope de $800.000, mientras que Ualá extiende el beneficio hasta $1,5 millones, lo que la convierte en una opción más atractiva para quienes administran montos elevados sin las exigencias adicionales de Ualá Plus.

En el mismo segmento participan otras billeteras con rendimientos más moderados. Fiwind, que logró captar la atención en los últimos meses, ofrece una TNA del 38% con un límite de $750.000. En contraste, Mercado Pago se ubica más abajo con un 35,6%, reflejando un modelo de negocios enfocado en la masividad de su uso más que en la rentabilidad.

Billetera Virtual
Este escenario se fortaleció con la incorporación de nuevas aplicaciones al mercado, que ofrecen cuentas remuneradas en pesos con tasas competitivas.

Este escenario se fortaleció con la incorporación de nuevas aplicaciones al mercado, que ofrecen cuentas remuneradas en pesos con tasas competitivas.

Existen también propuestas particulares con condiciones específicas. Cresium, por ejemplo, presenta una TNA del 41,3%, muy competitiva, aunque limitada a personas jurídicas. Algo similar ocurre con la billetera del Banco Supervielle, que otorga un 35% únicamente a clientes que cobran su sueldo en la entidad. Estos casos muestran cómo algunas alternativas apuntan a nichos de mercado bien definidos.

La situación actual difiere mucho de la que se observaba meses atrás. A mediados del año era común encontrar cuentas con rendimientos superiores al 50%. La baja generalizada responde a la reducción en las tasas de política monetaria del país, lo que obliga a los usuarios a evaluar con mayor detalle cada opción y a buscar estrategias más cuidadosas para preservar el valor de sus ahorros.

Billetera Virtual
Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos diarios en pesos por los fondos depositados en las cuentas.

Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos diarios en pesos por los fondos depositados en las cuentas.

Los fondos comunes de inversión (FCI) tipo money market, integrados en varias billeteras virtuales, también experimentaron descensos en sus rendimientos. Un ejemplo es Prex (Allaria Ahorro Clase E), que ofrece 41,46%, seguido por SBS Ahorro Clase A disponible en Claro Pay con 37,12%, y el Cocos Daruma Renta Mixta Clase A con 36,97%. En niveles más bajos se encuentran Personal Pay, Lemon y Mercado Pago, confirmando que la caída de tasas afecta a distintas modalidades de ahorro.

Si bien los money market conservan la ventaja de la liquidez inmediata, con rescate disponible en cualquier momento, presentan una diferencia clave frente a las cuentas remuneradas: no existe garantía de rendimiento. Mientras Naranja X o Ualá ofrecen una TNA asegurada, los fondos de inversión solo proyectan resultados posibles. Esta ausencia de certeza representa un riesgo adicional que los usuarios deben considerar al decidir dónde colocar su dinero, aun cuando ese riesgo se mantenga en niveles bajos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios.

Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden utilizar todos los días en septiembre 2025

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: ¿hay otro día de promoción en septiembre 2025?

Las promociones se distribuyen por día y permiten organizar las compras para aprovechar al máximo el ahorro.

Qué supermercados tienen descuento con Cuenta DNI los últimos días de septiembre 2025

La incorporación de beneficios en rubros como expensas, ABL y patentes también posiciona a Buepp como una herramienta financiera integral, más allá del consumo inmediato.

Así podés ahorrar hasta el 30% de tu desayuno en locales con una billetera virtual

Nuevo beneficio de Cuenta DNI sorprende a todos: no hace falta ser cliente del Banco Provincia.

Este es el nuevo beneficio que lanzó Cuenta DNI y es furor: no se necesita ser cliente del Banco Provincia

Rating Cero

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

El estreno de La Huésped en Netflix se suma a una lista interesante de producciones latinoamericanas de alta calidad.
play

Está en Netflix, tiene 20 capítulos y cuenta con intriga, pasión y peligro

La actriz mostró distintos looks en más de 30 películas, con cambios notorios en peinados y estilos.

La impresionante transformación de Angelina Jolie: sus cambios de película a película

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.
play

El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..."

Polémica en el bar sufrió su primera renuncia durante la misma semana del estreno.

Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

últimas noticias

Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas.

Triple femicidio: el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha para pedir justicia por las jóvenes asesinadas en Varela

Hace 17 minutos
Dónde se puede comer la mejor fondue de chocolate en Buenos Aires.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer fondue de chocolate

Hace 28 minutos
El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que el triple crimen de La Matanza

Revelaron que el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "se transmitió en vivo por Instagram"

Hace 29 minutos
El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

Hace 35 minutos
play
El estreno de La Huésped en Netflix se suma a una lista interesante de producciones latinoamericanas de alta calidad.

Está en Netflix, tiene 20 capítulos y cuenta con intriga, pasión y peligro

Hace 42 minutos